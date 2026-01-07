Obavijesti

Praizvedena prije 30 godina: U veljači u HNK Zagreb kreće 'Trilogija o Agamemnonu 2.0'

Trideset godina poslije neposredno iskustvo traume je iza nas, ona je iz stvarnosti prešla u priču. Stoga će i "Trilogija o Agamemnonu 2.0" biti revidirana i rekomponirana verzija

Na poziv Drame HNK u Zagrebu, Lada Kaštelan se, u suradnji s redateljicom Livijom Pandur, vraća svojoj "Trilogiji o Agamemnonu", praizvedenoj na sceni tog kazališta 1995. godine u režiji Ivice Kunčevića i objavljenoj u knjizi "Pred vratima Hada". Ta je trilogija bila duboko uronjena u neposredno iskustvo rata, odmah nakon njegova završetka.

Prvi dio, "Prevara", slobodna je interpretacija Euripidove Ifigenije u Aulidi u kojoj Agamemnon kao zapovjednik grčke vojske ubija svoju kćer da bi Trojanski rat mogao početi. Drugi dio, "Pobjeda", temelji se na Euripidovim Trojankama i Hekubi. Završni dio je preradba Eshilova Agamemnona u kojemu Klitemnestra ubija Agamemnona nakon povratka iz desetogodišnjeg rata. U "Trilogiji o Agamemnonu", sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća, Lada Kaštelan propitivala je okrutnije strane pobjede, njezinu cijenu i posljedice te jalovu nadu u novi početak.

Trideset godina poslije neposredno iskustvo traume je iza nas, ona je iz stvarnosti prešla u priču, u vakuum koji ne dopušta ni otpuštanje starog ni ulazak u novo. Stoga će i "Trilogija o Agamemnonu 2.0" biti revidirana i rekomponirana verzija. Predstava na repertoar HNK u Zagrebu dolazi 6. veljače. Velika dramska trilogija temeljena je na motivima Euripida i Eshila, u kojoj će na pozornici nastupiti 19 glumaca Drame HNK.

Suvremena i proširena verzija “Trilogije” nastaje u suradnji s redateljicom Livijom Pandur te kroz aktualnu perspektivu propituje teme moći, nasilja, osvete i odgovornosti, oslanjajući se na antičke izvore, ali i na suvremeni društveni trenutak. Predstava okuplja veliki ansambl Drame HNK i jedno je od središnjih dramskih događanja godine pred nama.

