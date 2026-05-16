Seve otkrila tajnu legendarnih stihova 'Afrika Paprika': Goran Bregović nije mogao vjerovati

Pjevačica Severina Vučković objavom na Instagramu vratila je svoje pratitelje dva desetljeća u prošlost, točno u vrijeme nastanka njenog eurovizijskog hita 'Moja štikla'. Uz snimku energičnog nastupa u crvenoj haljini s članovima ansambla Lado, otkrila je dosad nepoznate detalje o suradnji s Goranom Bregovićem i autentičnim narodnim pjevačima. Ispričala je anegdotu o tome kako je pjesma koja je podijelila javnost dobila svoje legendarne stihove 'Zumba zumba' i 'Afrika Paprika'.

Sve je počelo kada joj je skladatelj Boris Novković donio pjesmu namijenjenu Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije. Severina je, kako piše, odmah imala viziju - htjela je u nju 'ubaciti šijavicu', tradicionalno nadmetanje u pjevanju karakteristično za Dalmatinsku zagoru. S tom idejom obratila se Goranu Bregoviću, koji je preuzeo aranžman.

- Dao mi je da pišem tekst dok su snimali našeg Stjepana iz ansambla 'Lado', koji je svirao sve instrumente; diple, gajde… - prisjetila se Severina, no ključan je bio Bregovićev savjet o pratećim vokalima.

​- Nemoj slučajno uzeti prave prateće vokale, uzmi ove koji nešto 'nabrajaju' po selima... - prenio je njegove riječi. Tako su u studio stigli 'kršni gangaši iz Dicma i braća Matići iz Čavoglava za šijavicu'. Spoj modernog popa s autentičnim tradicijskim izričajima poput gange i ojkanja stvorio je jedinstven zvuk, ali i kaotičnu atmosferu na snimanju.

- Kad su svi zaurlali u malom hodniku kod Trulog u studiju, taj dan sam napola oglušila. Dva tabora, dvi demejane vina... - slikovito je opisala.

Upravo je taj zvuk izazvao burne rasprave 2006. godine, kada su neki kritičari pjesmu etiketirali kao 'turbo-folk'. Međutim, Severina i skladatelji od početka su branili njezine hrvatske korijene, utkane u izvedbu kroz drevne oblike pjevanja s Dinare, od kojih je ojkanje i zaštićeno kao nematerijalna kulturna baština.

Najzanimljiviji dio priče svakako je onaj o nastanku stihova koji su zbunjivali, ali i osvojili publiku diljem Europe. Severina je sama pisala tekst o neovisnoj ženi koja odbija udvaranje upornog, oženjenog muškarca, a besmisleni stihovi trebali su predstavljati trenutak u kojem njih dvoje više 'ne govore istim jezikom'. U potrazi za autentičnim nabrajanjem, pitala je pjevače imaju li nešto što izvode na pirevima.

- Ujko Matić kaže - 'Imamo zumbu?' 'Zumbu?' 'Da... Zumba zumba, sijeno slama, sir salama, rizi bizi, teča veća, cikla mikla, cikla nikla... Afrika Paprika!' - prepričala je pjevačica ključni trenutak.

ARHIVA - Eurovizija 2006., Severina s pjesmom 'Moja štikla' 13., Lordi pobjednici | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Odmah je shvatila da u rukama ima nešto posebno: 'Nazovem Bregu i kažem - 'Imamo hit...' i pustim braću Matiće… Kaže on - 'Kako su se samo sjetili Afrike Paprike?'.

Pjesma je na Euroviziji u Ateni osvojila 12. mjesto, a nastup sa članovima ansambla Lado ostao je jedan od najupečatljivijih te godine. Objava je izazvala lavinu nostalgičnih komentara.

- Genijalan osvrt na to kako nastaju hitovi koji traju. Narodski, autentično. To je Severina - napisao je jedan pratitelj.

- Pesma je bila mnooogo ispred vremena i naravno, nisu je ukapirali. Srećom, vreme radi za nju - složio se drugi.

Javio se i ansambl Lado kratkom porukom: 'Vrijeme leti!'.

*Uz pomoć AI-ja