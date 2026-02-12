Novi dečko Jennifer Aniston objavio dosad neviđene fotografije za njezin rođendan

Wellness poduzetnik Jim Curtis podijelio je na svom Instagram profilu romantičnu objavu povodom 57. rođendana slavne glumice Jennifer Aniston. Njegova jednostavna, ali emotivna poruka oduševila je pratitelje i ponovno potaknula nagađanja o budućnosti ovog para.

Jim Curtis, poznat kao transformacijski trener i autor, čestitao je svojoj partnerici rođendan fotografijama koje odišu srećom i prisnošću.

Na prvoj slici, par se smije na palubi broda, dok se u pozadini vidi otvoreno more. Druga, crno-bijela fotografija, još je intimnija i prikazuje par kako se ljubi. Uz objavu je Curtis kratko napisao skraćeno "Sretan rođendan, ljubavi moja", što je izazvalo lavinu pozitivnih reakcija.

Foto: Instagram/Jim Curtis

Objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova, a komentari su bili ispunjeni čestitkama za glumicu i porukama podrške paru. "Tako je lijepo vidjeti ih sretne", "Sretan rođendan Jennifer Aniston", te brojni emojiji srca samo su neke od reakcija obožavatelja koji pomno prate svaki korak zaljubljenog para.

Podsjetimo, par je prvi put viđen zajedno u srpnju 2025. godine na odmoru u Mallorci, a svoju su vezu potvrdili na Instagramu u studenom, povodom Curtisovog 50. rođendana.

