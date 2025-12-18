Obavijesti

SMRT ROBA REINERA

Novi detalji stravičnog zločina: Dan prije ubojstva Nick Reiner se odselio iz obiteljske kuće?

Piše Stela Kovačević,
Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

TMZ piše da se Nick iselio iz obiteljske kuće dan prije božićne zabave, tijekom koje se posvađao s roditeljima. Dan nakon tog incidenta, kći Romy pronašla je tijela roditelja u kući

Špekuliralo se kako je Nick Reiner (32) izbačen noć prije ubojstva iz obiteljske kuće te da je upravo to bio jedan od okidača svađe koja je kulminirala stravičnim zločinom. Ipak, TMZ piše kako to nije istina, već da je sin slavnog redatelja sam napustio obiteljski dom te se odselio od roditelja.

FILE PHOTO: Honoree Rob Reiner arrives with his wife Michele, and children at the 41st Annual Chaplin Award Gala in New York
Foto: LUCAS JACKSON/REUTERS

Također, navode kako je Nick imao psihičkih problema, a uz to što je dobivao hrpu lijekova na recept, još je još i 'koketirao' s ilegalnim supstancama. Osim toga, TMZ je pisao kako je noć prije tragedije došlo do žestoke svađe između Nicka i njegovih roditelja na božićnoj zabavi kod Conana O’Briena.

Los Angeles Premiere of ''Spinal Tap II: The End Continues'' at The Egyptian Theatre in Los Angeles
Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Izvori su za Page Six naveli da je večer prije tragedije došlo do žestoke svađe između Nicka i njegovih roditelja na božićnoj zabavi kod Conana O’Briena. Obitelj je navodno već neko vrijeme bila zabrinuta zbog Nickova mentalnog stanja i problema s ovisnošću.

Podsjetimo, Rob Reiner, redatelj filmova 'Princeza nevjesta' i 'Kad je Harry sreo Sally', te njegova supruga Michele, pronađeni su u nedjelju izbodeni na smrt u svom domu u Brentwoodu, u Los Angelesu. Njihova tijela pronašla je kći Romy i nazvala policiju te navodno rekla kako sumnja da je to počinio član obitelj koji je 'opasan'.

Filmmaker Rob Reiner and his wife found dead in their home in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Nick Reiner makes his first court appearance on murder charges for the killing of his parents Rob and Michele Reiner
Foto: MONA EDWARDS/REUTERS

Iste večeri uhićen je njihov sin Nick, koji je kasnije i službeno optužen za dva ubojstva prvog stupnja, uz posebnu okolnost višestrukog ubojstva. Ako bude proglašen krivim, čeka ga doživotna kazna zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta, a moguća je i smrtna kazna.

