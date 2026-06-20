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OD 26. LIPNJA

Nova serija Larryja Davida stiže na HBO Max! Evo o čemu se radi

Piše Jasmina Bauman,
Čitanje članka: 1 min
Nova serija Larryja Davida stiže na HBO Max! Evo o čemu se radi
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Foto: PROMO

On i povijest vole se javno pa je tako nastala serija ‘Life, Larry and The Pursuit of Unhappiness’, premijera je 26. lipnja, a iza nje stoje i Barack i Michelle Obama

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Nešto mi govori da bi ovo moglo biti masterpiece... Ovo se dogodi kad Larryju Davidu daš vremenski stroj... Larry se vratio, jedva čekam... samo su neki od komentara ispod trailera nove HBO-ove serije “Life, Larry and The Pursuit of Unhappiness”. Iza nje stoji jedan, jedini Larry David, a to znači samo jedno - puno satire i sarkazma.

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Ljubitelji njegova humora tako nisu morali predugo čekati od njegove zadnje serije “Curb Your Enthusiasm”. Premijera je 26. lipnja na HBO-u i HBO Maxu. O čemu se radi ovog puta? Pa Larry David i povijest vole se javno ili, kako su iz HBO-a objasnili: “Predsjednik i gospođa Obama željeli su obilježiti 250. godišnjicu Amerike i proslaviti jedinstvenu povijest naše zemlje..., a onda je nazvao Larry David”.

Foto: promo

Serija je povijesna skeč-komedija. Svaka epizoda sastoji se od više kratkih priča koje parodiraju poznate događaje iz američke povijesti, pri čemu se Larry David pojavljuje kao osoba koja svojim sitničavim primjedbama, društvenim nespretnostima i apsurdnim zahtjevima uspije pokvariti ili zakomplicirati povijesne trenutke.

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Ono što još treba napomenuti je da već sad “Life, Larry and The Pursuit of Unhappiness” izaziva velik interes zbog suradnje s bivšim američkim predsjednikom Barackom Obamom jer iza projekta stoji njegova i Michellina produkcijska kuća Higher Ground. Uz Larryja Davida pojavit će se i Jon Hamm, Bill Hader, Jerry Seinfeld, Vince Vaughn, J.B. Smoove, čak i Obama...

Foto: PROMO

- Sjedio sam za stolom s nekima od najtežih svjetskih vođa i bavio se nekim od najtežih problema na svijetu. Ništa me nije pripremilo za rad s Larryjem Davidom - rekao je Obama za Time Out.

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