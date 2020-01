Noć muzeja trajat će do jedan sat: Nudi raznolike programe

Jubilarna 15. Noć muzeja, u organizaciji Hrvatskog muzejskog društva, danas uključuje preko 200 muzeja, galerija, knjižnica, arhiva, obrazovnih ustanova te udruga iz Hrvatske i susjedstva. Počela je u 18 sati trajat će do jedan sat iza ponoći.

Manifestaciju od 2005. organizira Hrvatsko muzejsko društvo, a idejne začetnice, autorice koncepcije programa i voditeljice projekta su Vesna Jurić Bulatović i Dubravka Osrečki Jakelić.

Prigodom otvorenja Osrečki Jakelić je istaknula kako ih je sve ove godine održalo zajedništvo, proizašlo iz tradicije muzeja u Hrvatskoj koji surađuju međusobno, bez obzira jesu li veliki ili mali, kao i sa baštinskim te obrazovnim ustanovama.

- Publika je prepoznala kvalitetu programa i podržavaju ga iz godine u godinu - rekla je Jurić Bulatović, zahvalivši svim dosadašnjim partnerima i suradnicima s kojima su s vremenom razvili prijateljski odnos.

- Na neki način Noć muzeja vraća se kući jer je inicijativa za organizaciju te manifestacije krenula upravo iz ovih prostora prije petnaest godina. U početku je to bila samo krasna ideja, a danas je začudan fenomen - rekao je Miroslav Gašparović, ravnatelj MUO, koji ove godine slavi 140 godina osnutka.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Uz ovogodišnji slogan Noći muzeja - i muzeji slave rođendane, predsjednica Hrvatskog muzejskog društva Vlasta Krklec čestitala je muzejima na okruglim obljetnicama, među ostalima, Muzeju za umjetnost i obrt, Arheološkom muzeju u Splitu osnovanom prije 200 godina, Etnografskom muzeju koji je prošle godine proslavio stotu godišnjicu, Muzeju suvremene umjetnosti, koji je u 2019. obilježio 65 godina osnutka i deset godina preseljenja u novu zgradu.

Muzej suvremene umjetnosti (MSU) je priredio njihovu najnoviju izložbu 'Od imaginacije do animacije: šest desetljeća Zagreb filma', posvećenu Zagrebačkoj školi crtanog filma. Na njoj posjetitelji mogu doživjeti atmosferu čuvenog studija za crtane filmove uz koje smo odrastali, 'Profesora Baltazara', 'Malih letećih medvjedića' i brojnih drugih.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

MSU, uz to, nudi razgledavanje svoje velike izložbe 'Kolekcija za budućnost / Akvizicije 2009. - 2019.', a na kojoj predstavlja više od 200 umjetnina, donacija i otkupa prikupljenih od svog preseljenja u novu zgradu u Novom Zagrebu od 2009. do 2019. te retrospektivu međunarodno priznatog multimedijskog umjetnika Zlatka Kopljara.

Zanimljiva je i velika izložba u Muzeju grada Zagreba posvećena Zagrebačkim solistima, proslavljenom domaćem komornom ansamblu koji obilježava 65 godina djelovanja. Na njoj se prvi put mogu vidjeti materijali iz njihove bogate arhive - plakati, fotografije, odlikovanja i nagrade, među kojima je i plakat koji je 1975. oblikovao slikar Marc Chagall za njihov nastup u Nici te medalje od kojih je jednu izradio Pablo Picasso, a drugu Joan Miró.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Muzej za umjetnost i obrt (MUO) u Zagrebu za Noć muzeja nudi aktualnu izložbu kojom predstavlja blaga iz riznice franjevačkog samostana Majke od Milosti s otoka Visovca, 'Visovac: Duhovnost i kultura na Biloj Stini'. Posjetitelji, uz to, imaju priliku pogledati izložbu zagrebačke primijenjene umjetnice i kitničarke Staše Čimbur, 'All You Need is a Hat', na kojoj je izložen izbor od sedamdesetak njenih šešira, oglavlja, fascinatora i objekata za glavu te serija šivanih slika asamblaža nastalih u posljednjih desetak godina. U svome ciklusu 'Suvremeni umjetnici u Stalnom postavu' MUO donosi i 'Prekapanja' Marine Bauer, akademske kiparice koja se ovdje bavi jednom od temeljnih 'muzejskih nelagoda', zabranom dodirivanja predmeta.

