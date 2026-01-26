Obavijesti

ZBLIŽILI SE

Dečko Jennifer Aniston otkrio kako je počela njihova veza

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Dečko Jennifer Aniston otkrio kako je počela njihova veza
Foto: Instagram

Jim Curtis prvi je put javno progovorio o vezi s glumicom, priznao je da su mjesecima samo razgovarali prije nego što se rodila romansa koja traje gotovo godinu dana

Admiral

Veza Jennifer Aniston i Jima Curtisa sve je samo ne brzopleta – barem ako je suditi prema njegovim riječima. Hipnoterapeut i stručnjak za zdravlje i wellness Curtis gostovao je u emisiji Today, gdje je, uz razgovor o svom radu i novoj knjizi The Book of Possibility, otkrio i detalje o odnosu s jednom od najpoznatijih glumica svijeta, piše People.

Na pitanje kako je upoznao zvijezdu serije Prijatelji, Curtis je jednostavno odgovorio da su ih spojili zajednički prijatelji. Ubrzo su otkrili da dijele isti krug poznanika, nakon čega su počeli razgovarati – ali bez žurbe.

EXCLUSIVE: Jennifer Aniston and Boyfriend Jim Curtis are Spotted on a Brunch Date in New York City
Foto: TheImageDirect.com

"Trajalo je dugo. Dugo smo razgovarali i postupno se zbližili", rekao je, naglasivši da se odnos nije odmah pretvorio u vezu. Iako nije želio precizirati koliko su točno zajedno, dao je naslutiti da je riječ o razdoblju od nekoliko mjeseci.

Voditelj Craig Melvin u šali je primijetio da Curtis crveni dok govori o slavnoj partnerici, na što je on kroz smijeh priznao da je to istina.

zaljubljeni Jennifer Aniston i njezin novi dečko Jim Curtis prvi su se put zajedno pojavili u javnosti
Jennifer Aniston i njezin novi dečko Jim Curtis prvi su se put zajedno pojavili u javnosti

Par je svoju vezu službeno potvrdio u studenom, kada je Aniston na društvenim mrežama objavila njihovu zajedničku fotografiju uz romantičnu rođendansku čestitku. Ipak, glasine o njihovoj romansi kruže još od srpnja 2025., kada su viđeni zajedno na Mallorci u društvu poznatih prijatelja.

Izvori bliski glumici ranije su otkrili da je Aniston vrlo sretna u toj vezi te da se osjeća ispunjeno i smireno. Iako joj samoća nikada nije predstavljala problem, odnos s Curtisom, tvrde upućeni, “poseban je i drugačiji”, a on joj pruža veliku podršku i svakodnevicu čini ljepšom.

UPOZNALI IH PRIJATELJI Tko je Jim Curtis? Evo čime se bavi novi dečko Jennifer Aniston
Tko je Jim Curtis? Evo čime se bavi novi dečko Jennifer Aniston

