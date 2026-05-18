Obavijesti

Show

Komentari 1
GOLIŠAVO FOTKANJE

Jao, Sydney! Svi opet pričaju o njoj: U novoj epizodi Euforije joj grudi prekriva ogroman piton!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Jao, Sydney! Svi opet pričaju o njoj: U novoj epizodi Euforije joj grudi prekriva ogroman piton!
9
Foto: HBO Max

U jednoj od najupečatljivijih sekvenci nove epizode HBO-ove serije 'Euforija', Cassie pozira potpuno naga, dok joj tijelo prekriva samo veliki piton...

Admiral

Glumica Sydney Sweeney ponovno se našla u središtu pozornosti nakon emitiranja najnovije epizode HBO-ove hit serije "Euforija", u kojoj se njezin lik, Cassie Howard, pojavljuje u eksplicitnoj sceni, potpuno gola, s velikom zmijom omotanom oko tijela. Ova smjela scena izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama i još jednom pokrenula raspravu o granicama prikazivanja golotinje na televiziji.

SVE BIZARNIJE I BIZARNIJE... GRUDZILLA Sydney opet šokirala u 'Euforiji': Postane div i svojim golim grudima razbije prozore
GRUDZILLA Sydney opet šokirala u 'Euforiji': Postane div i svojim golim grudima razbije prozore

Trenutak od kojeg zastaje dah dogodio se u šestoj epizodi treće sezone, nazvanoj "Stand Still and See". U njoj Cassie sudjeluje u provokativnom fotografiranju koje je orkestrirala njezina bivša najbolja prijateljica, a sada menadžerica, Maddy Perez, koju glumi Alexa Demie. Maddy preuzima ulogu kreativne direktorice, dajući upute Cassie dok je fotografira. U jednoj od najupečatljivijih sekvenci, Cassie pozira potpuno naga, dok joj tijelo prekriva samo veliki piton.

Foto: HBO

Scena je, kako prenosi The Sun, odmah izazvala usporedbe s kultnim nastupom Britney Spears s dodjele MTV Video Music Awards 2001. godine, kada je pjevačica na pozornici zaplesala sa živom zmijom.

U nastavku kaotičnog snimanja, plavokosa glumica pojavljuje se i u oskudnom ružičastom donjem rublju, pozirajući uz misteriozni novi lik Magik, koju glumi španjolska pjevačica Rosalía, te lik Kitty, koju tumači Anna Van Patten. 

Foto: HBO

Cassien turbulentan put u trećoj sezoni

Ova scena nadovezuje se na razvoj lika Cassie u trećoj sezoni, čija se radnja odvija pet godina nakon završetka srednje škole. Nakon što se udala za manipulativnog Natea Jacobsa (Jacob Elordi), Cassie se suočava s njegovim financijskim problemima i raspadom njegovog građevinskog carstva.

U očajničkom pokušaju da zaradi vlastiti novac i stekne neovisnost, okreće se otvaranju profila na platformi OnlyFans. Kroz sezonu, Cassie postaje opsjednuta stvaranjem i održavanjem svog hiperseksualiziranog imidža na internetu, neprestano objavljujući glamurozne fotografije i eksplicitan sadržaj. Njezina transformacija u model za OnlyFans, s Maddy kao menadžericom, postaje središnji dio njezine priče, prikazujući njezinu potragu za slavom i validacijom, ali i spiralu opsesije koja prijeti da je potpuno proguta.

Foto: HBO

Njezino sve provokativnije ponašanje dosegnulo je vrhunac, a serija je već prije prikazala kontroverzne scene, poput one u kojoj je Cassie nosila šokantnu odjeću za bebe, uključujući pelenu, tijekom jednog od svojih fotografiranja za odrasle.

Zanimljivo je da korištenje zmija u epizodi nije ograničeno samo na Cassienu scenu. U istoj epizodi, lik po imenu Bishop priča metaforičku priču o plesačici i njezinoj zmiji koja je "mjeri" kako bi je pojela, što služi kao mračno upozorenje za glavnu junakinju Rue (Zendaya). Ova simbolika zmije kao simbola izdaje i prikrivene opasnosti provlači se kroz cijelu epizodu, dodajući dodatni sloj značenja Cassienoj sceni.

NEK SE SVE VIDI FOTO Ne vole donje rublje, ali vole prozirno! Zvijezde koje su prošetale u 'golim haljinama'
FOTO Ne vole donje rublje, ali vole prozirno! Zvijezde koje su prošetale u 'golim haljinama'

Reakcije gledatelja bile su podijeljene. Dok su jedni izražavali šok i divljenje glumičinom hrabrošću, drugi su kritizirali seriju zbog onoga što smatraju prekomjernom upotrebom golotinje i šok-vrijednosti. Prikaz rada na platformama poput OnlyFansa također je izazvao rasprave među stvarnim kreatorima sadržaja za odrasle, od kojih su neki kritizirali seriju zbog, kako tvrde, nerealističnog i stereotipnog prikaza njihovog posla.

TV series 'Euphoria' - Season 3 Episode 5
Foto: Profimedia
*uz korištenje AI-ja
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Iz Lavine poručili: Ovo nam je bio prvi i posljednji Eurosong
PREDSTAVNICI SRBIJE

Iz Lavine poručili: Ovo nam je bio prvi i posljednji Eurosong

Po povratku u Srbiju, članovi benda nisu skrivali umor, ali ni konačnu odluku o budućim eurovizijskim ambicijama. Otkrili su da iza kulisa vlada veliki stres i nesuglasice, no da su ponosni na svoj nastup
FOTO Georgina sve iznenadila! Na Cannes došla kao plavuša. Pogledajte kako sada izgleda...
VELIKA PROMJENA

FOTO Georgina sve iznenadila! Na Cannes došla kao plavuša. Pogledajte kako sada izgleda...

Georgina Rodriguez, dugogodišnja partnerica slavnog Cristiana Ronalda, pojavila se na svečanoj večeri u Cannesu, u sklopu Filmskog festivala. I mnoge je ostavila u šoku kada se pojavila kao plavuša
Predsjednica srpskog žirija na Eurosongu poručila: 'Glasali smo glazbeno, a ne politički...'
LELEKICE BEZ BODOVA

Predsjednica srpskog žirija na Eurosongu poručila: 'Glasali smo glazbeno, a ne politički...'

Aleksandra Kovač je na svojim društvenim mrežama objavila kako je inzistirala da svi članovi žirija glasuju 'glazbeno, a ne politički'. Srpski žiri nije hrvatskim predstavnicama dao niti jedan bod, što je mnoge začudilo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026