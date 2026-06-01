Norveška princeza Mette-Marit sve je lošije, suprug i kći uz nju

Norveška kraljevska obitelj prolazi kroz iznimno teško razdoblje dok se buduća kraljica, princeza Mette-Marit (52), bori sa sve težim zdravstvenim stanjem. Zbog ozbiljnog pogoršanja njezine kronične bolesti pluća, njezin suprug, prijestolonasljednik Haakon, bio je prisiljen skratiti službeni put u Japan, a kući je stigla i njihova kći, kako bi bili uz nju, što je dodatno pojačalo zabrinutost javnosti za stanje na dvoru. Princeza se već godinama bori s plućnom fibrozom, a posljednjih mjeseci njezino stanje zahtijeva stalnu medicinsku skrb.

Vidno zabrinut, prijestolonasljednik Haakon nedavno je u razgovoru za norveške medije otvoreno progovorio o stanju svoje supruge, potvrdivši ono čega se javnost pribojavala.

​- Prijestolonasljednica je ozbiljno bolesna i mislim da joj se stanje u posljednje vrijeme, nažalost, pogoršalo. Zato sam zabrinut za njezino zdravlje - izjavio je budući kralj.

Njegova odluka da se s važnog puta u Japan, gdje je predvodio veliko poslovno izaslanstvo, vrati dan ranije, jasan je pokazatelj ozbiljnosti situacije. Kraljevska palača potvrdila je da će Haakon odraditi sastanke u Tokiju, ali da je posjet lučkom gradu Hachinoheu otkazan. Odluka o mogućoj transplantaciji pluća, prema njegovim riječima, u potpunosti je u rukama liječnika.

​- To je medicinsko pitanje. Oni su ti koji odlučuju kada bi se to trebalo dogoditi, kada je pravi trenutak za to - dodao je princ.

Život s teškom bolešću

Princezi Mette-Marit dijagnosticirana je kronična plućna fibroza 2018. godine. Riječ je o neizlječivoj bolesti koja uzrokuje stvaranje ožiljaka na plućnom tkivu, što progresivno otežava disanje. Posljednjih mjeseci njezino se stanje vidljivo pogoršalo, a liječnici su započeli pripreme za moguću procjenu za transplantaciju pluća. Iz palače su naglasili da princeza zbog svog statusa neće imati prednost na listi čekanja.

Tijekom rijetkog pojavljivanja u javnosti na Dan ustava 17. svibnja, Mette-Marit je viđena s nazalnom kanilom za kisik, a u jednom trenutku sjedila je na stolcu dok su uz nju stajali suprug Haakon i njihov sin, princ Sverre Magnus. U ožujku je u emotivnom intervjuu za norvešku nacionalnu televiziju NRK, koji je morao biti ograničen na dvadeset minuta zbog poteškoća s disanjem, progovorila o svojoj borbi.

​- Živim s teškom bolešću i to je ono što sada karakterizira moj svakodnevni život. To određuje mogu li uopće stajati u svojoj ulozi ili ne - rekla je tada.

Obitelj na teškoj kušnji

Zdravstvena kriza princeze Mette-Marit događa se u vrijeme kada se cijela norveška kraljevska obitelj suočava s nizom izazova. Njezini svekar i svekrva, kralj Harald V. (89) i kraljica Sonja (88), također se bore s ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Kralj, koji je najstariji vladajući monarh u Europi, 2024. je dobio trajni pacemaker nakon što se razbolio na odmoru u Maleziji, a početkom ove godine bio je hospitaliziran zbog infekcije. Kraljica Sonja je nedavno nakratko završila u bolnici zbog zatajenja srca, a početkom 2025. godine i njoj je ugrađen pacemaker.

*uz korištenje AI-ja