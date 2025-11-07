Obavijesti

Show

Komentari 0
PROTIV PREPREKA

Nova Marcelina pjesma himna je ženske snage i otpornosti...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Nova Marcelina pjesma himna je ženske snage i otpornosti...
5
Foto: Lorena Puškarić

'No Quitter' je osobna ispovijest žene koja u trenutku preispitivanja svog puta ne odlučuje stati, već krenuti dalje, hrabrije nego ikada

Glazbenica Marcela predstavlja svoj novi singl 'No Quitter' - pjesmu koja nosi snažnu poruku o ne odustajanju, upornosti i unutarnjoj snazi i vjeri u novi početak - bez obzira na očekivanja društva i pritisak vremena. 'No Quitter' je osobna ispovijest žene koja u trenutku preispitivanja svog puta ne odlučuje stati, već krenuti dalje, hrabrije nego ikada. Novi singl utjelovljuje Marcelinu prepoznatljivu kombinaciju energije, emocije i iskrenosti. Pjesma koja spaja suvremeni pop s rockom, nastala je iz jednog vrlo stvarnog mjesta - iz osjećaja kada misliš da više ne možeš, ali svejedno nastaviš.

Iako 'No Quitter' nosi izrazito osobnu perspektivu, njezina poruka je univerzalna. Radi se o snazi da ostaneš svoj, da nastaviš kada svi misle da si gotov, i da ne tražiš dozvolu da budeš autentičan. Marcela kroz pjesmu iskreno poručuje da granice i rokove ne postavlja društvo – nego mi sami. Singl predstavlja kao nešto mnogo više od glazbe – stav, manifest i inspiraciju svima koji znaju koliko je važno vjerovati sebi. Sa iskrenom željom da ljudi čuju ovu pjesmu i osjete olakšanje. Da znaju da nije kasno za novi početak, za promjenu, za san koji si možda odložio jer si mislio da je prekasno. Pjesma je rezultat zajedničkog rada Marcele i njezinog nizozemskog tima: Bjørgena van Essena, Daniëla van den Brinka i Rogiera Trompa, pri čemu se Marcela potpisuje i kao suautorica koja aktivno sudjeluje u svim kreativnim fazama izrade pjesme.

REKLA SUDBONOSNO 'DA' Marcela Oroši podijelila sretnu vijest: 'Sad je to i službeno!'
Marcela Oroši podijelila sretnu vijest: 'Sad je to i službeno!'

- Pjesma je nastala u kolovozu 2023. godine, u razdoblju kada sam vrlo aktivno radila sa svojim nizozemskim timom. Bilo je to otprilike mjesec dana prije mog 30. rođendana. Sjećam se da su me dečki pitali: 'Veseliš li se? Pripremaš li veliki party?'. Odgovorila sam im kako su mi osjećaji pomiješani — da osjećam pritisak vremena, kao da sada brže prolazi za mene kao ženu u glazbenoj industriji i da su mi šanse manje nakon tridesete, kao da nemam pravo na novi početak. Tada je moj producent samo rekao: 'Mislim da imamo pjesmu'. Ovom pjesmom želim pokazati da, bez obzira na pritisak vremena, očekivanja društva i sve izazove koje život donosi — ne odustajem - rekla je Marcela.

Foto: Lorena Puškarić

Pjesmu prati i upečatljiv videospot u režiji Filipa Renića i Denisa Komljenovića, sniman u kultnom zagrebačkom klubu Boogaloo. Cjelokupni tim zajedno je stvorio vizual koji prenosi poruku pjesme kroz energiju pokreta, svjetla i sirove izvedbe. Spot ne prikazuje klasičnu naraciju, već kroz atmosferu i performans prikazuje ono što 'No Quitter' doista jest – borbu, oslobađanje i transformaciju.

