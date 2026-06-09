Nova singlica "Sedmo nebo / Calma" najavljuje intenzivnu godinu benda nemanja

Nakon proljetnog duplog singla "Asja / Kada te nima tu", kojim su otvorili novo kreativno poglavlje i najavili zaokret prema melodičnijem, suvremenom mediteranskom zvuku, bend nemanja predstavlja novu singlicu "Sedmo nebo / Calma". Riječ je o još dva važna poglavlja nadolazećeg albuma koji će svjetlo dana ugledati krajem godine, a koji sve jasnije otkriva ambicioznu glazbenu viziju benda, onu koja Jadran promatra kao mjesto susreta različitih kultura, zvukova i emocija.

Nova singlica donosi dvije skladbe koje, svaka na svoj način, istražuju povezanost mediteranskog prostora s glazbenim tradicijama svijeta. Na A strani nalazi se "Sedmo nebo", pjesma inspirirana balearic estetikom osamdesetih i devedesetih godina, prožeta toplinom ljetnih večeri, ritmovima mora i osjećajem bezbrižnosti. Posebnost ove pjesme jest što po prvi put u središte pozornosti stavlja Lauru Tandarić, dugogodišnju članicu benda, perkusionisticu i prateću vokalisticu, koja ovdje preuzima glavnu vokalnu ulogu te pjesmi daje novu dimenziju i prepoznatljivu emotivnu snagu.

S druge strane singlice nalazi se "Calma", introspektivnija i sporija skladba koja se oslanja na estetiku jadranskog soft rocka i yacht rock tradicije. Krećući se između Baleara i Jadrana, pjesma evocira otvorene horizonte, melankoliju samoće i osjećaj unutarnje slobode. Njezina suptilna atmosfera i prozračan aranžman stvaraju prostor za promišljanje, ali i za sanjarenje o dalekim obalama koje su istovremeno poznate i nedostižne.

Objavu novih singlova prati i najintenzivnija koncertna godina benda dosad. Nakon nastupa u beogradskoj Karmakomi i novosadskom Bulevar Booksu te nastupa na festivalu Čukalo na Fruškoj gori, nemanju tijekom ljeta i jeseni očekuje niz značajnih festivalskih i klupskih gostovanja diljem regije i Europe. Bend će nastupiti na Baščaršijskim noćima u Sarajevu, u Malom rimskom kazalištu u Puli gdje će dijeliti pozornicu s Nu Geneom i Giom Nunez, na KSET-u na Krku, talijanskom festivalu T(h)reesound, Hook & Cook Festivalu u Medulinu te belgijskom festivalu Space Safari.

Vrhunac turneje dogodit će se 27. studenoga u zagrebačkom Boogaloou, gdje će nemanja održati svoj najveći samostalni koncert dosad. Velik interes publike potvrđuje i činjenica da su early bird ulaznice već rasprodane, a u prodaju kreće novi kontingent ulaznica po redovnoj cijeni. Bend ujedno najavljuje i dodatne datume diljem regije koji će biti objavljeni tijekom godine, potvrđujući sve snažniji koncertni zamah i rastuću publiku.

Produkciju novih pjesama, uz suradnju s Lukom Šipetićem, potpisuje Marijan Jelenić, dok su za mix i master zaslužni Perica Šuran i njegov prepoznatljivi zvučni pečat. Vizualni identitet i naslovnice singlova osmislio je Daniel Lovrinov, a materijal je sniman u pulskom studiju Partyzan, prostoru koji je dodatno oblikovao atmosferu i karakter ovog novog glazbenog poglavlja benda.

Sa singlicom "Sedmo nebo / Calma" bend nemanja nastavlja graditi vlastiti mediteranski glazbeni jezik, istovremeno ukorijenjen u lokalni prostor i otvoren prema svijetu, između plesne euforije, nostalgije i beskrajnih morskih horizontâ.