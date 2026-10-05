Nova doktorica stigla u Zaglave i unijela pomutnju! Karla Brbić: 'Napravit će pravu pomutnju...'

Zaglave su dobile novu doktoricu Dijanu Nolu, koju utjelovljuje Karla Brbić. Nakon što je iz gradske ambulante u Makarskoj stigla na mjesto Luce, već je upoznala neke od svojih novih pacijenata, ali i pokazala da će od sada u zaglavačkoj ambulanti stvari funkcionirati malo drugačije. Iako joj je Luce odmah poželjela dobrodošlicu i ponudila pomoć, Dijana je već pri prvom susretu dala naslutiti da je žena koja direktno svima govori ono što misli.

Foto: Nova TV

„Doktorica Dijana je jedna, u najmanju ruku, osebujna žena. Nema dlake na jeziku i govori sve što joj padne na pamet. U Zaglavama će napraviti pravu malu pomutnju. Nadam se da će ta pomutnja biti zabavna za gledanje kao što je bila zabavna za igranje“ – opisuje svoj lik glumica Karla Brbić.

Iako je u „Kumove“ stigla kao novo lice, Karla se vrlo brzo uklopila u već dobro poznatu ekipu: „Jasno mi je zašto je publika vjerna seriji. Kolege su kreirali živopisne uloge i bilo je iznimno zadovoljstvo raditi s njima. S nekima od njih sam imala već sreću raditi, a s ostalima sam vrlo brzo dobila osjećaj kao da se znamo godinama. Oni su jedna iznimno uigrana i profesionalna ekipa, kako oni ispred tako i oni iza kamera.“

Foto: Nova TV

Dok se polako privikava na Zaglave, Dijana je sasvim slučajno susrela i Janka, koji joj je ponudio prijevoz do Sinja. Tijekom vožnje Dijana je komentirala bivšu doktoricu Luce, ne sluteći da je upravo ona Jankova supruga. Janko joj je, pomalo zatečen situacijom, odlučio prešutjeti tu važnu činjenicu. U večerašnjoj epizodi priliku za susret s novom doktoricom dobit će i Zvone. Nakon što ga je naljutilo Anđelino fotografiranje s Grabovcem, odlučit će ponovno aktivirati svoj stari šarm i izazvati njezinu ljubomoru. Njegova mala kriza dovest će ga upravo do Dijane…

Karla ne krije uzbuđenje što je dobila priliku biti dio najgledanije domaće serije. „Entuzijazam koji se osjeća na snimanju, unatoč dugogodišnjem radu je impresivan. Osjećam se dobrodošlo i veseli me glumiti doktoricu Dijanu. Nadam se da će to gledatelji osjetiti i dobro se nasmijati“ – govori glumica.

Foto: Nova TV

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