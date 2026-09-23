Nova epizoda serije 'Specijalisti Zagreb': Smrt osebujnog slikara otkriva mrežu tajni i prevara

Policijski tim iz RTL-ove kriminalističke serije 'Specijalisti Zagreb' ovaj će se petak od 21.15 sati suočiti s novim slučajem koji ih vodi u svijet osebujnih umjetnika i neriješenih sukoba iz prošlosti.

Foto: RTL

Uspješni kolekcionar slika nakon više od pedeset godina vraća se iz Kanade u Hrvatsku. Njegov je plan na izložbi u Zagrebu pokazati svoju kolekciju umjetnina, a poslije njezin dio vratiti pravom vlasniku, slikaru, svom bivšem prijatelju iz mladosti. No nakon međusobnog susreta na groblju dvojice starih znanaca, slikar je ubijen... U isto vrijeme, viši inspektor Luka na ulici sasvim slučajno upoznaje simpatičnu kustosicu, ne znajući da je povezana s njegovim novim slučajem.

Istražitelji ispituju motive za zločin, a nekoliko ljudi na njihovoj je listi osumnjičenika: neuspješni kolekcionarov nećak, njegov ljubavnik galerist, odvjetnica koja mu vodi poslove u Hrvatskoj te tajanstvena mlada supruga. Tko je imao najveći motiv za ubojstvo?

Foto: RTL

U gostujućim ulogama u novoj epizodi gledatelji će moći vidjeti popularnog domaćeg kazališnog, televizijskog i filmskog glumca Ivicu Zadru, Dinu Rogića, Edija Ćelića, Miju Melcher, Mateu Marušić te priznate slovenske glumce Alenku Kraigher i Juru Ivanušića.

Novu napetu epizodu 'Specijalista Zagreb' ne propustite u petak u 21.15 sati na RTL-u i platformi Voyo!