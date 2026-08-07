Njezin smijeh svi pamte, a evo kako je dobila ulogu Janice

Glumica Maggie Wheeler rođena je 7. kolovoza 1961. godine u New Yorku, gdje je odrasla u židovskoj obitelji. Već tijekom mladosti pokazivala je interes za glumu i izvedbene umjetnosti, što ju je ubrzo odvelo prema profesionalnoj karijeri. Tijekom 80-ih godina, kada je još nastupala pod djevojačkim prezimenom Jakobson, okušala se u sinkronizaciji animiranih serija. U popularnoj seriji "SilverHawks" posudila je glas gotovo svim ženskim likovima, uključujući negativku Melodiju te junakinju Steelheart, odnosno Emily Hart. Sudjelovala je i u animiranim segmentima "Karate Kat" i "Mini-Monsters" unutar serijala "The Comic Strip". Godine 1989. pojavila se u filmu "New Year's Day", u kojem je glumila uz Davida Duchovnyja.

Najveći uspjeh ostvarila je sredinom 1990-ih zahvaljujući ulozi Janice Goralnik u seriji Prijatelji. Iako su godinama kružile glasine da je bila na audiciji za jednu od glavnih uloga, Monicu Geller, Wheeler je kasnije pojasnila kako je zapravo bila pozvana isključivo na audiciju za Janice. Lik je u početku bio zamišljen kao kratkotrajna epizodna uloga, no zbog iznimno pozitivnih reakcija publike Janice se vraćala tijekom svih deset sezona serije. Ukupno se pojavila u 19 epizoda, uglavnom kao povremena djevojka Chandlera Binga.

Foto: MICHAEL GERMANA

- Obožavala sam raditi na seriji "Prijatelji". Svi su bili predivni, od glumaca do ekipe iza kamera - komentirala je za People prošle godine.

Istodobno je ostvarila zapaženu ulogu Anite Warrell u humorističnoj seriji "Ellen", u kojoj je bila dio glavne glumačke postave tijekom prve sezone. Njezina karijera obilježena je brojnim gostujućim nastupima u popularnim televizijskim serijama. Publika ju je mogla vidjeti u serijama poput "Seinfeld", "Hitna služba", "Dosjei X", "Will & Grace", "Jack and Jill", "Drake & Josh", "Kako sam upoznao vašu majku" i brojnim drugima. Zanimljivo je da je Wheeler bila među favoritkinjama za ulogu Debre Barone u seriji "Svi vole Raymonda". Iako su je producenti željeli angažirati, televizijska kuća CBS na kraju je odabrala Patriciju Heaton. Wheeler je ipak sudjelovala u seriji, a utjelovila je Debrinu prijateljicu Lindu u nekoliko epizoda.

Izvan glumačkog svijeta Wheeler se posvetila glazbi i radu sa zajednicom. Suosnivačica je i umjetnička voditeljica zbora Golden Bridge Community Choir u Hollywoodu, međugeneracijskog zbora otvorenog svim zainteresiranima, bez audicije. Zbor redovito organizira humanitarne koncerte za potporu lokalnim i međunarodnim projektima. Osim toga, Maggie Wheeler vodi radionice pjevanja i glasovne ekspresije u školama, na sveučilištima, u zajednicama i na različitim edukativnim povlačenjima.

Na privatnom planu od 1990. godine u braku je s kiparom Danielom Bordenom Wheelerom, s kojim ima dvoje djece. Iako je tijekom karijere ostvarila brojne filmske, televizijske i glasovne uloge, upravo je Janice ostala njezin zaštitni znak.