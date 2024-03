Njih nećete vidjeti na Oscarima: Evo kojim slavnima su zabranili dolazak na 96. dodjelu nagrada

Uskoro je dodjela Oscara koja će se održati s nedjelje 10. ožujka na ponedjeljak 11. ožujka, a pripremljen je i popis slavnih kojima je zabranjen dolazak na 96. dodjelu nagrada, piše Daily Mail. Akademija filmske umjetnosti i znanosti stvorila je popis koji je zabranio dolazak onima koji su prekršili njihov kodeks ponašanja iz raznih razloga.

Prvi među njima je i Will Smith (55). Nakon što se komičar Chris Rock našalio na račun supruge Willa Smitha, Jade Pinkett-Smith, glumac se popeo na pozornicu i ošamario ga. Naime, Rock je usporedio Jadu s Demi Moore u filmu 'G.I. Jane' u kojem ima obrijanu glavu.

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

Inače, Jada ima alopeciju, bolest od koje je izgubila kosu. Smith je kasnije dao ostavku na Akademiju filmske umjetnosti i znanosti, a Akademija je uvela 10-godišnju zabranu glumcu da prisustvuje bilo kojem događaju organizacije, uključujući dodjelu Oscara.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Našao se i bivši američki filmski producent Harvey Weinstein (71) kojemu je zabranjen pristup još 2017. godine nakon optužbi za seksualno zlostavljanje.

Foto: POOL/REUTERS

Kasnije je i osuđen na 23 godine zatvora u Wende Correctional Facility u New Yorku. Proglašen je krivim za silovanje i seksualni napad. Akadamija je izrazila kako su njegovi postupci 'odvratni, gnusni i protivni visokim standardima akademije i kreativne zajednice koju predstavlja'. Izbacili su ga iz njegove producentske kuće.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Doživotno je zabranjeno i glumcu Bill Cosbyju (86), nakon što je 2018. godine osuđen za seksualni napad. U travnju 2018. godine osuđen je za drogiranje i seksualno zlostavljanje, a kasnije i na tri do deset godina zatvora. Odslužio je samo tri godine prije nego je Vrhovni sud Pennsylvanije poništio presudu. Oslobođen je 30. lipnja 2021. godine.

Foto: Jessica Kourkounis/REUTERS/PIXSELL

- Odbor nastavlja poticati etičke standarde koji zahtijevaju od članova da podržavaju Akademijine vrijednosti poštovanja ljudskog dostojanstva - rekla je Akademija u izjavi nakon njegove osude i zabrane nastupa.

Foto: Dennis Van Tine/PRESS ASSOCIATIO

Kinematografu Adamu Kimmelu (64) zabranjen je pristup Akademiji 2021. zbog njegove povijesti seksualnih zločina. Nakon što je dva puta uhićen zbog zakonskog napada na maloljetnike, Akademija ga je stavila na crnu listu zbog kršenja njihovog kodeksa ponašanja. Radio je na hit filmovima kao što su 'Never Let Me Go' i 'Beautiful Girls', a registrirani seksualni prijestupnik priznao je krivicu za silovanje 15-godišnje djevojke kada je imao 43 godine 2003. prije nego što je nastavio s holivudskom karijerom u usponu.

Imali su spolni odnos najmanje deset puta u kolovozu 2003. u New Yorku. Sljedeće godine priznao je krivnju za silovanje, ali i dalje tvrdi da je seks bio dobrovoljan 's osobom mlađom od dobi za pristanak'.

Francuski poljski redatelj Roman Polanski (90) doživotno je izbačen s Akademije 2018. nakon što je imao seksualni odnos s maloljetnicom. Polanski je pobjegao iz SAD-a 1977. i otišao u Francusku nakon što je priznao krivnju za zločin.

Foto: PROFIMEDIA/REUTERS

Dobio je pet nominacija za Akademiju i osvojio nagradu za najboljeg redatelja za svoju biološku ratnu dramu o holokaustu, 'Pijanist', iako fizički nije mogao prisustvovati ceremoniji jer su ga tražile američke vlasti. Od njegove doživotne zabrane, Polanski nije bio nominiran niti mu je dopušteno prisustvovati dodjeli Oscara.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Glumac Carmine Caridi bio je prva osoba koju je Akademija trajno zabranila 2004. godine. Zvijezda 'Kuma' 2. i 3. dijela, koji je umro 2019. u 85. godini, izbačen je jer je svom prijatelju Russellu Spragueu ilegalno puštao približno 60 VHS kazeta budućih filmova. FBI je istražio njegove zločine, a Sony i Warner Bros su ga tužili za kršenje autorskih prava.

Foto: Screenshot Youtube

Caridi je na kraju oslobođen svih prijestupa, ali je Akademija ostala pri svome i zabranila ga zbog kršenja njegovog dogovora o zaštiti njihovih gledatelja.

Richardu Gereu (74) zabranjena je dodjela Oscara 1993. godine na 20 godina nakon što je tijekom govora odstupio od scenarija i kritizirao 'užasnu, užasnu situaciju s ljudskim pravima' na Tibetu. Ceremoniji je prisustvovao sa svojom tadašnjom suprugom supermodelom Cindy Crawford, a tijekom svog govora govorio je i o svom čelniku Komunističke partije Kine Dengu Xiaopingu.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Nakon desetljeća, Akademija je odlučila osloboditi ga njegove zabrane i dopustila mu da prisustvuje 2003. kada je mjuzikl Chicago u kojem je glumio bio nominiran za nagrade. Nastavio je s predstavljanjem na dodjeli nagrada 2013. i za Huffington Post rekao da je 'rehabilitiran'.

Foto: Reuters/Pixsell

- Čini se da ako ostanete dovoljno dugo, zaborave da su vas zabranili - dodao je.