Zanimljiv program 31. siječnja u Zagrebu nudi i Kuća za ljude i umjetnost Lauba. Osim izbora iz njihove kolekcije, koja uključuje radove nekih od najznačajnijih imena hrvatske suvremene umjetnosti, Ivana Kožarića, Kristijana Kožula, Lovre Artukovića, Ivane Franke, Ivana Fijolića, Đure Sedera, Marije Ujević Galetović i Zlatana Vehabovića, posjetitelji mogu vidjeti netom otvorenu izložbu umjetničkog dvojca Tarwuk, Ivane Vukšić i Brune Pogačnika Tremowa, koji žive i rade u New Yorku. Pod nazivom 'Vernacular river holds 6 bodies down', izložba, kao instalaciju, prikazuje elemente filmskog seta Tarwukovog novog kratkog filma, prethodno snimljenog u New Yorku i nastalog u suradnji s Matthewom Goedeckijem.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU) u svojoj Galeriji PM, popularno u Džamiji, nudi aktualnu izložbu Vlaste Delimar, kojom umjetnica obilježava 40 godina svog djelovanja. Postav, koji prikazuje 40 crno-bijelih fotografija radova Delimar, fingira filmsku traku za analogne fotoaparate.

I Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD) pridružuje se Noći muzeja izložbom 'Vegeta 60 – Paketić povijesti', na kojoj, povodom 60. obljetnice proizvoda, predstavlja originalne ambalaže ove slavne Podravkine mješavine povrća i začina, na kojoj su kroz povijest radila najvažnija imena agencijskog dizajna, od Ozehe i Apela pa sve do suvremenih autora.

Atelijer Meštrović u zagrebačkoj Mletačkoj ulici, uz stalni svoj postav, skulpture i reljefe u drvu, kamenu, bronci i gipsu te crteže i grafike Ivana Meštrovića, nudi izložbu 'Meštart: Ivana Tkalčić – Artificial Intelligence I', kojom autorica u nekadašnjem životnom i radnom prostoru umjetnika prikazuje njegova djela kroz doživljaj umjetne inteligencije.

Zagrebačka Galerija Klovićevi dvori pak nudi izložbu 'Umjetnost i život su jedno: Udruženje umjetnika Zemlja 1929. - 1935.' Posjetitelji, među ostalima, mogu pogledati djela Krste i Željka Hegedušića, Generalića, Juneka, Postružnika, Detonija, Smajića, Radauša i drugih.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

U Tehničkom muzeju Nikola Tesla, pored stalnog postava u prizemlju, može se vidjeti velika retrospektiva industrijskog dizajnera Davora Grunwalda. Na njoj su prvi put na jednom mjestu skupljeni radovi autora iz razdoblja njegova djelovanja u Hrvatskoj do sredine 1970-ih, potom dizajn koji je radio za kanadsku industriju od 1976. do 2008. te nekoliko samoiniciranih radova nastalih nakon umirovljenja 2008.

U Zagrebu vrijedi posjetiti i Tiflološki muzej, a koji, uz stalni postav, 31. siječnja nudi izložbu likovnih radova dječaka iz Bangladeša, azilanta u Hrvatskoj, 'Prijeći granicu', potom radionicu izrade taktilnih slika poznatih zagrebačkih građevina te izvedbu predstave Kazališta slijepih i slabovidnih Novi život, 'Tvoj glas ne govori o ljubavi'. Za nju je tportalova kazališna kritičarka ocijenila da je 'vrlo tankoćutno, emocionalno putovanje' koje propituje razvojne faze ljubavi, osobito komunikaciju u odnosu, prije svega nesvjesnu i neverbalnu.

Već spomenuti Split, u svojoj Galeriji Meštrović, pored izložbe Ivane Tkalčić i mogućnosti razgledavanja stalnog postava te nekadašnje obiteljske vile Ivana Meštrovića, organizira izložbu starih fotografija pod nazivom 'Asti šta je prije bilo lipo'. Najbogatiji se program, međutim, očekuje od splitskog Arheološkog muzeja, a koji je, uz MUO, jedan od poticaja ovogodišnjoj temi. Slavi, naime, 200. obljetnicu, što ga čini najstarijom muzejskom institucijom u Hrvatskoj. Iz Muzeja stoga za 31. siječnja, među ostalim, najavljuju posebno osmišljeno stručno vodstvo, zapravo, igrano-dokumentarnu predstavu u kojoj će sudjelovati glumci Franjo Đaković, Vanda Boban Jurišić, Matea Elezović itd. U njoj će, pod nazivom 'Šetnja s don Franom', oživjeti nekoliko anegdota iz života don Frane Bulića, svećenika, arheologa, povjesničara, konzervatora i povjesničara umjetnosti koji je 1884. postao ravnateljem splitskog Arheološkog muzeja.

