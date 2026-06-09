OTKRIVAMO Evo koliko je Maja Šuput zaradila prošle godine

Jedna od glavnih vijesti s estrade posljednjih tjedana je ona o prekidu veze između Maje Šuput i Šime Eleza. I možda joj na ljubavnom planu trenutačno ne cvjetaju ruže, ali poslovni rezultati njezine tvrtke pokazuju sasvim drukčiju sliku - onu kontinuiranog rasta i financijske stabilnosti. Naime, tvrtka ŠUPUT d.o.o., u vlasništvu pjevačice i poduzetnice Maje Šuput, nastavila je snažan poslovni uzlet tijekom 2025. godine.

Nakon što je 2024. ostvarila prihod od 625.000 eura i dobit od 332.000 eura, tvrtka je, prema dostupnim podacima, u 2025. godini povećala prihode na gotovo 900.000 eura, uz dobit od 400.000 eura. Posebno se ističe bonitetna ocjena A2, koja tvrtku svrstava među financijski vrlo stabilne poslovne subjekte. Poslovanje je ocijenjeno s visokih 97 od 100 bodova, dok je stabilnost dobila maksimalnih 100 od 100 bodova. Trend poslovanja ocijenjen je s 59 od 100 bodova, a to upućuje na nastavak rasta, ali i na nešto umjereniju dinamiku nego što sugeriraju sami financijski rezultati.

Foto: instagram

Prema svemu sudeći, Majina tvrtka je u pet godina povećala prihode više od pet puta. Nakon slabije 2023. godine, uslijedio je snažan oporavak u 2024., a zatim i rekordna 2025. godina. Prihod je u odnosu na prethodnu godinu porastao za oko 45 posto, sa 625.000 na gotovo 900.000 eura.

Iako su prihodi snažno rasli, dobit nije pratila isti tempo. To sugerira da su tijekom 2025. rasli i troškovi poslovanja, no profitabilnost je i dalje ostala iznimno visoka. Posebno zanimljiv podatak jest da tvrtka i dalje posluje kao mikro poduzeće s jednim zaposlenim prijavljenim na plaću od 950 eura. U 2024. godini ostvarila je 625.000 eura prihoda uz tog jednog zaposlenika, a to je svrstava među iznimno učinkovite male tvrtke na hrvatskom tržištu.

Gledajući petogodišnje razdoblje, poslovni rezultati pokazuju da je ŠUPUT d.o.o. izrasla u jednu od financijski najuspješnijih tvrtki domaće estrade. A hoće li se Maja sad, kada je bez Šime, još više posvetiti biznisu ili pak naći novu ljubav ili životnu zanimaciju, ostaje vidjeti.

Foto: Instagram

Podsjetimo, veza Maje i Šime bila je jedna od najpraćenijih ljubavnih priča domaće estradne scene tijekom 2025. godine. Njihovo poznanstvo, koje je ubrzo preraslo u romantičnu vezu, privuklo je veliku pozornost javnosti. No nakon manje od godinu dana stigla je potvrda o kojoj se neko vrijeme nagađalo, a to je da su Maja i Šime odlučili krenuti odvojenim putevima. Unatoč rastanku, oboje su zadržali diskretan pristup i nisu ulazili u detalje razloga prekida. Ona je izjavila kako 'već neko vrijeme svatko živi svoju realnost' te da 'svaka priča ima svoj početak i kraj', a ni on nije bio puno rječitiji.

- Maja i ja privatne trenutke nismo dijelili s javnosti. Prekid je naša privatna stvar i tako će ostati - rekao je kratko Šime.

Njihovi su prijatelji potvrdili da u pitanju nije treća osoba, nego su se s vremenom emocionalno udaljili jedno od drugog i zaključili da je vrijeme da prekinu vezu. Maja je samo nekoliko dana nakon prekida podijelila fotografije iz Zračne luke 'Franjo Tuđman' i tako najavila da ide na put.

- Mamasita na putu za Skopje gdje ide završiti mega giga ljetni hit 'Nedovoljno lijep' - poručila je Šuput.

Vrlo je tajanstvena oko nove pjesme te je natuknula samo da će to biti pravi ljetni hit i veliko iznenađenje jer je riječ o duetu.

- Plan je da pjesma izađe do kraja lipnja i svi smo potpuno u tome - rekla je Maja.