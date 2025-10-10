Norvešku princezu i šamana su optužili da su u 'lavanda braku'

'Curo, ne znam znaš li, ali ti si u lavanda braku', 'Prava norveška kućanica i njezin lavanda brak', neki su od komentara na društvenim mrežama koji su zaintrigirali i samu princezu i šamana koji nisu ostali dužni kritičarima
Kontroverzna norveška princeza Martha Louise prošle godine udala se za holivudskog šamana Dureka Verretta. Godinama su bili zajedno prije nego što su rekli sudbonosno 'da', no norveška javnost baš i nije bila oduševljena tom vezom. A po svemu sudeći, i dalje su na meti kritika i brojnih glasina. Nova koja kruži društvenim mrežama jest da su u 'lavanda braku'.
Što je 'lavanda brak'?
Lavanda brakovi, poznati i kao 'brakovi iz interesa', ponovno su u fokusu, ali ovaj put iz sasvim novih razloga. Dok su nekada služili kao način prikrivanja seksualne orijentacije u društvu koje nije prihvaćalo LGBTQ+ zajednicu, danas ih generacija Z reinterpretira kao oblik platonskog partnerstva koje nudi financijsku sigurnost i emocionalnu podršku.
Martha Louise i Durek se oglasili
Kontroverzni par nije dugo čekao da odgovori na ove kritike. Na svojim društvenim mrežama objavili su video u kojem adresiraju upravo te glasine koje su se pojavile ranije u komentarima.
'Curo, ne znam znaš li, ali ti si u lavanda braku', 'Prava norveška kućanica i njezin lavanda brak', neki su od komentara koje su izdvojili u svojem videu. Prigodno su se i odjenuli u odjeću boje lavande. A zatim odmahuju glavom i poručuju: 'Volimo lavandu, ali ovo se ne čini točnim'.
- 'Obično' nije naš đir, mi smo volimo - navode na snimci.
Verret je ranije javno otkrio da je biseksualac. Od 2005. do 2009. bio je u braku sa Zanetom Marzalkovom, a svojedobno je bio zaručen i za Hanka Greenberga, no vezu su prekinuli 2015. godine. I princeza je ranije bila u braku. S piscem Arijem je bila u braku od 2002. do 2017. On je preminuo 2019. godine.
U dokumentarcu o kontroverznoj ljubavnoj priči koji je izašao na Netflixu, princeza je rekla kako je Verretta prvo svojoj djeci predstavila kao 'gej najboljeg prijatelja'.
- Drago mi je da je to napravila, te djevojke imaju čvrste stavove... Kada su shvatile da smo zaljubljeni, ta je činjenica olakšala puno toga - objasnio je Verrett.
Zašto su Verrett i princeza kontroverzni?
Durek Verrett poznat je po promicanju neutemeljene medicinske prakse. Ranije je sugerirao da je rak izbor te prodavao na internetu medaljone koji navodno štite od Covida-19. Osim toga, u svojoj knjizi je preporučio vježbe za 'uklanjanje otisaka iz vagina koje su ostavili prethodni seksualni partneri'.
Verrett, holivudski guru kojeg slijede zvijezde poput Gwyneth Partlow i Antonia Banderasa, sebe opisuje kao 'šamana 6. generacije', a ranije je tvrdio da je uskrsnuo iz mrtvih, kao i da je predvidio napad 11. rujna u SAD-u dvije godine prije nego što se dogodio.
Martha Louise godinama slovi za 'kontroverznu princezu' prvenstveno zbog svoje uključenosti u alternativno liječenje. Pokrenula je i školu koja je imala za cilj pomoći ljudima da 'dođu u kontakt sa svojim anđelima'.
