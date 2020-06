Nju zovu 'Kraljicom sapunica': Prvom ulogom otplatila kredit

Iako je 'sapuničarski staž' započela kao dobrica, kasnije je tumačila negativke u brojnim serijama. Zbog toga su je često zaustavljali na ulici i pitali i kako može biti tako zla

<p>Najveći glumački izazov su mi uloge beskrupuloznih žena koje sve vrte oko malog prsta. Obožavam biti hladna i zločesta, rekla je svojedobno <strong>Ksenija Pajić </strong>koja danas slavi 59. rođendan.</p><p>Glumica je odigrala glavne uloge u brojnim hrvatskim sapunicama pa je 'zaradila' titulu 'kraljice sapunica'. Producenti traže Pajić, a redatelji je cijene još otkad je 2004. u prvoj hrvatskoj telenoveli 'Villa Maria' utjelovila<strong> Anu Jurak</strong>, suprugu bogatog poduzetnika.</p><p>Honorarom za tu ulogu je otplatila stambeni kredit. Iako je 'sapuničarski staž' započela kao dobrica, kasnije je tumačila negativku u serijama 'Vatre ivanjske', 'Tajne', 'Ljubav u zaleđu' i 'Najboljim godinama'. Zbog toga su je često zaustavljali na ulici i pitali i kako može biti tako zla.</p><p>- Sapunice su mi donijele samopouzdanje. Iza svih uloga stoji mnogo uložena truda. Zahtijevaju brzinu, odgovornost, profesionalnost, dobru memoriju, razumijevanje scene. Radim sa sjajnim ljudima, od redatelja do tehničara, svakodnevno sam pred kamerom. Osim toga, tu je i financijski moment benefita - ispričala je ranije.</p><p>Osim što je gotovo dio stalne postave domaćih sapunica, Pajić je članica ansambla zagrebačkog kazališta Gavella. Za uloge pristaje na promjene imidža poput bojanja kose. U intervjuu za 24sata otkrila je kako redovito gleda serije u kojima igra.</p><p>- Ne svaku jer ne stignem. Svakako želim i moram vidjeti rezultat našeg rada. Ne samo sebe, nego i kolege, želim vidjeti što smo napravili, kakve je kvalitete, koje razine, može li se nešto popraviti - poručila je.</p><p> Tada je priznala kako je najstroži kritičar prema sebi.</p><p>- Svi drugi su mi bolji od mene. Gledam se i mislim si 'Ovo sam mogla bolje, joj kako ovdje izgledam grozno'. Uvijek imam neku primjedbu na sebe, ali tako je od samih početaka. Danas to više ne uzimam srcu kao nekad - objasnila je.</p><p>Glumica, kada nema poslovnih obveza, vrijeme provodi s kćeri <strong>Vitom</strong>, obitelji, prijateljima i psom.</p><p>- Nemam neke posebne hobije. Volim gledati filmove, čitati i boraviti u prirodi - kazala je.</p><p>Ksenija ima Vitu s bivšim suprugom, glazbenikom <strong>Emilom Vukovom </strong>(58), sinom pokojnog pjevača <strong>Vice Vukova</strong>. Glumičina kći se također bavi glumom, ali i glazbom.</p><p>- Vita je sama krenula tim putem. Sigurno je od djeda Vice i tate Emila naslijedila talent za glazbu. Drago mi je jer to jako voli, talentirana je i vrijedna - rekla je Pajić.</p>