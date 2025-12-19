Norveškoj princezi Mette-Marit prijeti transplantacija pluća

Norveška krunska princeza Mette-Marit suočava se s teškim pogoršanjem zdravstvenog stanja te će, prema priopćenju norveške kraljevske palače koje prenosi Reuters, u budućnosti vrlo vjerojatno trebati transplantaciju pluća.

Foto: Jens Kalaene/DPA

Supruga prestolonasljednika Haakona već godinama boluje od plućne fibroze, teške i neizlječive kronične bolesti koja otežava disanje. Dijagnoza joj je postavljena 2018. godine, a zbog bolesti je više puta morala otkazivati javne obveze.

Foto: Jens Kalaene/DPA

Prema riječima profesora Are Martina Holma iz bolnice Rikshospitalet, zdravstveno stanje princeze se znatno pogoršalo.

- Približavamo se točki kada će transplantacija pluća biti nužna i već provodimo potrebne pripreme - rekao je Holm, dodavši kako još nije odlučeno kada će biti stavljena na listu čekanja.

Foto: Michael Kappeler/DPA

Palača je potvrdila da su jesenski liječnički pregledi pokazali ozbiljno pogoršanje zdravstvenog stanja, zbog čega se Mette-Marit u listopadu ponovno povukla iz javnog života kako bi se posvetila liječenju.

U isto vrijeme norvešku javnost potresaju i problemi u njezinoj obitelji. Njezin sin iz ranije veze, 28-godišnji Marius Borg Høiby, uskoro izlazi pred sud. Optužen je po četiri točke za silovanje te još 28 kaznenih djela, uključujući zlostavljanje bivših partnerica.

Foto: RPE-Albert Nieboer NETHERLANDS OUT /dpa -NO WIRE SERVICE-/DPA

Suđenje bi trebalo započeti 3. veljače, a u slučaju osuđujuće presude prijeti mu kazna do deset godina zatvora.