Foto: Lorena Puškarić

Cilj je bio da se kroz energičnu estetiku osjeti autentičnost, da kamera hvata emociju trenutka, a ne samo sliku. U spotu koji prati vizualnu potvrdu snage i identiteta, kroz igru svjetla, pokreta i izraza, prikazuje se snaga trenutka u kojem ranjivost postaje najveća hrabrost. Za Marcelin sada već prepoznatljiv izgled u spotu zaslužne su stilistica Ana Nikačević i Dora Šitum (MUA and hair), koje su vizualno zaokružile priču pjesme i naglasile njezinu snagu i ženstvenost. Kožni outfiti koji polako postaju Marcelin zaštitni znak, dodatno su istaknuli njezin karakterističan stav i scensku energiju.

Foto: Lorena Puškarić
SPEKTAKL U 'TVOJE LICE ZVUČI POZNATO' Kakva transformacija! Marcela Oroši oduševila je u liku Halida, Enis Bešlagić ga odmah nazvao!
Kakva transformacija! Marcela Oroši oduševila je u liku Halida, Enis Bešlagić ga odmah nazvao!

Marcela je širu pozornost javnosti stekla sudjelovanjem u glazbenom showu 'Hrvatska traži zvijezdu', nakon čega je postala glavni vokal pop-rock benda Luminize. S bendom je ostvarila značajan uspjeh u Hrvatskoj i inozemstvu, potpisala ugovor s nizozemskom izdavačkom kućom, nastupala na velikim festivalima, te dijelila pozornicu s Golden Earringom u prestižnom Ziggo Domeu.

Foto: Lorena Puškarić

Nakon višegodišnjeg djelovanja u inozemstvu i zapaženog nastupa na Dori 2024, Marcela se vraća na hrvatsku scenu kao samostalna izvođačica. Sudjelovanjem u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' dodatno je potvrdila svoj vokalni raspon i karizmatičan scenski nastup. Danas gradi autentičan glazbeni identitet koji sama opisuje kao 'pop u kožnoj jakni', čime se ističe kao jedna od najzanimljivijih izvođačica nove generacije.

Foto: Lorena Puškarić

'No Quitter' predstavlja nastavak tog puta, kao pjesma o snazi, ali i kao najava novog, zrelijeg poglavlja u njezinoj karijeri. Ovim singlom, Marcela daje jasnu potvrdu da ne samo da ne odustaje, nego tek sada pokazuje svu snagu svoje umjetnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovako se mijenjala Lana Jurčević: 'Nestala' iz javnosti, sad intrigira publiku objavama
ŠTO PRIPREMA?

FOTO Ovako se mijenjala Lana Jurčević: 'Nestala' iz javnosti, sad intrigira publiku objavama

Pjevačica koja je nekad bila vrlo aktivna na Instagramu, posljednjih nekoliko mjeseci uzela je pauzu. Prije nekoliko dana iznenadila je obožavatelje te je objavila nekoliko misterioznih poruka. Jedna od njih je i ona u kojoj se spominje 7. studenoga, njezin rođendan.
FOTO Ella je oduševila novom frizurom! Evo kako se mijenjala od 'Dvornikovih' do danas...
NOVI IMIDŽ INFLUENCERICE

FOTO Ella je oduševila novom frizurom! Evo kako se mijenjala od 'Dvornikovih' do danas...

Nije tajna da obožava eksperimentirati izgledom, a posebno frizurama. Tijekom godina mijenjala je boje, dužine, stilove...
FOTO Tko je ova svestrana dama koja u emisiji 'Ljubav je na selu' želi osvojiti farmerovo srce?
OSEBUJNA LJILJANA

FOTO Tko je ova svestrana dama koja u emisiji 'Ljubav je na selu' želi osvojiti farmerovo srce?

Ljiljana Jurić dama je osebujnog stila, a javnosti se predstavila kao jedna od kandidatkinja popularnog showa 'Ljubav je na selu'. Svoju je naklonost odlučila pokloniti 41-godišnjem farmeru Josipu Đerfi iz mjesta Suza

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025