Nogometaš objavio tragičnu vijest: 'Umrla je samo dva dana nakon što je rodila našu Sofiju'

Shrvan sam. Njezin san bio je postati majka i zato mi je ovo nevjerojatno teško prihvatiti, napisao je Mark Hutchings (35), bivši igrač West Coast Eaglesa, nakon iznenadne smrti svoje partnerice Hannah. Preminula je samo dva dana nakon što je rodila njihovo prvo dijete, djevojčicu Sofiju. Hutchings je tužnu vijest objavio u četvrtak na Instagramu uz fotografije para s plaže, snimljene tijekom njezine trudnoće.

- S dubokom tugom dijelim vijest o iznenadnom gubitku moje prekrasne partnerice Hannah - napisao je na Instagramu te zahvalio svima koji su mu posljednjih dana slali poruke podrške.

Dodao je da na sve poruke ne uspijeva odgovoriti, ali da mu mnogo znače.

- Sofia i ja te volimo i jako ćeš nam nedostajati, Hannah - poručio je.

Foto: instagram

Hutchings nije otkrio od čega je Hannah preminula. Zasad također nema potvrde da je njezina smrt bila povezana s trudnoćom ili porođajem. Nakon njegove objave javili su se brojni bivši suigrači i prijatelji. Jack Darling, s kojim je godinama igrao za West Coast Eagles, poručio mu je da je uvijek uz njega, dok mu je bivši suigrač Brad Sheppard napisao da će biti sjajan otac.

Hutchings je igrao za West Coast Eagles, a karijeru u tom klubu završio je krajem 2021. godine nakon 120 odigranih utakmica. S klubom je 2018. osvojio prvenstvo. Nakon odlaska iz AFL-a, Hutchings je igrao za West Perth u WAFL-u, prije nego što se 2024. godine povukao iz profesionalnog sporta.