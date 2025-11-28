Nove drame oko Miss Universe! Izdali naloge za uhićenje dvoje glavnih ljudi za ovoj izbor

Ovogodišnji izbor za Miss Universe bio je ispunjen brojnim kontroverzama i incidentima, no čini se kako je to tek bio početak za ono što je uslijedilo. Podsjetimo, Hrvatsku je na ovom izboru u Tajlandu predstavljala Laura Gnjatović koja je završila u Top 30. A tek nekoliko dana nakon što je predstavnica Meksika Fatima Bosch ponijela krunu, krenule su novi problemi za organizatore.

Kako navodi The Guardian, izdani su nalozi za uhićenja suvlasnika ove organizacije. Raul Rocha Cantu, meksički biznismen koji je vlasnik pola organizacije, na meti je istražitelja pod sumnjom na promet drogom, oružjem i gorivom između Meksika i Gvatemale. Rocha, čiji se konglomerat proteže od Miss Universe do raznih kasina, kaže kako - nije kriv.

- Potpuno je netočno da je izdan nalog za mojim uhićenjem - rekao je za El Pais. No, državni odvjetnik je kasnije potvrdio kako je istraga u tijeku. Njome je obuhvaćeno 13 ljudi,a među njima i 'Raul R.'

Drugu polovicu ovog prestižnog natjecanja ima tajlandska poslovna žena Jakkaphong Jakrajutatip, za koju su tajlandske vlasti također izdale nalog za uhićenje. Nju terete da je prevarila plastičnog kirurga. On tvrdi kako je Jakrajutatip zataškala određene informacije kada ga je nagovorila da uloži u njezinu tvrtku JKN Global Group.

Presuda je trebala biti izrećena ovog tjedna, no Jakrajutatip se nije pojavila na sudu. Nakon toga je sudac naložio njezino uhićenje kako ne bi pobjegla iz države. Guardian navodi kako nije poznato gdje se trenutno nalazi.

Ovogodišnji izbor obilježio je upravo incident u koji je bila umješana i kasnije nova Miss Universe, meksička predstavnica Fatima Bosch. U 'live' snimci ju je direktor natjecanja nazvao 'glupom' jer nije ispunila sve obaveze vezane uz društvene mreže. A kasnije je tražio i da je zaštitari izbace iz prostorije, što je izazvalo glasno negodovanje njezinih kolegica. Kasnije se direktor ispričao, tvrdeći da je došlo do nesporazuma. A Bosch je pobijedila. No, to je izazvalo kritike mnogih koji su tvrdili da je natjecanje namješteno, i da je krunu trebala odnijeti velika favoritkinja, Miss Tajlanda.

O tome što se događa s natjecanjem se govorilo i uoči samog izbora. Dva dana prije izbora dva su suca odustala od te uloge, a jedan je dao naslutiti da su rezultati namješteni. Meksički mediji pisali su i kako postoji veza između Roche i tvrtke u kojoj je nekoć radio otac nove Miss Universe. Oni su to sve opovrgnuli.