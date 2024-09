Nova trenerica 'Života na vagi': Edo i ja smo tu da ih poslušamo i ohrabrimo, ali i da ih bocnemo

Nova trenerica 'Života na vagi' Mirna Čužić (37) Zagrepčanka je s dubrovačkom adresom. Koliko se može vidjeti po prvim epizodama sedme sezone showa, Mirna se nakon Sanje Žuljević i Maje Ćustić, uspješno snašla u novoj ulozi. Zaljubljenica je u mnoge sportove, sportske discipline i zdrav način života.

Foto: RTL

Ljubav prema vođenju treninga rodila se dok je još studirala te mijenjala poznanicu na satovima tae boa u jednom fitness centru. Godinama je brusila zanat u zagrebačkim teretanama vodeći grupne treninge dok nije otvorila vlastiti fitness centar u Župi dubrovačkoj. S Mirnom razgovarali smo o najvećim izazovima u treniranju 14 kandidata.

Što vam je najveći izazov kao trenerici u 'Životu na vagi'? Kako se vi osjećate kad pomažete kandidatima?

Naći dobar omjer intenziteta za kandidate s obzirom na njihovo stvarno fizičko stanje i mentalne barijere. Nemaju svi isti prag tolerancije na umor, bol, nove podražaje. Ponekad mi se dogodi da sam 'preblaga', a ponekad malo prejako stisnem. Ali već nakon nekoliko treninga, znam koliko tko stvarno može, a što je ponekad malo lijenost, malo hormoni, a nekad jednostavno glava otkaže prije tijela. Najveća nagrada treneru je upravo pomoći nekome da dođe do cilja kakav god on bio.

Foto: rtl

Ovdje je to posebno naglašeno jer ne samo da im pomažemo skinuti kilograme nego im zaista mijenjamo živote. Kad spoznaju koliko su snažni, koliko vrijede i koliko mogu dati svijetu, ali prije svega, kad spoznaju da mogu sve što zamisle samo ako vjeruju u to i malo zasuču rukave. E, to je ono zbog čega mi je na kraju dana srce puno.

Je li vam trener Edo dao neki koristan savjet prije snimanja?

Prošle godine bila je moja prva sezona, tako da smo Edo i ja puno pričali prije samih snimanja, ali i tijekom. Bili smo cimeri pa smo dijelili ne samo kućicu nego i situacije koje su se događale. Ono što mi je uvijek naglašavao - budi svoja. Bilo je tu još puno praktičnih savjeta vezano za sama snimanja, a što se treninga tiče, kako i on sam kaže - svaka je sezona posebna i nikad ne znaš koja te iznenađenja čekaju po putu.

Foto: RTL

Rekla bih da je to 'dar' trenera u ovom showu - snađi se brzo i domišljato u nepredvidivim situacijama, ne dopusti da te sve dotakne na osobnoj razini i ono najbitnije - zdravlje kandidata je uvijek na prvome mjestu.

Gledatelji komentiraju da ste baš strogi, ali pravedni. Slažete li se s njima?

Možda se na TV-u čini da sam stroga, to su mi i kandidati rekli, ali kad su me upoznali, promijenili su mišljenje. Ja sam jako empatična i nekad proživljavam na svojoj koži tuđu patnju. Znam da to nije baš dobro za mene, ali jako mi je stalo pomoći nekome i uživim se u cijeli proces.

Nekad moraš biti i strog jer ovo je težak proces i treba biti reda i discipline kako se nitko ne bi ozlijedio i da svi odrade pravilno sve zadatke. Ima tu i šale, naravno, ali trening se mora s pažnjom odraditi. Pravedna sam uvijek, to je istina. U životu općenito ne volim nepravdu i uvijek ću se zauzeti za sebe i za druge po tom pitanju.

Što je najvažnije u cijelom fizičkom procesu i promjeni kandidata?

Ako pričamo o samo fizičkom dijelu, najvažniji su dobar san, odnosno, regeneracija tijela i uma, pratiti prehranu koja koju im je zadala naša nutricionistice Martine i, naravno, dati sve od sebe na treningu. Ali prije svega toga, za konačnu promjenu i održavanje izgubljene kilaže potreban je - mentalni sklop.

Na tome kandidati najviše rade sa psiholozima, ali i mi treneri često dođemo u situacije kad moramo nekog podizati, ohrabrivati, motivirati ili jednostavno samo saslušati. To svakom čovjeku treba. Da te netko sasluša, razumije, da podršku, ali i bocne kad treba. Kad jednom shvatiš da si sam sebi tamničar u vlastitom zatvoru i da je izlaz odmah pored tebe, dolaze velike promjene i bolji život. Prekomjerna tjelesna masa je samo obrana od svijeta i problema koje netko skriva.

Foto: RTL

To je lažni bedem kojima štite svoju dušu da ne bude opet ranjena, a zapravo time samo zakopavaju problem još dublje. Zato je promjena percepcije o životu i situacijama koje nas snađu te spoznaja o vlastitoj moći prvi korak do promjene.

Gdje i na koji način se opuštate nakon napornog dana, posla, međuljudskih odnosa…?

Najčešće odem u dugu šetnju u prirodi. Međimurski bregi su dušu dali za mentalni odmor. Svaki sam drugi dan nastojala odraditi osam do deset kilometara. Nekad zbog posla to nije bilo moguće, ali onda je tu neki dobar film, knjiga ili druženje s ekipom iz produkcije. Tako i inače živim. Aktivni odmor u prirodi je moj omiljeni odmor. Nekad je to planinarenje, nekad šetnja uz more.

Rođena ste Zagrepčanka, ali fitnes studio ste otvorili u Dubrovniku. Je li tome možda presudila ljubav?

Često to svi pomisle kad čuju da sam iz Zagreba doselila u Dubrovnik i tamo otvorila svoj Body Beat studio. Ali ipak to nije točno To je bio čudan splet okolnosti 2019., koji me doveo do jedne lijepe poslovne priče. Volim reći da su me tu doveli ljubav prema moru, mirnoj sredini i ljudima velika srca.