Nouvelle Vague stiže u Zagreb

Nouvelle Vague sljedeće godine ponovno stiže u Zagreb! Popularni francuski kolektiv i glazbeni fenomen koji je svojim obradama u stilu bossa nove osvojio svijet vraća se u Tvornicu kulture. U petak, 18. travnja 2025. godine zagrebačka će publika moći uživati u najvećim svjetskim klasicima post punka u drugačijoj izvedbi.

Marc Collin i Olivier Libaux pokrenuli su projekt Nouvelle Vague, u prijevodu „novi val“, 2003. godine s ciljem da odaju počast post punku. Nakon što su snimili „Love Will Tear Us Apart“ Joy Divisiona, a budući da im je čitav proces bio iznimno uzbudljiv, uslijedile su i „Just Can't Get Enough“, „Guns of Brixton“ i „A Forest“. U samo osam mjeseci snimili su eponimski album, a pjesme su otpjevali zavodljivi ženski vokali: Eloisia, Camille i Mélanie Pain. Već su prvijencem postigli veliki komercijalni uspjeh, a isto se dogodilo i s drugim izdanjem „Bande à Part” koji je osvajao europske glazbene ljestvice. Na albumu su se, između ostalih, našle „Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn't've)“, „Blue Monday“ i „Heart of Glass“. Oba su izdanja postigla iznenađujuće uspjehe što je Collina i Libauxa motiviralo na snimanje novih izdanja.

Zagreb: Nouvelle Vague nastupili na prvom Refined partyu u Laubi | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Dvije godine kasnije objavljen je „3“ na kojemu se našao duet Mélanie Pain i Martina Gorea, kreativnog genija Depeche Modea, na pjesmi „Master and Servant“. Uslijedili su „Best of“ kompilacija i „Couleurs sur Paris“ (2010.), a pratili su ih EP „Athol-Brose (2016.), „I Could Be Happy“ (2016.) i „Algo Familiar“ (2017.). Posljednje je izdanje, „Should I Stay Or Should I go“, objavljeno u veljači ove godine, a s albuma se uz naslovnu pjesmu ističu i obrade „You Spin Me Round“ Dead or Alivea, „Shout“ benda Tears For Fears i „This Charming Man“ The Smithsa.

Nouvelle Vague u dva je desetljeća djelovanja svojom kreativnošću i zanosnim izvedbama osvojio publiku diljem svijeta. Povodom dvadesete godišnjice postojanja i objave novog albuma kolektiv kreće na veliku europsku turneju, a svojim će jedinstvenim i nesvakidašnjim interpretacijama omiljenih svjetskih klasika i hitova osamdesetih godina začarati i zagrebačku publiku.

Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 25 eura potražite na blagajni Tvornice kulture, na svim prodajnim mjestima CoreEventa ili online na platformi CoreEvent. Na dan koncerta cijena ulaznice iznosit će 30 eura.