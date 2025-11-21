Nova era franšize 'Igre gladi': Teaser trailer i kazališni hit...

Filmska franšiza 'Igre gladi' ponovno dobiva na popularnosti zahvaljujući novim uzbudljivim projektima. U četvrtak je studio Lionsgate iznenadio obožavatelje lansiranjem trailera za nadolazeći film 'Svitanje nad žetvom', koji će u kina stići 20. studenog 2026. godine.

Foto: YouTube

Ovaj film predstavlja peti dio serijala temeljenog na hit knjigama Suzanne Collins, a trailer je otkrio blistavu glumačku ekipu, uključujući Glenn Close, Ralpha Fiennesa, Kierana Culkina, Jesseja Plemonsa, Elle Fanning, Mayu Hawke, Mckennu Grace, Kelvina Harrisona Jr., Whitney Peak i Josepha Zadu u ulozi mladog Haymitcha.

Foto: YouTube

Roman je već oborio rekorde, prodavši 1,5 milijuna primjeraka u prvom tjednu. Radnja prati Haymitcha Abernathyja i njegove borbe u 50. Igrama gladi. Uz uspjeh na filmskom platnu, 'Igre gladi' osvajaju i kazališne scene.

U Londonu je premijerno izvedena kazališna adaptacija s Johnom Malkovichem. Produkcija 'Igre gladi: Na pozornici' dobila je odlične kritike, a ulaznice su već produžene do listopada 2026. godine zbog velike potražnje.

Foto: YouTube

S novim bestsellerom i uzbudljivom kazališnom produkcijom, 'Igre gladi' nastavljaju zaokupljati pažnju gotovo 17 godina nakon prvog izdanja.

POGLEDAJTE TRAILER:

VIDEO Igre gladi | Video: YouTube