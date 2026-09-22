Objavili od čega je preminula glumica Hayden Panettiere

Američka glumica Hayden Panettiere umrla je od predoziranja fentanilom i drugim tvarima, objavio je u utorak Ured mrtvozornika okruga Greenville u Južnoj Karolini. Njezinu smrt proglasili su nesretnim slučajem, piše CNN.

U njezinu su organizmu pronašli fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metokarbamol i kvetiapin. Alprazolam se koristi protiv tjeskobe, metokarbamol za opuštanje mišića, dok se kvetiapin koristi u liječenju određenih psihičkih poremećaja. 4-ANPP je kemijska tvar povezana s fentanilom.

Foto: IMAGO/Philippe Bossé/IMAGOSTOCK&

Panettiere, poznatu po ulogama u serijama 'Heroes' i 'Nashville', pronašli su 16. kolovoza u stanu u Greenvilleu. Hitna pomoć pokušala ju je reanimirati, no nije joj bilo spasa. Glumica je godinama otvoreno govorila o borbi s ovisnošću i problemima s mentalnim zdravljem. Nakon rođenja kćeri suočila se i s postporođajnom depresijom, zbog čega je svojedobno potražila stručnu pomoć.

O teškim razdobljima svog života pisala je i u memoarima koje je objavila ove godine. Govorila je i o smrti mlađeg brata Jansena Panettierea, koji je iznenada preminuo 2023. godine. Posljednjih se godina ponovno više posvetila glumi. Njezin posljednji film, psihološki triler 'Sleepwalker', izašao je u siječnju ove godine, a Panettiere je u njemu imala glavnu ulogu te je bila i izvršna producentica.