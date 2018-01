Nove optužbe: 'Franco nas je tjerao da orgije snimamo gole'

Glumice Violet Paley (23) i Sarah Tither-Kaplan (26) optužbe o Jamesu Francu (39) prvo iznijele na svojim društvenim mrežama, a zatim su o tome detaljnije progovorile za Los Angeles Times.

Violet je otkrila da je imala romantičnu vezu s Franco, no jednom prilikom ju je, kaže, prisilio da mu pruža oralni seks u automobilu.

Ostale četiri žene redom su pohađale Francove satove glume u njegovom studiju ili u školama glume.

Sarah Tither-Kaplan rekla je da je James prisilio nju i druge glumice da skinu 'pokrivala' s intimnih područja dok su snimali scene oralnog seksa s njim.

- Dugo sam radila s Francom u njegovoj školi 'Studio 4', a uloga u novom filmu 'The Long Home' bio mi je velika prilika da se probijem. No odmah nakon što sam dobila ulogu sam na internetu vidjela da je objavljena snimka na kojoj sam u toplesu, a radilo se o sceni koju smo za vježbu radili u studiju. Nitko nije tražio moje dopuštenje da se to objavi - ispričala je Sarah, koja smatra da će joj taj video naštetiti u pokušaju da ostvari karijeru.

Foto: Screenshot Youtube Na setu filma

Glumica je rekla kako je ona pristala na obnažene scene jer je ubrzo shvatila da Franco više ne zove glumice koje odbiju biti u toplesu.

- Kada me pretražujete, prvo što vidite je moja gola slika. To ne želim, nisam htjela takav imidž - objasnila je Tither-Kaplan.

U filmu 'The Long Home' koji je Franco režirao glume i Ashton Kutcher, Courtney Love, Josh Hutcherson i Timothy Hutton.

- Tvrdnja da je Franco glumicama skidao zaštitu jednostavno nije točna. Njemu je uvijek najvažnije da pruži priliku mladim umjetnicima da ostvare karijere, a nikada ne snima obnažene kadrove prije no što je uvjeren da je svima na setu ugodno - rekla je Cynthia Huffman, casting menadžerica filma.

Foto: Blitz Film i Video distribucija

Glumice Hilary Dusome i Natalie Chmiel pohađale su Francove satove glume u školi 'Playhouse West'. Obje tvrde da redatelj i glumac svoje učenice često stavlja u neugodne pozicije koje nadilaze profesionalno ponašanje.

- Objema nam je rekao da snimamo neki umjetnički uradak te da će se kadrovi iskoristiti i u reklami za traperice. Kada smo shvatile da se snima u striptiz klubu, bilo nam je neugodno, atmosfera je bila grozna. Zatim nas je poredao i pitao: 'Tko želi skinuti majicu?'. Tada sam shvatila da nas nije pozvao jer vjeruje u našu glumu nego zato što imamo lijepe grudi. Mislim da nije imao loše namjere u početku, ali cijeli proces je prošao jako loše - rekla je Dusome.

Foto: LUCY NICHOLSON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL James Franco osvojio je Zlatni globus za ulogu u filmu

Još jedna Jamesova bivša učenica Katie Ryan rekla je da holivudski glumac svima da do znanja da imaju priliku dobiti ulogu u njegovom filmu ako pokažu grudi ili izvedu neki seksualni čin na pozornici ili ispred kamera.

- Mjesecima mi je na e-mail slao ponude da idem na audicije za uloge prostitutki - rekla je Ryan.

Franco, koji je uoči optužbi dobio nagradu Zlatni globus za ulogu u filmu 'The Disaster Artist', optužbe je negirao prilikom gostovanja u emisiji Stephena Colberta, a nakon članka u Los Angeles Timesu, to je učinio i preko svog odvjetnika Michaela Plonskera.

- Ako sam nešto naučio, onda je to da je vrijeme za slušanje. Dopustit ću da se dogodi što se mora dogoditi - poručio je glumac.