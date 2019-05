Novi gaf u 'Igri prijestolja': U kadru ostavili plastičnu bocu

U ponedjeljak je prikazana posljednja epizoda 'Igre prijestolja'. Obožavatelji serije razočarani su zadnjom sezonom, a gafovi koji su ih nasmijavali, sad im sve više idu na živce. Naime, u četvrtoj epizodi u sceni sa Kitom Harringtonom (32), koji glumi Jona Showa i Emiliom Clarke (32), koja utjelovljuje Daenerys, u kadru se našla i čaša kave poznatog brenda. Nakon brojnih teorija zavjera, ekipa HBO-a oglasila se na društvenoj mreži.

- Vijesti iz Winterfella. Kava koja se pojavila u epizodi je bila greška. Daenerys je naručila biljni čaj - objavilo je PR tim HBO-a na svom Twitter profilu.

Već tad su obožavatelji izrazili razočarenje propustom jer se posljednja sezona montirala dvije godine, ali plastična boca u kadru zadnje epizode ih je razljutila i objave o tome su se proširile društvenim mrežama uz razočarane komentare poput 'da, to je je***o stvarno'.

"This plastic bottle will keep your water fresh"

yes its fucking real#GameOfThrones #TheFinalEpisode #GamesOfThronesFinale pic.twitter.com/jVMTnb8HLf