Nova sezona Divljih pčela se već snima! 'U njoj je glavna priča ona o kazni i iskupljenju...'

Nakon napetih 150 epizoda, zapleta o kojima se pričalo, vrtloga emocija i glumačkih ostvarenja koja se pamte, finalnom epizodom sinoć je na RTL-u završila prva sezona omiljene dramske serije 'Divlje pčele'. Uzbudljiva je završnica gledatelje itekako natjerala da požele još više odgovora jer u odjavnoj špici ekskluzivno su dobili priliku vidjeti kratku najavu scena iz nove sezone koja se već naveliko snima!

Katarina kojoj prijeti smrt strijeljanjem, Ivica koji povlači obarač pištolja, emotivna Rajka krvavih ruku, Badurina koji i dalje istražuje Domazeta i brojni novi likovi koji stižu u Vrilo samo su djelić onoga što čeka gledatelje u novim nastavcima.

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„Večeras bez serije, ajme, treba se sad naviknuti da je nema“, „Jedva čekam drugu sezonu“, „Bit će zanimljivo“, „Ovo nadmašuje sve“, „Odlična serija, nema nam druge nego čekati“, „Najava je odlična, jedva čekam novu sezonu“, komentari i dojmovi zaintrigiranih gledatelja nakon velikog finala sezone ne prestaju se nizati.

RTL-ove 'Divlje pčele' već mjesecima pred malim ekranima okupljaju sve generacije, a u svevremenskim temama poput nepredvidivih ljudskih emocija, obiteljskih odnosa, nepravde, lojalnosti, očekivanja i izdaje baš svi su se mogli pronaći na svoj način. Glumačke legende, poput Sanje Vejnović, Jelene Perčin, Amara Bukvića ili Alana Blaževića, još su jednom potvrdile svoju dominaciju sjajnim i suverenim izvedbama, dok je serija u zvijezde lansirala i velik broj mladih i talentiranih glumačkih lica, na čelu s voljenim sestrama Runje, Ana-Marijom Veselčić, Lidijom Penić-Grgaš i Lidijom Kordić. Brojne nominacije i osvojene medijske nagrade, kao i pohvale te reakcije gledatelja koje ne prestaju, svjedoče o 'Pčelama' kao o pravom televizijskom fenomenu.

A o nastavku svoje najdraže serije brojni obožavatelji ne moraju previše brinuti jer njihovi omiljeni glumci, vođeni uigranom produkcijskom ekipom, već tjednima u zagrebačkom Jadran filmu i na brojnim vanjskim lokacijama snimaju nove epizode!

Foto: rtl

„U novoj sezoni 'Divljih pčela' glavna je priča ona o kazni i iskupljenju“, ističu još uvijek tajnovito iz produkcijskog tima, ostavljajući gledatelje u slatkom iščekivanju.

U novim epizodama dobro poznatoj glumačkoj postavi pridružit će se i neka nova lica, nagrađivani domaći glumci, ali i talentirana mlada lica, koja donose nove zaplete i napetosti.

Između ostalih tu su jedan od najtraženijih domaćih glumaca sa zapaženim inozemnim iskustvom, Slavko Sobin, zatim iskusna televizijska, kazališna i filmska glumica Mirta Zečević, kao i talentirana Lara Nekić, koju je šira javnost upoznala u kratkometražnom igranom filmu 'Čovjek koji nije mogao šutjeti', domaće uzdanice za Oscara. Tu su i Ljubo Zečević, Nela Kocsis, Saša Buneta, Paško Vukasović, Rok Vihar, Tomislav Đunđer i mnogi drugi.

Foto: rtl

„Ja sam zapravo došao tamo jer je meni cijeli taj cast prezgodan i želim biti okružen njima nekoliko mjeseci“, šali se Slavko Sobin pa dodaje, „Taj set ima stvarno jednu posebnu energiju, posebno glumačka soba. Osjeti se polet, zajedništvo i jako dobra stvaralačka energija.“

U 'Divljim pčelama', kako sam najavljuje, utjelovit će jednog punokrvnog negativca, nepredvidivog sadista bez ijedne opravdavajuće crte. No upravo takav zanimljiv lik i njegovo zlo, kaže, dopuštaju mu veću glumačku slobodu u scenama.