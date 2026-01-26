Dečko Jennifer Aniston otkrio kako je počela njihova veza

Veza Jennifer Aniston i Jima Curtisa sve je samo ne brzopleta – barem ako je suditi prema njegovim riječima. Hipnoterapeut i stručnjak za zdravlje i wellness Curtis gostovao je u emisiji Today, gdje je, uz razgovor o svom radu i novoj knjizi The Book of Possibility, otkrio i detalje o odnosu s jednom od najpoznatijih glumica svijeta, piše People.

Na pitanje kako je upoznao zvijezdu serije Prijatelji, Curtis je jednostavno odgovorio da su ih spojili zajednički prijatelji. Ubrzo su otkrili da dijele isti krug poznanika, nakon čega su počeli razgovarati – ali bez žurbe.

Foto: TheImageDirect.com

"Trajalo je dugo. Dugo smo razgovarali i postupno se zbližili", rekao je, naglasivši da se odnos nije odmah pretvorio u vezu. Iako nije želio precizirati koliko su točno zajedno, dao je naslutiti da je riječ o razdoblju od nekoliko mjeseci.

Voditelj Craig Melvin u šali je primijetio da Curtis crveni dok govori o slavnoj partnerici, na što je on kroz smijeh priznao da je to istina.

Par je svoju vezu službeno potvrdio u studenom, kada je Aniston na društvenim mrežama objavila njihovu zajedničku fotografiju uz romantičnu rođendansku čestitku. Ipak, glasine o njihovoj romansi kruže još od srpnja 2025., kada su viđeni zajedno na Mallorci u društvu poznatih prijatelja.

Izvori bliski glumici ranije su otkrili da je Aniston vrlo sretna u toj vezi te da se osjeća ispunjeno i smireno. Iako joj samoća nikada nije predstavljala problem, odnos s Curtisom, tvrde upućeni, “poseban je i drugačiji”, a on joj pruža veliku podršku i svakodnevicu čini ljepšom.