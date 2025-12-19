Norveška kraljevska palača objavila je teške vijesti: princezi Mette-Marit, koja godinama boluje od plućne fibroze, zdravstveno se stanje pogoršalo i vjerojatno će trebati transplantaciju pluća
Norveškoj princezi Mette-Marit prijeti transplantacija pluća
Norveška krunska princeza Mette-Marit suočava se s teškim pogoršanjem zdravstvenog stanja te će, prema priopćenju norveške kraljevske palače koje prenosi Reuters, u budućnosti vrlo vjerojatno trebati transplantaciju pluća.
Supruga prestolonasljednika Haakona već godinama boluje od plućne fibroze, teške i neizlječive kronične bolesti koja otežava disanje. Dijagnoza joj je postavljena 2018. godine, a zbog bolesti je više puta morala otkazivati javne obveze.
Prema riječima profesora Are Martina Holma iz bolnice Rikshospitalet, zdravstveno stanje princeze se znatno pogoršalo.
- Približavamo se točki kada će transplantacija pluća biti nužna i već provodimo potrebne pripreme - rekao je Holm, dodavši kako još nije odlučeno kada će biti stavljena na listu čekanja.
Palača je potvrdila da su jesenski liječnički pregledi pokazali ozbiljno pogoršanje zdravstvenog stanja, zbog čega se Mette-Marit u listopadu ponovno povukla iz javnog života kako bi se posvetila liječenju.
U isto vrijeme norvešku javnost potresaju i problemi u njezinoj obitelji. Njezin sin iz ranije veze, 28-godišnji Marius Borg Høiby, uskoro izlazi pred sud. Optužen je po četiri točke za silovanje te još 28 kaznenih djela, uključujući zlostavljanje bivših partnerica.
Suđenje bi trebalo započeti 3. veljače, a u slučaju osuđujuće presude prijeti mu kazna do deset godina zatvora.