Od ostalih splitskih lokacija, u Noći muzeja ističe se Škola likovnih umjetnosti, koja predstavlja izložbu '01001010 01000001' akademskog kipara Milivoja Popovića. Autor u njoj, tehnikama 3D modeliranja, gradi galerijski prostor identičan onom stvarnom i u njega smješta virtualne skulpture. Posjetitelj se potom, aktiviranjem VR opreme na očima, prebacuje iz stvarne galerije u virtualni prostor. Izložba se otvara u 19 sati.ž

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

U Zadru se pak isplati zaviriti u Narodni muzej, na krajem prošle godine otvorenu izložbu 'Rubna titranja' Davora Sanvincentija, multimedijalnog umjetnika koji u svome radu redovito istražuje razna stanja i oblike ljudskih osjeta i percepcije.

Riječani bi se u Noći muzeja trebali zaputiti u Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja (PPMHP) jer, među ostalim, nudi izložbu na temu stogodišnjice D’Annunzijeve okupacije Rijeke 12. rujna 1919., koja je trajala do 1921. Pod nazivom 'D'Annunzijeva mučenica', izložba Rijeku, kako objašnjavaju iz Muzeja, predstavlja preko žena koje su okupatoru bile ljubavnice, a koje su 'po okončanju veze (s njim) bile iscrpljene fizički i emocionalno, baš poput grada Rijeke'. U istom muzeju, osim toga, može se pogledati izložba 'Violinom iznad granica / Stradivari u Rijeci - Kresnik i Cremona', kojom se obilježava 150. godišnjica rođenja Franje Kresnika, Riječanina koji je razotkrio tajnu izrade najboljih violina na svijetu, a koje su na prijelazu iz 17. u 18. stoljeće u talijanskoj Cremoni izrađivali Antonio Stradivari i Giuseppe Guarneri del Gesù. U sklopu nje, Silvijo Rebić, graditelj violina iz Samobora školovan u Cremoni, demonstrirat će procese izrade violina na kremonski način koji je uvršten na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Osječki Muzej likovnih umjetnosti pak za Noć muzeja organizira plesna vodstva kroz stalni postav. Uz to, dio je projekta 'Putovima osnivača slavonskih muzeja', u organizaciji Muzejske udruge istočne Hrvatske, koja 31. siječnja želi spojiti nekoliko slavonskih gradova i muzeja u posebnoj turneji. Putovanje autobusom počinje u 18 sati u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku i ide prema najistočnijem hrvatskom gradu, u Muzej grada Iloka. Slijedi Muzej vučedolske kulture i, na koncu, Gradski muzej Vukovar.

Dubrovnik u svojoj Umjetničkoj galeriji posjetiteljima nudi retrospektivu dubrovačkog slikara Antuna Masle, povodom stote obljetnice njegova rođenja, a oni koji još uvijek nisu, ovogodišnju Noć muzeja mogu iskoristiti za posjet novoj atrakciji Grada, muzeju ljubavi na Pilama, Love Stories Museumu.

Potporu manifestaciji izrazio je na otvorenju i potpredsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademik Frano Parać, podsjetivši na riječi osnivača HAZU biskupa Josipa Jurja Strossmayera o potrebi očuvanja identiteta hrvatskog naroda i baštine, što muzeji i rade.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Noć muzeja otvorio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, čestitavši tom prigodom Rijeci kao ovogodišnjoj Europskoj prijestolnici kulture.

Skoro do zadnjeg trenutka rastao je broj muzeja i baštinskih ustanova koje će u petak navečer sudjelovati u Noći muzeja, sada ih je više od 220 i u njima će se do jedan sati iza ponoći održati na tisuće programa, od razgledavanja muzejskih zbirki, stručnih, znanstvenih, edukativnih i zabavnih sadržaja do koncerata, radionica.

