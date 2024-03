Najveći skandali na Oscarima: Od šamara na pozornici do žestokih optužbi za rasizam

Unatoč tome što su Oscari najprestižnija dodjela nagrada u svijetu filma, vrlo često ne prođu bez skandala. Od kontroverznih izdanja na crvenom tepihu do optužba za rasizam - bilo je svega. Dijeli nas samo nekoliko dana od 96. dodjele Oscara koja će se održati s ponedjeljka 10. ožujka na nedjelju 11. ožujka. Tim povodom prisjetili smo se nekih od najvećih skandala u povijesti dodjele Oscara.

Barbra Streisand i Katherine Hepburn su bile izjednačene za najbolju glumicu

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Godine 1969. bilo je poprilično skandalozno što su tada glumica u usponu, Barbra Streisand i legendarna glumica Katharine Hepburn bile izjednačene za Oscara. Naime, Hepburn je osvojila Oscara za najbolju glumicu za ulogu u filmu 'The Lion In Winter', a Streisand za ulogu u filmu 'Funny Girl'. Iako je Streisand odigrala nevjerojatnu ulogu u tom filmu, bilo je prilično skandalozno što je bila izjednačena s Hepburn.

Foto: Rex/Guliver

Marlon Brando odbio Oscara

Glumac Marlon Brando osvojio je Oscara za ulogu Dona Corleonea u kultnom filmu 'Kum' 1973. Međutim, Brando je odbio nagradu i umjesto toga poslao glumicu Sacheen Littlefeather u njegovo ime, koja je održala govor o lošem tretmanu Indijanaca u Hollywoodu.

Foto: Youtube/PrintScreen

Littlefeather je rekla uzvanicima dodjele da ona 'večeras predstavlja Marlona Branda', te da je on imao poduži govor koji će rado podijeliti s novinarima nakon događaja. Navodno joj je rečeno da mora sažeti govor u 60 sekundi ili riskira da bude uhićena. U lipnju 2022. godine, Akademija se glumici ispričala.

- Zlostavljanje koje ste pretrpjeli zbog ove izjave bilo je neopravdano. Emocionalni teret koji ste proživjeli i cijena vaše vlastite karijere u našoj industriji su nepopravljivi. Predugo je hrabrost koju ste pokazali bila nepriznata. Zbog toga se iskreno ispričavamo i divimo - napisali su.

Francis Ford Coppola nije osvojio Oscara za najboljeg redatelja

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Francis Ford Coppola poznat je kao jedan od redateljskih velikana u Hollywoodu, no 1980. godine izmakla mu je nagrada za najboljeg redatelja za jedan od njegovih najpoznatijih filmova. Umjesto da dobije Oscara za film 'Apocalypse Now', izgubio je od Roberta Bentona za film 'Kramer vs. Kramer'. Tada se smatralo skandalom što Ford Coppola nije osvojio Oscara, a mnogi vjeruju da je Akademija možda smatrala da je već dobio priznanja za svoj rad na filmu 'Kum'.

Cher se pojavila u oskudnoj modnoj kombinaciji

Crveni tepih dodjele Oscara bio je kontroverzan u nekoliko navrata, ali davne 1986. godine nikada nije postojao kontroverzniji modni trenutak od onoga kada je Cher nosila kreaciju dizajnera Boba Mackieja. Cher je odjenula crnu modnu kombinaciju koja joj je jedva prekrila grudi, a na glavi je nosila perje. Kasnije je Mackie rekao da je ta odjeća djelomično bila čin osvete.

- Bila je ljuta jer nije bila nominirana za 'Masku'. Bilo je mnogo ljudi koji su rekli: 'To nije moda!' A ja sam rekao: 'Naravno da nije moda. To je ludo uređenje za pozornost.’ I privuklo je pozornost. Ljudi još uvijek pričaju o tome - rekao je modni dizajner.

Film 'Driving Miss Daisy' je neočekivano osvojio Oscara

Kada je 1990. film 'Driving Miss Daisy' dobio Oscara za najbolji film, nije prošlo bez skandala. Godine 1989. objavljen je hvaljeni film Spikea Leeja 'Do The Right Thing', sirovi prikaz policijske brutalnosti i rasno motiviranog nasilja. Nekoliko ga je kritičara proglasilo filmom godine. Međutim, njegove jedine nominacije bile su za najbolji originalni scenarij i najbolju sporednu mušku ulogu, koje su osvojili Spike Lee i Danny Aiello.

Činjenica da je još jedan film koji prikazuje rasne odnose, ali na mnogo 'čišći' način, osvojio nagradu za najbolji film dodatno je utrljala sol na ranu. Kim Basinger uručila je nagradu za najbolji film te prije toga rekla kako od nominiranih filmova jedan nedostaje.

