Nova drama Daniela i Tanje: 'Ne obraćam pozornost na nju'

Nakon divlje vožnje po pustinji, upoznavanje s Iquiqueom nastavlja se nešto mirnijim tempom. U svemu tome, najsporije se razvija uspješna komunikacija između Darinke i njezinih odabranika u 'Ljubav je na selu'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako su Darinkini momci izrazili svoje oduševljenje zbog dolaska u oazu usred pustinje, Darinka nije bila zadovoljna reakcijama: 'Da pravo kažem, nisam uopće primijetila da su se oni iznenadili – mrtvi-hladni.'

Foto: RTL

Ni ovaj kratki izlet nije prošao bez nesuglasica pa su tako dečki zamjerili Darinki da se previše u sve petlja, ponekad pretjeruje i da ima kratak fitilj. Farmerica je svoje momke upoznala s vlasnikom imanja u pustinji, koji o životinjama te plodovima koji ondje rastu brine već 15 godina. Darinka je za svoje dečke pripremila mali jezični zadatak pa ih je tako pokušala naučiti španjolske nazive za ovcu, kozu, zeca i kokoš, ni ponovno nije bila zadovoljna. ''Izgleda da dečki nisu dobri s jezicima… A što ja mogu!'', požalila se farmerica.

- Nisam ja to ništa zapamtio - bio je iskren Darko. A u Ekvadoru Danielove su se gošće pripremale za izlazak u Montañitu, no već se unaprijed dobro znalo tko će biti zvijezda večeri. Tanja je odlučila Maji napraviti frizuru, no ni to nije prošlo bez sitnih podbadanja.

Foto: RTL

- Maja je meni izuzetno intrigantna osoba zato što u jednom trenutku želi mi biti najbolja prijateljica, sa mnom dijeliti stvari, da joj radim frizure i da je uređujem, a u drugom trenutku me mrzi, pogledava… Intrigira me ta djevojčica iz dana u dan sve više - priznala je u svom stilu Tanja.

Iako na prvu nije bila zadovoljna gužvom na ulicama, Tanja je bila raspoložena za pronalazak novog društva jer je njezino, kako je naglasila, dosadno. ''Odlučila sam pozdraviti lokalce. To je bila ekipa Argentinaca. Zanimljivi su i nisu koketirali sa mnom nego su više bili zadivljeni mojom energijom'', prepričavala je Tanja, dok su ostale djevojke njezino ponašanje opisale kao način da bude u centru pažnje.

- Primijetila sam da nije bio fokusiran jer je ona sa strane provocirala - dodala je Maja.

Foto: RTL

- Daniel je ljubomoran k'o pas… I ja bih bila ljubomorna da imam ovakvu curu kao što sam ja. Naravno da mu to namjerno radim, može mi se! Hoću - bila je iskrena Tanja.

U Kanadi je osvanulo mirno jutro. Djevojke su odlučile rano ustati i pripremiti doručak, a Srećko ih je odlučio odvesti u kratku šetnju kako bi upoznale njegovu farmu, ali i kako bi im zadao prvi zadatak – hranjenje životinja.

- Nismo bile opremljene za farmu jer nam nije rekao da ćemo doći ovamo - priznala je Antonija da ih je Srećko malo iznenadio, a on je pak rekao da je sve to bio test pred koji je želio staviti cure da vidi kako će se snaći. 'Upropastila sam si tenisice', komentirala je Marijana činjenicu da su morale gaziti po izmetu, no djevojke se nisu predale nego su na kraju zadatak položile s odličnom ocjenom i oduševile Srećka. Foto: RTL

A nakon što su Jackove djevojke odlično odradile posao u dvorištu farme, u kući ih je dočekao poseban poklon u znak zahvalnosti – kante, metle i deterdženti. 'Suveniri iz Australije', smijale su se djevojke Jackovoj dosjetci, no hrabro su prionule čišćenju. I dok je ribala hladnjak, Ana je došla na ideju da Jacku pripremi malu spačku i osvetu za čišćenje – prolit će njegovo pivo koje je ondje pronašla.

