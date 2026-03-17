Njihova ljubavna priča prkosi svim 'pravilima' Hollywooda

Kurt Russell, jedan od najprepoznatljivijih holivudskih glumaca čija karijera traje više od šest desetljeća, danas slavi svoj 75. rođendan. Iako je desetljećima pod svjetlima reflektora, Russell ne dopušta da mu godine diktiraju život. Upravo suprotno, prihvaća ih kao izvor mudrosti, a najveću snagu crpi iz obitelji i nevjerojatne ljubavne priče s Goldie Hawn, partnericom s kojom dijeli život već više od četiri desetljeća, a da nikada nisu stali pred oltar.

Njegov put od dječje zvijezde pod okriljem Walta Disneyja do kultnog antijunaka u filmovima Johna Carpentera i uloga u modernim blockbusterima priča je o svestranosti i dugovječnosti. Ipak, priča koja najviše intrigira javnost jest ona o partnerstvu koje je postalo sinonim za stabilnost u nestabilnom svijetu slavnih.

Ljubav koja ne treba vjenčani list

Veza Kurta Russella i Goldie Hawn započela je 1983. godine na snimanju filma "Swing Shift", no njihov prvi susret dogodio se puno ranije. Upoznali su se 1966. na setu Disneyjevog filma "The One and Only, Genuine, Original Family Band". Ona je imala 21, a on tek 16 godina.

- Mislila sam da je presladak, ali bio je premlad - prisjetila se Hawn godinama kasnije. Sudbina ih je ponovno spojila 17 godina poslije, kada su oboje izašli iz propalih brakova.

Ono što je uslijedilo postalo je legenda. Njihov prvi spoj uključivao je plesanje u Playboy Clubu i provalu u kuću koju je Goldie tek renovirala, gdje ih je usred strastvenog trenutka prekinula policija. Od tog trenutka postali su nerazdvojni, a njihova veza postala je jedna od najstabilnijih u Hollywoodu. Ključ njihove sreće, kako često ističu, leži upravo u odluci da se ne vjenčaju.

Foto: Tammie Arroyo/PRESS ASSOCIATION

- Ja sam ptica. Ako ostaviš vrata kaveza otvorena, možda nikad neću izletjeti. Ali ako ih zatvoriš, zbog svoje slobode i neovisnosti, vjerojatno bih si počupala sve perje - slikovito je objasnila Goldie Hawn.

I Russell dijeli njezino mišljenje, a o svojoj partnerici govori s divljenjem koje ne jenjava ni nakon 43 godine.

- Ona nije tip osobe koja vas zamara. Ona je jednostavno fantastična. Potpuno je jedinstvena, unikat. Osjećam se nevjerojatno sretnim što sam imao godine i vrijeme koje sam proveo s Goldie. Podijelili smo predivan život - rekao je Russell.

Zajedno su stvorili veliku, složnu obitelj. Imaju zajedničkog sina Wyatta, a Russell je s ljubavlju prihvatio ulogu oca Goldieinoj djeci iz prvog braka, Kate i Oliveru Hudsonu, koji ga od milja zovu "Pa". Danas su ponosni djed i baka osmero unučadi, a obiteljska okupljanja njihov su najveći prioritet.

Starenje kao stvarnost, a ne samo broj

Dok se mnogi u industriji zabave bore s prolaznošću, Kurt Russell na starenje gleda s filozofskim mirom. Ne brine ga sijeda kosa niti bore, već to vidi kao prirodan dio života koji donosi ono najvrjednije – mudrost.

- Starenje je samo dio života. Ne gledam na to kao da su godine samo broj. Ne vjerujem u tu frazu. Godine su stvarnost, ali nisu nešto što je ikada vladalo mojim životom - izjavio je glumac, uspoređujući promjene na tijelu s transformacijama koje prolazi za svaku novu ulogu.

Foto: OConnor

Smatra da je za muškarce mudrost najveća moć koju stječu s godinama. Ipak, tu mudrost ne nameće svojoj djeci, već se drži provjerenog pravila.

- Nakon što se bavite ovim poslom toliko dugo, naučite držati usta zatvorenima, a uši otvorenima. Tako ćete sigurno nešto naučiti. Mogu nam pomoći da stignemo tamo gdje trebamo ići zbog velikog iskustva koje imam. Dakle, na to se oslanjam - komentirao je.

Kroz karijeru koja ga je vodila od uloge Elvisa Presleyja, preko kultnog Snakea Plisskena u "Bijegu iz New Yorka" do blockbustera poput franšize "Brzi i žestoki", Russell je dokazao da je glumački kameleon. No, uloge koje su mu najvažnije – one partnera, oca i djeda – igra s jednakom strašću i predanošću, dokazujući da je prava životna priča ponekad uzbudljivija od bilo kojeg filmskog scenarija.