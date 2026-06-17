Gledali smo seriju Svjedok: Istinita je to priča o ubojstvu, gubitku i preživljavanju...

Svjedok (Witness)/NETFLIX

OCJENA: 8/10

Britanska serija “Svjedok” istinita je priča o jednom od najstrašnijih ubojstava u povijesti britanskoga kriminala. Zločin se zbio 15. srpnja 1992. na jugozapadu Londona, u teniskoj četvrti Wimbledon, devet godina prije nego što je Goran Ivanišević osvojio najslavniji svjetski kup. Mlada i lijepa 23-godišnja Rachel Nickell (Eleanor Williams) bila je u šetnji s dvogodišnjim sinom Alexom (Jahsaiah Williams) i njihovim psom. Napadnuta je, seksualno zlostavljana i ubijena s 49 uboda nožem. Pred dvogodišnjim djetetom, koje je jedini svjedok zločina.

Rachel Nickell nije ubijena u običnom gradskom parku nego u Wimbledon Commonsu, jednom od najuglednijih i najbogatijih dijelova Londona, gdje je živjela sa svojim partnerom, tamnoputim Andréom Hanscombeom (Jordan Bolger). Londonski rezervat prirode Wimbledon Commons slovio je kao najsigurniji dio grada.

Foto: Netflix

Nakon što odgledate sve tri epizode serije, možda će vam većina kriminalističkih serija i filmova izgledati lažno i izvještačeno. Navikli ste vidjeti detektive, policajce, forenzičare i ostale profesionalce koji se bave zločinima kako efikasno rade svoj posao. Izobilje trupala, obdukcija i akcije u serijama stvara u vama naviku da zločine na ekranu gledate kao profesionalna publika kojoj je u svijetu kriminala i zakona sve normalno. Truplo je truplo i to je jasno, idemo dalje u novi zločin i novu epizodu.

A onda vam mini-serija “Svjedok” pokaže da zločin u kriminalističkim serijama i zločin u stvarnom životu nemaju nikakve sličnosti, osim što i u životu i u serijama postoje policajci, zločinci i žrtve. I oni koji su živjeli sa žrtvom, a baš su oni u svakoj kriminalističkoj seriji ili filmu najmanje važni.

U “Svjedoku” su najvažniji jer serija je o njima. To su 29-godišnji André Hanscombe i njegov dvogodišnji sin Alex. Serija se ne bavi samim zločinom nego i Andreovim i Alexovim životom nakon zločina te ih prati sve do Alexova odrastanja, kada navrši 18 godina i postaje punoljetan. Njihov je život obilježen neprestanim bjegovima od javnosti koja ih je opsjedala.

Mediji su u seriji prikazani kao beskrupulozna horda koja ih progoni i gledatelj, nakon što odgleda seriju, novinare, televizijske reportere i snimatelje gleda s odbojnošću. Ono što rade ocu i djetetu koji su izgubili voljenu osobu nije ništa drugo nego zločin koji društvo i javnost podržavaju, i to ne samo kao nešto sasvim normalno nego i pravedno jer je takozvani interes javnosti važniji od života onih kojima su ubijeni njihovi najbliži.

Foto: Netflix

I u tome je snaga “Svjedoka”, serije koju samo uvjetno možemo nazvati kriminalističkom. I nisu žrtve samo Andre i Alex nego i policajci koje njihovi nadređeni tjeraju da preko noći nađu zločinca, a jedini svjedok zločina je dvogodišnji dječak, koji ni ne shvaća što se dogodilo te ne razumije pitanja koja mu iskusni policajci pažljivo i nježno postavljaju. Detektiv koji vodi cijeli slučaj suočen je i s novinarima koji ga progone da nađe zločinca, što je u tom trenutku nemoguće, nalazi sumnjivog čovjeka koji bi možda mogao biti krivac.

Kada se otkrije pravi ubojica, iskusni detektiv gubi posao kao nesposoban jer je pod pritiskom nadređenih i gnjevne javnosti uhitio nevinog čovjeka. Žrtve nisu, dakle, samo Andre i Alex nego i detektiv kojemu je upropašten ugled i nevini čovjek kojega je progonila policija, javnost, susjedi i prijatelji. Žrtva je i Andreova majka i Alexova baka koja prva pruža sinu i unuku skrovište od novinara, no to traje kratko jer ih brzo otkriju i danonoćno opsjedaju.

Foto: Netflix

“Svjedok” je snimljen prema autobiografskoj knjizi samog svjedoka zločina, Alexa Hanscombea, koju je napisao 2017. kada je imao 27 godina. Kao i knjiga njegova oca Andrea, naslovljena “Posljednji četvrtak u srpnju” (“The Last Thursday in July”, 1996.), ni Alexova se ne bavi zločinom nego svime što su proživjeli bježeći pred javnošću, prvo u Francusku, a kada su ih novinari otkrili, u Španjolsku, u Kataloniju, gdje Alex odrasta, školuje se i gdje mu katalonski postaje drugi jezik.

Serija je snimljena po njegovoj knjizi koja se u izvorniku zove “Letting Go”, što se može prevesti kao “Pustiti i krenuti dalje”. Podnaslov njegove knjige najbolje govori o onome o čemu je njegov život i sama serija, prva na Netflixovoj listi u Hrvatskoj, “Svjedok”: “Istinita priča o ubojstvu, gubitku i preživljavanju”.