Nova predstava 'Trilogija o Agamemnonu 2.0' dobila ovacije mnogobrojne publike

U petak, 6. veljače, na pozornici Hrvatskog narodnoga kazališta u Zagrebu premijerno je izvedena predstava "Trilogija o Agamemnonu 2.0", novo čitanje i nastavak kultne trilogije Lade Kaštelan, u režiji Livije Pandur. Premijera je bila pred mnogobrojnom publikom iz kulturnog i javnog života te je dočekana s izrazitim oduševljenjem, uz snažne reakcije i dugotrajan pljesak.

Riječ je o revidiranoj i rekomponiranoj verziji "Trilogije o Agamemnonu", praizvedene na sceni HNK 1995. godine i objavljene u knjizi "Pred vratima Hada", kojoj se autorica vraća nakon 30 godina. U novom čitanju antička tragedija suočena je s današnjim svijetom i njegovim naslijeđenim traumama, čime se jedno od ključnih djela suvremene hrvatske drame vraća pred publiku u snažnom umjetničkom, političkom i emotivnom kontekstu. Predstava je ujedno označila veliki povratak antičkih naslova i autora na pozornicu matičnog hrvatskoga kazališta, povratak koji je publika prepoznala i nagradila.

Foto: MARKO ERCEGOVIć/HNK

Poseban i dugotrajan pljesak publike dobila je redateljica Livija Pandur za ambiciozno, precizno i suvremeno čitanje trilogije o Agamemnonu, koje antički materijal prevodi u snažan, aktualan i scenski izuzetno zahtjevan kazališni jezik. Upravo je njezina režija, uz iznimnu izvedbenu disciplinu ansambla, bila jedno od središnjih uporišta večeri.

- Ključ nije bio u rekonstrukciji traume nego u njezinu odjeku. Zanimalo nas je što se događa kad se trauma više ne živi nego naseljava jezik, narative i odnose. Lada je napisala novi tekst, 'Trilogija o Agamemnonu 2.0', a ključ za čitanje teksta je u njemu, on više ne govori kroz prizmu rata nego kroz mehanizme njegova nasljeđa - rekla je redateljica uoči premijere.

U predstavi sudjeluje 19 glumica i glumaca Drame HNK u Zagrebu, što "Trilogiju o Agamemnonu 2.0" čini jednom od najopsežnijih dramskih produkcija sezone.

Foto: MARKO ERCEGOVIć/HNK

Ovim projektom Drama HNK u Zagrebu još jednom potvrđuje svoju poziciju dramskog ansambla koji je sposoban iznijeti i zahtjevne kazališne projekte.

Glumačku podjelu čine: Livio Badurina, Živko Anočić, Olga Pakalović, Igor Kovač, Filip Vidović, Tea Ljubešić, Goran Grgić, Nina Violić, Ivana Boban, Luka Dragić, Damir Markovina, Marin Stević, Jadranka Đokić, Alma Prica, Siniša Popović, Marin Klišmanić, Franjo Kuhar, Ivan Grlić i Lana Ujević Telenta. 