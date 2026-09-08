Nova sezona u Kerempuhu: U predstavi likovi tumače sebe, ali kakvi će biti 2065. godine

Popularna song-drama "Vječno mladi" izvodi se u mnogim europskim kazalištima, a njezin autor, švicarsko-švedski redatelj i skladatelj Erik Gedeon, zamislio ju je kao okvir s malo dijaloga i mnogo evergreena. "Ovdje nije riječ o klasičnom dramskom tekstu s razvijenom radnjom nego o vrlo specifičnoj kombinaciji kazališta, koncerta, kabarea i komedije."

Upravo će predstava "Vječno mladi" otvoriti novu sezonu u Satiričkom kazalištu Kerempuh 19. rujna. Ona nastaje u režiji Krešimira Dolenčića i uz glazbeno vodstvo Ante Gele. U predstavi likovi tumače sebe onakvima kakvi će biti 2065. godine, u domu za starije osobe. "Njima se pokušava pomoći svojevrsnom glazbenom terapijom - umirujućim melodijama, sentimentalnim evergreenima i pjesmama koje bi trebale odgovarati njihovoj dobi. Međutim, oni ne žele umirujuće pjesme. Jedva pokretni starci odmah kreću sa žestokim rockom, koji ih i fizički mijenja."

Kako navode iz Kerempuha, "uz duhovite replike, međusobne desetljećima duge suprotnosti i sukobe, oni ponovno žive punim životom, gradeći pritom sjajne pjevačke i glumačke interpretacije izvrsno napisanih karaktera. Ovaj tekst na posredan, slojevit način, suprotno stereotipima, vrlo kritički progovara o odnosu prema starijim osobama, ili, točnije, o nepostojanju tog odnosa, jer u svijetu opsjednutome mladošću i uspjehom za njih više nema mjesta."

"Vječno mladi" bili su veliki kazališni hit u mariborskoj Drami, gdje su izvedeni više od stotinu puta, osvojivši mnoge nagrade, među ostalim dvije na Kerempuhovim Danima satire "Fadil Hadžić" 2016. godine. U predstavi igraju: Anita Matić Delić, Ines Bojanić, Mia Anočić, Josip Brakus, Luka Petrušić, Domagoj Ivanković, Lav Novosel, Tomislav Dunđer...

Nakon premijere 19. rujna, prve reprizne izvedbe su u nedjelju, 20. rujna, te 22. i 27. rujna.