Norveška princeza: 'Zaljubljena sam u šamana koji voli dečke...'

Norveška princeza Märtha Louise (47) nedavno je šokirala javnost kad je na društvenim mrežama objavila da je u vezi s šamanom Durekom, pravim imenom Derekom Verrettom (44). Princeza nije dala do znanja kako se par upoznao, no navodno su u vezi od studenog prošle godine.

Foto: Instagram

Šaman je prije nekoliko dan sletio u Oslo s dvije nećakinje, a na aerodromu ga je dočekala princeza. Par uskoro kreće na turneju kroz pet skandinavskih gradova - Stavanger, Tromso, Oslo, Kopenhagen i Fredrikstad, u kojima će održati seminare, radionice i meditacije pod nazivom 'Princeza i šaman' te 'Aktivirana božanstvenost', a cijena im je između 416 i 896 kuna.

- Zaljubiti se u klijenta bila je posljednja stvar na umu šamana Dureka, no privlačnost između njih dvoje bila je fatalna. Oboje vjeruju kako su se poznavali tijekom mnogih prijašnjih života i da u ovom životu mogu pomoći u liječenju svijeta sa svojim plemenom, njihovim sljedbenicima. Durek vjeruje da je bio kralj u prošlom životu i da su on i princeza Martha bili suprug i supruga u više života - izjavio je bliski izvor za Daily Mail. I dok je par sretno zaljubljen, javnost i nije baš oduševljena time što se princeza, kako kažu, 'vucara' s šamanom.

Foto: Instagram

- Ovo je totalno neprimjereno jednoj princezi, ali dobro... ljubav ne pita - komentirali su obožavatelji, ali princeza im nije ostala dužna. Vrlo brzo reagirala je putem društvenih mreža.

- Kada upoznaš svoju srodnu dušu, jednostavno znaš. Imala sam dovoljno sreće da upoznam svoju. Šaman Durek je promijenio moj život. Zbog njega sam shvatila što znači bezuvjetna ljubav. On me prihvaća bez ikakvih pitanja ili straha i uvijek me nasmije. Osjećam se tako sretno i blagoslovljeno što je on moj dečko. Hvala ti ljubavi moja što si me toliko velikodušno uključio u svoju obitelj. Volim te više od vječnosti. A onima koji osjećaju potrebu da me kritiziraju poručujem: 'Nije na vama da me osuđujete. Odabrala sam ga iz ljubavi. Šaman Durek samo je čovjek s kojim volim provoditi vrijeme i koji me ispunjava. Zahvaljujem svima na poštivanju mojih odluka i izbora partnera. Sve što znam u ovom trenutku je da se volimo i super sam sretna' - napisala je.

Foto: Instagram

Norveška princeza razvela se 2016. godine nakon 14 godina braka od supruga Arija Behna s kojim ima troje djece. Britanski mediji pišu kako je Märthu privukla šamanova duhovnost.

- Ono što osjećam prema Marthi čisto je prihvaćanje mog višedimenzionalnog sebe. Ne samo šamana, već i jakog čovjeka, žene, jaguara, ET-ja, znanstvenika i anđela - izjavio je.

Foto: Instagram

Varrett tvrdi kako je svoje šamanske sposobnosti osjetio sa svega dvije godine, a danas mu na seanse dolaze zvijezde poput Gwyneth Paltrow (46) i Nine Dobrev (30).