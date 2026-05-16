Obavijesti

Show

Komentari 1
UOČI FINALA EUROSONGA

Seve otkrila tajnu legendarnih stihova 'Afrika Paprika': Goran Bregović nije mogao vjerovati

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Seve otkrila tajnu legendarnih stihova 'Afrika Paprika': Goran Bregović nije mogao vjerovati
3
ARHIVA - Eurovizija 2006., Severina s pjesmom 'Moja štikla' 13., Lordi pobjednici | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Pjevačica se u jeku eurovizijske groznice prisjetila kaotičnog snimanja 'Moje štikle', otkrila kako su nastali stihovi 'Afrika Paprika' i što joj je tad rekao Goran Bregović

Admiral

Pjevačica Severina Vučković objavom na Instagramu vratila je svoje pratitelje dva desetljeća u prošlost, točno u vrijeme nastanka njenog eurovizijskog hita 'Moja štikla'. Uz snimku energičnog nastupa u crvenoj haljini s članovima ansambla Lado, otkrila je dosad nepoznate detalje o suradnji s Goranom Bregovićem i autentičnim narodnim pjevačima. Ispričala je anegdotu o tome kako je pjesma koja je podijelila javnost dobila svoje legendarne stihove 'Zumba zumba' i 'Afrika Paprika'.

PRISJETILI SE 'MOJE ŠTIKLE' VIDEO Fanovi se uoči Eurosonga u Beču zabavljaju uz Severinu
VIDEO Fanovi se uoči Eurosonga u Beču zabavljaju uz Severinu

Sve je počelo kada joj je skladatelj Boris Novković donio pjesmu namijenjenu Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije. Severina je, kako piše, odmah imala viziju - htjela je u nju 'ubaciti šijavicu', tradicionalno nadmetanje u pjevanju karakteristično za Dalmatinsku zagoru. S tom idejom obratila se Goranu Bregoviću, koji je preuzeo aranžman.

- Dao mi je da pišem tekst dok su snimali našeg Stjepana iz ansambla 'Lado', koji je svirao sve instrumente; diple, gajde… - prisjetila se Severina, no ključan je bio Bregovićev savjet o pratećim vokalima.

​- Nemoj slučajno uzeti prave prateće vokale, uzmi ove koji nešto 'nabrajaju' po selima... - prenio je njegove riječi. Tako su u studio stigli 'kršni gangaši iz Dicma i braća Matići iz Čavoglava za šijavicu'. Spoj modernog popa s autentičnim tradicijskim izričajima poput gange i ojkanja stvorio je jedinstven zvuk, ali i kaotičnu atmosferu na snimanju.

- Kad su svi zaurlali u malom hodniku kod Trulog u studiju, taj dan sam napola oglušila. Dva tabora, dvi demejane vina... - slikovito je opisala.

biznis cvjeta Estradne zvijezde okrenule su milijune! Evo koliko su zaradili Seve, Thompson, Šuput, Lille...
Estradne zvijezde okrenule su milijune! Evo koliko su zaradili Seve, Thompson, Šuput, Lille...

Upravo je taj zvuk izazvao burne rasprave 2006. godine, kada su neki kritičari pjesmu etiketirali kao 'turbo-folk'. Međutim, Severina i skladatelji od početka su branili njezine hrvatske korijene, utkane u izvedbu kroz drevne oblike pjevanja s Dinare, od kojih je ojkanje i zaštićeno kao nematerijalna kulturna baština.

Najzanimljiviji dio priče svakako je onaj o nastanku stihova koji su zbunjivali, ali i osvojili publiku diljem Europe. Severina je sama pisala tekst o neovisnoj ženi koja odbija udvaranje upornog, oženjenog muškarca, a besmisleni stihovi trebali su predstavljati trenutak u kojem njih dvoje više 'ne govore istim jezikom'. U potrazi za autentičnim nabrajanjem, pitala je pjevače imaju li nešto što izvode na pirevima.

- Ujko Matić kaže - 'Imamo zumbu?' 'Zumbu?' 'Da... Zumba zumba, sijeno slama, sir salama, rizi bizi, teča veća, cikla mikla, cikla nikla... Afrika Paprika!' - prepričala je pjevačica ključni trenutak.

ARHIVA - Eurovizija 2006., Severina s pjesmom 'Moja štikla' 13., Lordi pobjednici
ARHIVA - Eurovizija 2006., Severina s pjesmom 'Moja štikla' 13., Lordi pobjednici | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Odmah je shvatila da u rukama ima nešto posebno: 'Nazovem Bregu i kažem - 'Imamo hit...' i pustim braću Matiće… Kaže on - 'Kako su se samo sjetili Afrike Paprike?'.

Pjesma je na Euroviziji u Ateni osvojila 12. mjesto, a nastup sa članovima ansambla Lado ostao je jedan od najupečatljivijih te godine. Objava je izazvala lavinu nostalgičnih komentara.

- Genijalan osvrt na to kako nastaju hitovi koji traju. Narodski, autentično. To je Severina - napisao je jedan pratitelj.

- Pesma je bila mnooogo ispred vremena i naravno, nisu je ukapirali. Srećom, vreme radi za nju - složio se drugi.

Javio se i ansambl Lado kratkom porukom: 'Vrijeme leti!'.

ARHIVA - Eurovizija 2006., Severina s pjesmom 'Moja štikla' 13., Lordi pobjednici
ARHIVA - Eurovizija 2006., Severina s pjesmom 'Moja štikla' 13., Lordi pobjednici | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

*Uz pomoć AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Slavni se okupili: Evo tko je sve bio na svečanosti HRT-a
SLAVLJE U LISINSKOM

FOTO Slavni se okupili: Evo tko je sve bio na svečanosti HRT-a

U petak je proslavljena velika godišnjica, 100 godina djelovanja hrvatskoga javnog medijskog servisa. U Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski okupila su se mnoga poznata lica
Pitali smo ChatGPT što znači broj 13 pod kojim Lelekice danas nastupaju. Evo što nam je rekao
13. NASTUPALE I NA DORI

Pitali smo ChatGPT što znači broj 13 pod kojim Lelekice danas nastupaju. Evo što nam je rekao

Večeras se u finalu Eurosonga u Beču natječe 25 predstavnika, a naše Lelekice nastupaju 13. Pod istim rednim brojem su nastupale i na Dori. Pitali smo ChatGPT što taj broj numerološki predstavlja za njih...
Veliki vodič za finale Eurosonga 2026.: Evo kada nastupaju Lelekice, kako možete glasati...
NE PROPUSTITE

Veliki vodič za finale Eurosonga 2026.: Evo kada nastupaju Lelekice, kako možete glasati...

Svi ljubitelji Eurosonga s nestrpljenjem očekuju veliko finale u kojem će večeras od 21 sat nastupiti 25 zemalja. Pročitajte sve što trebate znati...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026