- Ovdje imamo pet sjajnih filmova, a sjajni su iz jednog razloga: govore istinu. Ali na ovom popisu nedostaje jedan film koji zaslužuje biti na njemu jer bi mogao reći najveću istinu od svih. A to je ‘Do The Right Thing' - rekla je glumica.

Angelina Jolie se ljubila s bratom

Foto: Lucy/PRESS ASSOCIATION

Holivudska glumica Angelina Jolie osvojila je 2000. Oscara za najbolju sporednu glumicu u filmu 'Girl, Interrupted', ali njezino ponašanje s bratom Jamesom Havenom na crvenom tepihu bilo je ono o čemu su svi pričali. Angelina je bratu milovala ruku te ga čak i poljubila. Tijekom govora kada je preuzimala svoju nagradu, izjavila je da je 'zaljubljena' u njega.

Bjork se pojavila u labuđoj haljini

Foto: William Conran/Press Association/PIXSELL

Kada je Bjork 2001. hodala na dodjeli Oscara noseći haljinu labuda makedonskog dizajnera Marjana Pejoskog, ostavljajući 'jaja' za sobom, zauzela je prvo mjesto na popisima najgore odjevenih u svijetu. Međutim, desetljećima kasnije, haljina se smatra oblikom izvedbene umjetnosti.

- Pisali su o tome kao da pokušavam nositi crni Armani pa da nisam uspjela u tome, kao da se pokušavam uklopiti. Naravno da se nisam pokušavao uklopiti - izjavila je Bjork svojevremeno.

Anne Hathaway i James Franco su vodili dodjelu 2011.

Foto: AFP/Pixsell

Dodjelu Oscara obično vodi komičar, ali 2011. Akademija je donijela kontroverznu odluku da se usmjeri na mlađu publiku te je odabrala Jamesa Franca i Anne Hathaway kao voditelje. Hathaway je djelovala nelagodno, a Franco nezainteresirano. Bilo je loših šala i neugodnih šutnji. U jednom trenutku Franco je bez posebnog razloga izašao na pozornicu odjeven kao Marilyn Monroe. Godinama kasnije, Hathaway se rugala tome kada je objavila na Instagramu "bez obzira što se dogodi s današnjom emisijom, samo zapamtite, već je bilo gore. Sretni Oscari!”.

Oscare su optužili za rasizam

Nakon što je vidjela da je svih 20 nominacija za glumačke uloge pripalo bijelim glumcima, April Reign je pokrenula hashtag #OscarsSoWhite, a online revolucija bila je neizbježna. No bila je potrebna još jedna godina da se ubrza - kada su Oscari 2016. također odrazili ozbiljan nedostatak raznolikosti, #OscarsSoWhite postao je viralan. Kontroverza nije bila #OscarsSoWhite, već desetljećima dug rasizam koji je time razotkriven.

Ugledne holivudske zvijezde poput Spikea Leeja i Jade Pinkett Smith pridružile su se kampanji pozivajući na bojkot ceremonije. Na kraju se oglasio tadašnji predsjednik SAD-a Barack Obama.

- Mislim da je umjetnost kada je svačija priča ispričana. Stoga mislim da bi, u cjelini, industrija trebala činiti ono što bi svaka druga industrija trebala činiti, a to je tražiti talente, pružati priliku svima - rekao je.

'La La Land' je greškom proglašen najboljim filmom

Kada su Faye Dunaway i Warren Beatty 2017. godine pročitali da je 'La La Land' osvojio Oscara za najbolji film, cijela filmska ekipa je izašla na pozornicu i počela držati svoje govore, samo da bi producent Jordan Horowitz objavio da zapravo La La Land nije osvojio nagradu za najbolji film, već film 'Moonlight'.

Izvedba pjesme 'Shallow' Bradleya Coopera i Lady Gage

Jedan od najupečatljivijih trenutaka Bradleya Coopera i Lady Gage bila je izvedba pjesme 'Shallow' na dodjeli Oscara 2019. godine. Pjevušenje u isti mikrofon, tenzije i ozbiljno gledanje u oči naveli su sve da se zapitaju jesu li ovo dvoje zajedno u stvarnom životu.

Will Smith je ošamario komičara Chrisa Rocka

Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

U jednom trenutku dodjele Oscara 2022. Will Smith je izašao na pozornicu i ošamario voditelja Chrisa Rocka. Glumčeva reakcija bila je odgovor na komičarevu šalu, a koja se odnosila na obrijanu glavu Smithove supruge Jade Pinkett Smith, koja inače boluje od alopecije. Nakon incidenta, Smith se ispričao komičaru.