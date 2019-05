Nju je volio najviše: Wellesa je očarala Zagrepčanka Oja Kodar

U metropoli se ovih dana snima holivudski film 'The Hitman’s Wife’s Bodyguard' u kojem glavne uloge imaju Salma Hayek (52), Ryan Reynolds (42) i Samuel L. Jackson (70). No pravo 'zlatno doba' snimanja filmova u Zagrebu bilo je u drugoj polovici 20. stoljeća kada je Jadran film imao jedan od najboljih i najopremljenijih filmskih studija u Europi. Jedan od kultnih filmaša, tvorac 'Građanina Kanea', Orson Welles, kojemu bi danas bio 104. rođendan, iz Zagreba je ponio najljepše uspomene.

Foto: Promo

Tu je upoznao ljubav svog života, kiparicu, glumicu, scenaristicu i redateljicu Olgu Palinkaš (78) koja ga posve očarava te joj daje scensko ime Oja Kodar jer mu je bila poput dara. S njom je proveo 24 godine. Osim što je snimio jedan od svojih filmova u Zagrebu, film 'The Trial' - temeljen na Kafkinom 'Procesu', Welles se redovito vraćao u Jugoslaviju svojoj ljubavnici Oji.

Karijeru je započeo kao tinejdžer, radeći predstave u školi i na radiju. Bio je čudo od djeteta, samouki genije. Sve knjige Welles je pročitao, od klasika do šunda, prisvajajući ih kao materijal za svoja djela. Poznat je i po radio drami 'Rat svjetova' iz 1938., kao svojevrsnom prikazu moći medija, kojom je uspio uvjeriti Ameriku da su Marsovci napali naš planet i izazvali kaos. Uživao je u prašini koju je tada podigao.

Nekadašnji asistent kultnog Orsona, Dorian Bond napisao je memoare u kojima opisuje kako je bilo raditi za genija poput Wellesa. Dorian je 1968. bio 22-godišnji student režije, a posao Orsonovog asistenta mu je pronašla Ann Rogers, redateljeva suradnica i tajnica. Svijet 'Građanina Kanea' u koji je mladi Bond tada uletio bio je zapanjujući za njega, piše Express.

Foto: Wikipedia

- U luci Split malena je filmska ekipa radila na velikom jedrenjaku. Na palubi broda dočekao me i Orson Welles koji je još uvijek doslovno izgledao kao Charles Foster Kane, kao neki čarobnjak u crnom ogrtaču i dubokog glasa. Zaurlao je na mene: 'S imenom Dorian St George Bond, ti moraš biti redatelj' - napisao je Dorian Bond u knjizi 'Me and Mr. Welles'.

Foto: Promo

S mladim Dorianom je odmah počeo razgovarati kao da se znaju desetljećima, a kako je volio tračati, dotakao se i drugih kolega s kazališne i filmske scene, prisjetio se Bond.

Tako je Welles za Laurencea Oliviera rekao kako 'nije baš pametan'.

- Fantastičan je glumac, ali poprilično šupalj u glavi, što je i u redu, ne trebaju glumci puno razmišljati, neka su samo prazne mašine - rekao je Welles o kazališnom i filmskom glumcu.

Za Charlieja Chaplina filmaš je nastavio u sličnom tonu.

- Charlie Chaplin? Još jedno od čudovišta, njegov je seksualni nagon bio toliko pošemeren da me ne čudi da je Nabokov napisao Lolitu dok je stanovao kraj Chaplina u Švicarskoj - kazao je Welles.

Foto: Promo

Bond se prisjeća kako je Welles bio temperamentan, urlao je, bacao stvari, malo jeo s obzirom na to da je bio golem, i to toliko da bi jedva ušao u kombi kojim bi ga Bond vozio po gradu.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Jednom je pijan od konjaka Welles u liftu ostao bez hlača, koje su mu skliznule do gležnjeva, a dok ga je Bond pridržavao, otvorila su se vrata i ugledale su ih dvije redovnice koje su pobjegle glavom bez obzira dok se on pokušao sabrati i doći do sobe. U drugoj pak anegdoti poludio je od bijesa i to samo zato jer mu je konobar na njegovu tjesteninu naribao parmezan. Tom prilikom je Orson zapalio bunt novčanica pred poslugom rekavši im: 'Ovo je moglo biti vaše da vam usluga išta vrijedi'. A to se događalo u Harry's baru u Veneciji, u koji je i Hemingway odlazio piti.

Oja Kodar bila je njegova životna i kreativna partnerica. Njihov zajednički film, 'Druga strana vjetra', na koji je Kodar naslijedila prava, premijerno je prikazan prošle godine na 75. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji.

Film su snimali 70-ih, ali donedavno je bio nedovršen. 'Druga strana vjetra' je lažni dokumentarac koji se bavi pričom o zadnjem danu u životu ostarjelog redatelja koji je pokušao oživjeti svoju karijeru filmom prepunim seksa i nasilja. Nastao je na temelju dvije kratke priče koje su zajedno napisali Welles i Kodar.

Inače, Welles se ženio tri puta, prva žena bila mu je Virginia Nicholson, zatim je oženio Ritu Hayworth, a posljednja zakonita supruga bila mu je Paula Mori s kojom je ostao u braku do smrti. Oja i on se nikad nisu ženili jer ona nije bila opterećena brakom, a pretpostavlja se da mu Paula Mori nije htjela dati razvod jer je uživala u statusu supruge velikog redatelja pa makar i nisu bili zajedno.

Foto: Promo

- Od svih žena s kojima je bio moj otac je najviše volio Oju. Ona je bila njegova Europa, prekrasna, kreativna i inteligentna žena koja je najbolje razumjela njegov rad i pružala mu intelektualni poticaj. Morala je biti posebno inteligentna kad je uspjela privući mog oca. Smatrala sam bitnim reći kako mnogi prije mene toj predivnoj ženi nisu priznali ono što joj se moralo priznati. Da je s mojim ocem provela prekrasne 24 godine i da je bila najvažnija žena u njegovu životu - kazala je svojedobno Welles Feder, kći koju je dobio s Virginiom Nicholson.

Foto: Promo

- Orson je doista imao tisuću lica. Znao se u svojim ulogama transformirati na najčudesnije načine, kao majstor šminke često je sam sređivao i druge glumce. Još više to dolazi do izražaja kad se zna da je u svojim filmovima često bio i redatelj, i scenarist, i glumac, i producent, i snimatelj, čak je i 'klapu' sam udarao – govorila je Oja. Upravo zbog toga što se najviše oslanjao na sebe, mnogi njegovi kasniji projekti s Ojom snimljeni su samo djelomično ili nisu završeni. U jednoj je reklami promovirao vino i nije to smatrao nedostojnim umjetnika svog ranga.

Foto: Promo

Slavljen i priznat diljem planete, lutao je po svijetu, družeći se s glavnim facama poput Tita i šaha Reze Pahlavija, ostavljao je za sobom dugove i nedovršene filmove, ali nam je isto tako podario i 'Građanina Kanea', jednog od najboljih filmova svih vremena.