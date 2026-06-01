Obavijesti

Show

Komentari 0
ZABRINUTOST NA DVORU

Norveška princeza Mette-Marit sve je lošije, suprug i kći uz nju

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Norveška princeza Mette-Marit sve je lošije, suprug i kći uz nju
4
Foto: Jens Kalaene/DPA - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Prijestolonasljednik Haakon nedavno je u razgovoru za norveške medije otvoreno progovorio o stanju svoje supruge, potvrdivši ono čega se javnost pribojavala

Admiral

Norveška kraljevska obitelj prolazi kroz iznimno teško razdoblje dok se buduća kraljica, princeza Mette-Marit (52), bori sa sve težim zdravstvenim stanjem. Zbog ozbiljnog pogoršanja njezine kronične bolesti pluća, njezin suprug, prijestolonasljednik Haakon, bio je prisiljen skratiti službeni put u Japan, a kući je stigla i njihova kći, kako bi bili uz nju, što je dodatno pojačalo zabrinutost javnosti za stanje na dvoru. Princeza se već godinama bori s plućnom fibrozom, a posljednjih mjeseci njezino stanje zahtijeva stalnu medicinsku skrb.

Vidno zabrinut, prijestolonasljednik Haakon nedavno je u razgovoru za norveške medije otvoreno progovorio o stanju svoje supruge, potvrdivši ono čega se javnost pribojavala.

Pope Francis died - funeral
Foto: Michael Kappeler/DPA

​- Prijestolonasljednica je ozbiljno bolesna i mislim da joj se stanje u posljednje vrijeme, nažalost, pogoršalo. Zato sam zabrinut za njezino zdravlje - izjavio je budući kralj.

Njegova odluka da se s važnog puta u Japan, gdje je predvodio veliko poslovno izaslanstvo, vrati dan ranije, jasan je pokazatelj ozbiljnosti situacije. Kraljevska palača potvrdila je da će Haakon odraditi sastanke u Tokiju, ali da je posjet lučkom gradu Hachinoheu otkazan. Odluka o mogućoj transplantaciji pluća, prema njegovim riječima, u potpunosti je u rukama liječnika.

​- To je medicinsko pitanje. Oni su ti koji odlučuju kada bi se to trebalo dogoditi, kada je pravi trenutak za to - dodao je princ.

Život s teškom bolešću

Princezi Mette-Marit dijagnosticirana je kronična plućna fibroza 2018. godine. Riječ je o neizlječivoj bolesti koja uzrokuje stvaranje ožiljaka na plućnom tkivu, što progresivno otežava disanje. Posljednjih mjeseci njezino se stanje vidljivo pogoršalo, a liječnici su započeli pripreme za moguću procjenu za transplantaciju pluća. Iz palače su naglasili da princeza zbog svog statusa neće imati prednost na listi čekanja.

FILE PHOTO: 100th anniversary of Svalbard becoming part of the Kingdom of Norway
Foto: LISE AASERUD/REUTERS

Tijekom rijetkog pojavljivanja u javnosti na Dan ustava 17. svibnja, Mette-Marit je viđena s nazalnom kanilom za kisik, a u jednom trenutku sjedila je na stolcu dok su uz nju stajali suprug Haakon i njihov sin, princ Sverre Magnus. U ožujku je u emotivnom intervjuu za norvešku nacionalnu televiziju NRK, koji je morao biti ograničen na dvadeset minuta zbog poteškoća s disanjem, progovorila o svojoj borbi.

​- Živim s teškom bolešću i to je ono što sada karakterizira moj svakodnevni život. To određuje mogu li uopće stajati u svojoj ulozi ili ne - rekla je tada.

Obitelj na teškoj kušnji

Zdravstvena kriza princeze Mette-Marit događa se u vrijeme kada se cijela norveška kraljevska obitelj suočava s nizom izazova. Njezini svekar i svekrva, kralj Harald V. (89) i kraljica Sonja (88), također se bore s ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Iceland's President Tomasdottir visits Norway
Foto: LISE ASERUD/REUTERS

Kralj, koji je najstariji vladajući monarh u Europi, 2024. je dobio trajni pacemaker nakon što se razbolio na odmoru u Maleziji, a početkom ove godine bio je hospitaliziran zbog infekcije. Kraljica Sonja je nedavno nakratko završila u bolnici zbog zatajenja srca, a početkom 2025. godine i njoj je ugrađen pacemaker. 

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tužna vijest: Umrla je Sejda Bešlić, Halidova supruga
ODLAZAK

Tužna vijest: Umrla je Sejda Bešlić, Halidova supruga

Ona je godinama bila velika podrška svom suprugu, s kojim je provela gotovo cijeli život. Njihova je ljubavna priča trajala desetljećima i često je isticana kao primjer poštovanja i međusobne podrške u braku
Katarina Baban nakon prekida na putovanju s košarkašem
EUROPSKA AVANTURA

Katarina Baban nakon prekida na putovanju s košarkašem

Glumica je na društvenim mrežama podijelila fotografije s košarkašem Domagojem Vukovićem, s kojim je obilazila Portugal i Španjolsku
Heidi još žari i pali, a 16 godina mlađi ne može skinuti ruke s nje: 'Seks nam je jako dobar!'
Ma kakve 53!

Heidi još žari i pali, a 16 godina mlađi ne može skinuti ruke s nje: 'Seks nam je jako dobar!'

Znamo, zvuči nevjerojatno, ali Heidi Klum slavi 53. rođendan. Njemačko-američka manekenka, televizijska zvijezda i poduzetnica već više od tri desetljeća ne silazi s naslovnica, a mnogi se i danas pitaju kako uspijeva zadržati istu energiju i status jedne od najpoželjnijih žena svijeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026