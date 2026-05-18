Jao, Sydney! Svi opet pričaju o njoj: U novoj epizodi Euforije joj grudi prekriva ogroman piton!

Glumica Sydney Sweeney ponovno se našla u središtu pozornosti nakon emitiranja najnovije epizode HBO-ove hit serije "Euforija", u kojoj se njezin lik, Cassie Howard, pojavljuje u eksplicitnoj sceni, potpuno gola, s velikom zmijom omotanom oko tijela. Ova smjela scena izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama i još jednom pokrenula raspravu o granicama prikazivanja golotinje na televiziji.

Trenutak od kojeg zastaje dah dogodio se u šestoj epizodi treće sezone, nazvanoj "Stand Still and See". U njoj Cassie sudjeluje u provokativnom fotografiranju koje je orkestrirala njezina bivša najbolja prijateljica, a sada menadžerica, Maddy Perez, koju glumi Alexa Demie. Maddy preuzima ulogu kreativne direktorice, dajući upute Cassie dok je fotografira. U jednoj od najupečatljivijih sekvenci, Cassie pozira potpuno naga, dok joj tijelo prekriva samo veliki piton.

Scena je, kako prenosi The Sun, odmah izazvala usporedbe s kultnim nastupom Britney Spears s dodjele MTV Video Music Awards 2001. godine, kada je pjevačica na pozornici zaplesala sa živom zmijom.

U nastavku kaotičnog snimanja, plavokosa glumica pojavljuje se i u oskudnom ružičastom donjem rublju, pozirajući uz misteriozni novi lik Magik, koju glumi španjolska pjevačica Rosalía, te lik Kitty, koju tumači Anna Van Patten.

Cassien turbulentan put u trećoj sezoni

Ova scena nadovezuje se na razvoj lika Cassie u trećoj sezoni, čija se radnja odvija pet godina nakon završetka srednje škole. Nakon što se udala za manipulativnog Natea Jacobsa (Jacob Elordi), Cassie se suočava s njegovim financijskim problemima i raspadom njegovog građevinskog carstva.

U očajničkom pokušaju da zaradi vlastiti novac i stekne neovisnost, okreće se otvaranju profila na platformi OnlyFans. Kroz sezonu, Cassie postaje opsjednuta stvaranjem i održavanjem svog hiperseksualiziranog imidža na internetu, neprestano objavljujući glamurozne fotografije i eksplicitan sadržaj. Njezina transformacija u model za OnlyFans, s Maddy kao menadžericom, postaje središnji dio njezine priče, prikazujući njezinu potragu za slavom i validacijom, ali i spiralu opsesije koja prijeti da je potpuno proguta.

Njezino sve provokativnije ponašanje dosegnulo je vrhunac, a serija je već prije prikazala kontroverzne scene, poput one u kojoj je Cassie nosila šokantnu odjeću za bebe, uključujući pelenu, tijekom jednog od svojih fotografiranja za odrasle.

Zanimljivo je da korištenje zmija u epizodi nije ograničeno samo na Cassienu scenu. U istoj epizodi, lik po imenu Bishop priča metaforičku priču o plesačici i njezinoj zmiji koja je "mjeri" kako bi je pojela, što služi kao mračno upozorenje za glavnu junakinju Rue (Zendaya). Ova simbolika zmije kao simbola izdaje i prikrivene opasnosti provlači se kroz cijelu epizodu, dodajući dodatni sloj značenja Cassienoj sceni.

Reakcije gledatelja bile su podijeljene. Dok su jedni izražavali šok i divljenje glumičinom hrabrošću, drugi su kritizirali seriju zbog onoga što smatraju prekomjernom upotrebom golotinje i šok-vrijednosti. Prikaz rada na platformama poput OnlyFansa također je izazvao rasprave među stvarnim kreatorima sadržaja za odrasle, od kojih su neki kritizirali seriju zbog, kako tvrde, nerealističnog i stereotipnog prikaza njihovog posla.

*uz korištenje AI-ja