- Mogle smo i bez ovog - rekle su cure Jacku koji je stigao u kontrolu, a zatim se počeo raspitivati i o ručku, a Karolina je komentirala da što god je Jack predložio za kuhanje, neće dobiti ništa.

Foto: RTL

U Berlinu su Dominove dame dan započele uživanjem na suncu, no farmer je imao novi zadatak – sadnju rajčice.

- One to ne shvaćaju ozbiljno. Samo kad vidiš kako su obučene, već ti je dovoljno da znaš da ove cure u životu ne planiraju saditi paradajze'', nije bio zadovoljan Domino, no njegova negodovanja nisu mogla pokvariti raspoloženje damama koje su se dobro zabavljale radeći. Cure, pažljivo! To su jako skupe sorte - upozoravao ih je neprestano farmer.

Nakon hranjenja životinja, došlo je vrijeme za slaganje bala sijena. Srećko je svojim damama zadao zadatak pa ih napustio, a bez njega se sve dame nisu jednako snašle.

- Martina malo zabušava. Došli smo na farmu raditi, a ne na modnu pistu - komentirala je Antonija, a s njom se složila i Marijana, priznavši da je o djevojkama jako promijenila mišljenje otkad su stigli u Kanadu te da joj se Antonija sve više sviđa kao osoba. Djevojke su Martinu prozvale i kazale joj da mora biti malo brža, no najmlađa Srećkova odabranica branila se da je bolesna i trudi se koliko može.

Foto: RTL

- Možda mi je malo žao što sam joj to rekla, ali trebale smo to napraviti… Ipak je to timski rad - priznala je poslije Antonija. Nakon rada, odmaranje. Domino je, u ulozi turističkog vodiča, Gogu, Sonju i Barbaru poveo u šetnju Berlinom, no djevojkama su ipak daleko najzanimljiviji bili zgodni vojnici u uniformama koje su susreli putem. Sljedeća postaja bili su ostaci Berlinskog zida, a dok im je prepričavao zanimljive činjenice o njemu, cure su ga ''podbadale'' gdje god su stigle.

- One žele dokazati meni svoju moć, one mene žele isprovocirati… Ne snalazim se baš s njima najbolje - priznao je Domino.

A u Australiji, vrijeme je za brzu vožnju i vjetar u kosi. Jack je svojim damama predstavio svoj plavi oldtajmer te ih odlučio provozati, no one nisu bile impresionirane.

- Osjećala sam se kao da sam sjela u svaki drugi auto i krenula, ništa posebno - komentirala je Ana. Nakon vožnje, Jack je imao poseban plan. U znak zahvalnosti za dobro obavljen posao i očišćenu kuću, djevojke je odlučio odvesti na jahanje. I dok su Ana i Karolina uživale, za Tinu je jahanje bilo prava noćna mora.

Foto: RTL

- Želim dolje, bojim se visine - vikala je Tina. Ana je komentirala da je u njezinim očima vidjela iskreni strah, no da smatra kako je Tina ipak malo preuveličala cijelu situaciju kad je shvatila da je u centru pozornosti. U Ekvadoru tenzije i dalje ne popuštaju. Dok je Daniel s Ivanom i Majom kupovao ručno izrađeni nakit, Tanja ga je svojim zagrljajima pokušala omesti i odvući od njih.

- Ne sviđam ti se? - ispitivala je Tanja, a Daniel je imao sve manje strpljenja za njezine mušice.

Foto: RTL

- Nisam obraćao pozornost na nju jer mi je bilo dosta - rekao je mladi farmer. Napetost se nastavila i u obližnjem baru kada je Tanja ponovno tražila pažnju i odbila spustiti noge sa stola unatoč svim Danielovim molbama. No iako se činilo da će Daniel i Tanja na spavanje posvađani, večer su ipak završili noćnim kupanjem u bazenu.