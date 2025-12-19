Obavijesti

Show

Komentari 0
BORBA ZA DAH

Norveškoj princezi Mette-Marit prijeti transplantacija pluća

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 1 min
Norveškoj princezi Mette-Marit prijeti transplantacija pluća
7
Foto: Jens Kalaene/DPA

Norveška kraljevska palača objavila je teške vijesti: princezi Mette-Marit, koja godinama boluje od plućne fibroze, zdravstveno se stanje pogoršalo i vjerojatno će trebati transplantaciju pluća

Norveška krunska princeza Mette-Marit suočava se s teškim pogoršanjem zdravstvenog stanja te će, prema priopćenju norveške kraljevske palače koje prenosi Reuters, u budućnosti vrlo vjerojatno trebati transplantaciju pluća.

Scandinavian royals come to Germany
Foto: Jens Kalaene/DPA

Supruga prestolonasljednika Haakona već godinama boluje od plućne fibroze, teške i neizlječive kronične bolesti koja otežava disanje. Dijagnoza joj je postavljena 2018. godine, a zbog bolesti je više puta morala otkazivati javne obveze.

Scandinavian royals come to Germany
Foto: Jens Kalaene/DPA

Prema riječima profesora Are Martina Holma iz bolnice Rikshospitalet, zdravstveno stanje princeze se znatno pogoršalo.
- Približavamo se točki kada će transplantacija pluća biti nužna i već provodimo potrebne pripreme - rekao je Holm, dodavši kako još nije odlučeno kada će biti stavljena na listu čekanja.

Pope Francis died - funeral
Foto: Michael Kappeler/DPA

Palača je potvrdila da su jesenski liječnički pregledi pokazali ozbiljno pogoršanje zdravstvenog stanja, zbog čega se Mette-Marit u listopadu ponovno povukla iz javnog života kako bi se posvetila liječenju.

ZAVRŠIO U PRITVORU Oglasila se bivša djevojka sina norveške princeze: Neću šutjeti, njega se treba odmah zaustaviti
Oglasila se bivša djevojka sina norveške princeze: Neću šutjeti, njega se treba odmah zaustaviti

U isto vrijeme norvešku javnost potresaju i problemi u njezinoj obitelji. Njezin sin iz ranije veze, 28-godišnji Marius Borg Høiby, uskoro izlazi pred sud. Optužen je po četiri točke za silovanje te još 28 kaznenih djela, uključujući zlostavljanje bivših partnerica.

Foto: RPE-Albert Nieboer NETHERLANDS OUT /dpa -NO WIRE SERVICE-/DPA

Suđenje bi trebalo započeti 3. veljače, a u slučaju osuđujuće presude prijeti mu kazna do deset godina zatvora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Prošlo je 28 godina od premijere 'Titanica': Pogledajte kako danas izgledaju glumci
PREMIJERA NA DANAŠNJI DAN

FOTO Prošlo je 28 godina od premijere 'Titanica': Pogledajte kako danas izgledaju glumci

U studenom davne 1997. snimljen je film o potopu 'Titanika' i jednoj od omiljenih filmskih ljubavnih priča. Nekih glumaca nažalost više nema s nama, a neki izgledaju potpuno drukčije. U galeriji pogledajte što se sve promijenilo u posljednjih 28 godina.
Selma zapaprila kandidatima: 'Imam platinastu karticu, što god da napravim, sigurna sam'
NAPETO U MASTERCHEFU

Selma zapaprila kandidatima: 'Imam platinastu karticu, što god da napravim, sigurna sam'

Atmosfera je vrlo brzo postala napeta jer je Selma dobila zadatak dodatno zakomplicirati stvari. Naime, žiri joj je kao vlasnici platinaste kartice odredio da zamijeni natjecatelje i njihove parove
Preljubnica s Coldplay koncerta prvi put progovorila o aferi: To je bila samo veza za jednu noć
ISKRENA ISPOVIJEST

Preljubnica s Coldplay koncerta prvi put progovorila o aferi: To je bila samo veza za jednu noć

Bivša direktorica ljudskih resursa tvrtke uhvaćena je sa šefom na velikom ekranu tijekom koncerta, kako se grle i plešu u VIP loži. Snimka je obišla svijet u srpnju, a Kristin je sada javno progovorila o tome

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025