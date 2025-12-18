Novi detalji stravičnog zločina: Dan prije ubojstva Nick Reiner se odselio iz obiteljske kuće?

Špekuliralo se kako je Nick Reiner (32) izbačen noć prije ubojstva iz obiteljske kuće te da je upravo to bio jedan od okidača svađe koja je kulminirala stravičnim zločinom. Ipak, TMZ piše kako to nije istina, već da je sin slavnog redatelja sam napustio obiteljski dom te se odselio od roditelja.

Također, navode kako je Nick imao psihičkih problema, a uz to što je dobivao hrpu lijekova na recept, još je još i 'koketirao' s ilegalnim supstancama. Osim toga, TMZ je pisao kako je noć prije tragedije došlo do žestoke svađe između Nicka i njegovih roditelja na božićnoj zabavi kod Conana O’Briena.

Podsjetimo, Rob Reiner, redatelj filmova 'Princeza nevjesta' i 'Kad je Harry sreo Sally', te njegova supruga Michele, pronađeni su u nedjelju izbodeni na smrt u svom domu u Brentwoodu, u Los Angelesu. Njihova tijela pronašla je kći Romy i nazvala policiju te navodno rekla kako sumnja da je to počinio član obitelj koji je 'opasan'.

Iste večeri uhićen je njihov sin Nick, koji je kasnije i službeno optužen za dva ubojstva prvog stupnja, uz posebnu okolnost višestrukog ubojstva. Ako bude proglašen krivim, čeka ga doživotna kazna zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta, a moguća je i smrtna kazna.