Nominacija Beatlesa za Grammy postavlja pitanje uloge umjetne inteligencije u svijetu glazbe...

Ta iznenađujuća nominacija baca svjetlo na raspravu u Akademiji za diskografsku umjetnost o korištenju umjetne inteligencije u glazbenoj industriji.

Vijest da će Beatlesi objaviti novu pjesmu pod nazivom 'Now and Then' kreiranu uz pomoć umjetne inteligencije izazvala je uzbuđenje među nekim fanovima, ali i zaprepaštenje među drugima jer su neki zaključili da je riječ o 'deepfakeovima'.

Nije tako.

Pjesma 'Now and Then' kreirana je pomoću umjetne inteligencije koju se koristilo za 'pročišćavanje' jednog dijela demo-snimke stare nekoliko desetljeća na kojoj je bilo previše buke.

Korištena je samo za izoliranje vokala Johna Lennona od neželjenih dijelova snimke. Autori su tada dodali električnu i akustičnu gitaru koju je 1995. snimio pokojni George Harrison, dovršivši pjesmu s bubnjevima Ringa Starra i basom, klavirom i gitarom Paula McCartneyja, uz dodatne prateće vokale.

257437059 | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Američka Akademija za diskografsku umjetnost i znanost, koja će u nedjelju u Los Angelesu dodijeliti Grammyje, ocijenila je da je pjesma prikladna da bude nominirana za nagradu za album godine i za najbolju rock izvedbu.

Elementi AI materijala prikladni

Ta se institucija već godinama bavi implikacijama umjetne inteligencije za glazbenu industriju jer mnogi umjetnici izražavaju veliku zabrinutost u pogledu etičnosti glazbe generirane pomoću te tehnologije. Akademija je 2023. donijela odluku da se samo ljudi mogu kvalificirati za Grammyje.

"Djelo koji nema nikakav ljudski doprinos ne može se kvalificirati niti u jednoj kategoriji”, piše u odluci. Ali, 'djelo koje sadrži elemente materijala generiranog umjetnom inteligencijom može se kvalificirati u odgovarajućim kategorijama”, stoji u nastavku.

Foto: PROFIMEDIA

Dakle, kako stvari sada stoje, djelo stvoreno čisto generativnom umjetnom inteligencijom ne može se kvalificirati za nagradu. Skladbe dotjerane, a ne kreirane alatima umjetne inteligencije kao što je 'Now and Then' mogu biti uzete u obzir. Ili kako je McCartney rekao u vezi nove pjesme Beatlesa: 'Ništa nije umjetno stvoreno'.

Sklizak teren

Kantautorica iz Nashvillea Mary Bragg rekla je za AFP da je vrsta tehnologije koju se koristilo za 'Now and Then' prilično uobičajena. Rekla je da se taj alat često rutinski koristi pa je medijski šok u vezi pjesme Beatlesove pjesme malo pretjeran.

Ipak, Bragg je istaknula da su implikacije AI alata u glazbi 'velika stvar jer se sada nalazimo na novom terenu'.

Pitanja su dalekosežna i 'to je sigurno sklizak teren', rekla je za AFP. 'Ljudi sve više spoznaju što je sve moguće'.

'Ali ako se ne sačuva integritet umjetnosti, tada će to biti velik razlog za zabrinutost'.

Umjetnike ponajviše zabrinjavaju pitanja kao što su korištenje njihovih djela bez jasne dozvole ili za uvježbavanje umjetne inteligencije ili njihovo krivotvorenje. Bragg je rekla da ti primjeri 'definitivno spadaju u kategoriju skliskog terena'.

The 40th Anniversary of the 'Beatles' Invasion | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Linda Bloss-Baum, predavačica na Američkom sveučilištu i članica upravnog odbora udruženja tekstopisaca Sjeverne Amerike, rekla je da je zabrinjavaju mnogi aspekti umjetne inteligencije, ali ne i tehnologija korištena za pjesmu Beatlesa.

- Mnogo lošeg može se dogoditi umjetnicima zbog umjetne inteligencije, ali ovo je primjer nečeg zaista dobrog - rekla je.

- Mislim da je to zaista dobar primjer kako umjetna inteligencija može koristiti umjetnicima, ako oni to žele - dodala je u vezi pjesme, koja je kreirana uz dozvolu Lennonovih i Harrisonovih nasljednika.

Vijest da su Beatlesi nominirani za jedan od glavnih Grammyja potaknula je neke poznavatelje industrije i korisnike društvenih medija da zakolutaju očima jer je nominirana stara pjesma zajedno sa suvremenima ili umjesto njih.

Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

No Grammyji su nagrada koju dodjeljuje industrija, a ne fanovi i iza nominacija ponekad stoji misaoni procesi koji članovima akademije ima smisla čak i ako zbunjuje širu javnost. Bragg je napomenula da prestižna nagrada za snimku godine (nagrada za izvedbu i produkciju) ide i producentima i inženjerima zvuka i izvođačima.

Uključivanje Beatlesa 'najava je onoga što vjerojatno dolazi u budućnosti u svijetu diskografske umjetnosti', rekla je.

Nekoliko drugih umjetnika nominiranih za snimku godine već su bili nominirani u toj kategoriji, ali je nikada nisu dobili, uključujući Beyonce, Lamara i Beatlese. Njima je to peta prilika u toj kategoriji; zadnji put bili su nominirani 1971. za 'Let It Be'.