'Igre gladi' se ponovo aktivira najavom novog filma 'Svitanje nad žetvom', koji uskoro stiže u kina, dok kazališna adaptacija s Johnom Malkovichem oduševljava londonsku publiku
Nova era franšize 'Igre gladi': Teaser trailer i kazališni hit...
Filmska franšiza 'Igre gladi' ponovno dobiva na popularnosti zahvaljujući novim uzbudljivim projektima. U četvrtak je studio Lionsgate iznenadio obožavatelje lansiranjem trailera za nadolazeći film 'Svitanje nad žetvom', koji će u kina stići 20. studenog 2026. godine.
Ovaj film predstavlja peti dio serijala temeljenog na hit knjigama Suzanne Collins, a trailer je otkrio blistavu glumačku ekipu, uključujući Glenn Close, Ralpha Fiennesa, Kierana Culkina, Jesseja Plemonsa, Elle Fanning, Mayu Hawke, Mckennu Grace, Kelvina Harrisona Jr., Whitney Peak i Josepha Zadu u ulozi mladog Haymitcha.
Roman je već oborio rekorde, prodavši 1,5 milijuna primjeraka u prvom tjednu. Radnja prati Haymitcha Abernathyja i njegove borbe u 50. Igrama gladi. Uz uspjeh na filmskom platnu, 'Igre gladi' osvajaju i kazališne scene.
U Londonu je premijerno izvedena kazališna adaptacija s Johnom Malkovichem. Produkcija 'Igre gladi: Na pozornici' dobila je odlične kritike, a ulaznice su već produžene do listopada 2026. godine zbog velike potražnje.
S novim bestsellerom i uzbudljivom kazališnom produkcijom, 'Igre gladi' nastavljaju zaokupljati pažnju gotovo 17 godina nakon prvog izdanja.
POGLEDAJTE TRAILER:
