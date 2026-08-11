U Zaglavama stvari izmiču kontroli: Brojna iznenađenja donosi nova sezona 'Kumova'

Najgledanija domaća dramska serija 'Kumovi' s novim nastavcima uskoro se vraća na Novu TV. Nakon ljetne pauze, likovi koji su postali dio svakodnevnog života brojnih gledatelja ponovno će ući u njihove domove, donoseći obilje zabave, emocija, iznenađenja i neočekivanih preokreta.

Foto: Nova TV

Omiljena humoristična serija ove jeseni nastavlja pratiti stanovnike malih Zaglava s velikim problemima, mjesta u kojem nikada ne nedostaje intriga, sukoba i urnebesnih priča. U novim epizodama gledatelje očekuje niz događaja koji će dodatno zakomplicirati odnose među dobro poznatim likovima, ali i otvoriti neka sasvim nova pitanja.

Foto: Nova TV

Novi nastavci donijet će razne rasplete, a neke stvari potpuno izmiču kontroli! Županija odlučuje postaviti semafor u Zaglavama, no problem nastaje kada se ispostavi da bi trebao biti postavljen na potpuno pogrešnom mjestu, što posebno razljuti Martina. Martin zbog toga pokreće pobunu mještana, a situacija će eskalirati tijekom samog otvaranja. Luce se u međuvremenu suočava sa suspenzijom, a Dr. Vugdelija nudi joj pomoć i mogućnost poništenja suspenzije, dok Stanislav pokušava Zvoni ubaciti crv sumnje u vezi Grabovca i Anđele. Istovremeno, novi problemi mogli bi donijeti nesuglasice između Milice i Šanka, a obitelj Macan nastavlja svoju borbu za opstanak posla.

Foto: Nova TV

Nova pitanja otvorit će se i u obitelji Grabovac. Iva će pronaći nešto vrijedno što će je potaknuti da počne preispitivati prošlost svog oca. Zašto je u mladim danima otišao u Kanadu i što se krije iza njegove odluke? Sve odgovore donijet će nove epizode serije „Kumovi“, uskoro na Novoj TV!