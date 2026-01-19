Noah Schnapp nije došao u emisiju s kolegama iz Stranger Thingsa: Sada je otkriven razlog

Noah Schnapp nije se pridružio kolegama iz serije Stranger Things tijekom gostovanja Finna Wolfharda u emisiji Saturday Night Live u subotu, 17. siječnja, što je odmah potaknulo pitanja obožavatelja. Razlog njegova izostanka, međutim, bio je prilično jednostavan – Schnapp se u tom trenutku nalazio tisućama kilometara daleko, na Tjednu mode u Milanu, piše People.

Dok su se Wolfhardovi kolege Caleb McLaughlin i Gaten Matarazzo pojavili kao iznenađenje tijekom uvodnog monologa i kasnije u skeču, 21-godišnji Schnapp bio je u Italiji, gdje je dan ranije prisustvovao reviji Ralph Lauren Menswear za sezonu jesen/zima 2026. Epizoda SNL-a snimana je uživo u New Yorku, što je onemogućilo Schnappovo sudjelovanje.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS

Unatoč njegovoj odsutnosti, Finn Wolfhard imao je snažnu podršku ostatka ekipe. Osim McLaughlina i Matarazza, na afterpartyju nakon emisije viđeni su i drugi članovi glumačke postave Stranger Thingsa, uključujući Nataliju Dyer, Charlieja Heatona i Joea Keeryja.

Tijekom uvodnog monologa, 23-godišnji Wolfhard osvrnuo se na činjenicu da su on i njegovi kolege izašli iz faze dječjih glumaca.

"Dakle… upoznajte novog mene. Muškarca mene. Jer više nisam dijete", rekao je Wolfhard, prije nego što su mu se na pozornici pridružili McLaughlin i Matarazzo.

"I mi također!" našalio se McLaughlin dok su se zagrlili. „Nismo više dječje zvijezde, mi smo bivše dječje zvijezde.“

"A kad u naslovu piše ‘bivša dječja zvijezda’, to uvijek znači samo dobre stvari“, dodao je Matarazzo, na što je Wolfhard uz smijeh odgovorio: „Istina.“

Wolfhard je potom zahvalio publici koja ih je godinama pratila kako odrastaju pred kamerama, dok je McLaughlin ubacio šaljivu opasku o komentarima na internetu o promjenama njihova izgleda. Na kraju je Wolfhard emotivno poručio: „Iako smo sada muškarci, vi ćete uvijek biti moji dečki“, još jednom zagrlivši kolege.

Foto: Annette Riedl/DPA

Trojac se pojavio i u posebnom skeču inspiriranom serijom Stranger Things tijekom iste epizode.

Wolfhard je ranije isticao kako su on i glumci iz serije poput obitelji, iako se ne čuju svakodnevno. „Ne dopisujemo se svaki dan… jer, iskreno, dopisuješ li se sa svojim rođacima svaki dan?“ rekao je u intervjuu za GQ u veljači 2023. „Ali oni su obitelj. Čujemo se za rođendane, s vremena na vrijeme, i znam da su uvijek tu ako zatreba.“