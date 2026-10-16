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VRAĆA SE 'ZLATNA KARTICA'

Novi izazov u MasterChefu, tko će dobiti imunitet? 'Želimo okus i miris roštilja, ali bez roštilja!'

Piše 24sata,
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Novi izazov u MasterChefu, tko će dobiti imunitet? 'Želimo okus i miris roštilja, ali bez roštilja!'
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Foto: Nova TV
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Pred kandidatima je izazov u kojem poznati okusi moraju dobiti MasterChef potpis, a najbolje izvedbe njihove će vlasnike približiti jednoj od najvrjednijih prednosti u natjecanju

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Novi ciklus MasterChefa kandidatima donosi nove izazove, ali i povratak vrijedne zlatne kartice imuniteta koju je posljednja imala Ena. Put do kartice neće testirati samo njihove kuharske sposobnosti, već kreativnost, snalažljivost i spremnost da poznate okuse predstave na potpuno drugačiji način uz zanimljive tehnike dimljenja.

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Tema nove kutije iznenađenja bit će roštilj s krušnim prilogom, a zadatak će biti povezan i s Danima kruha. „Upravo danas govorimo o Danima kruha, jer za nas kruh nije samo namirnica, on je simbol zajedništva, gostoprimstva i poštovanja prema hrani. Želimo da poštujete tu tradiciju, ali da je ispričate na način dostojan MasterChefa. Želimo vaše viđenje roštilja s kruhom“, objasnit će Stjepan.

Foto: Nova TV

No ispod kutija neće sve kandidate dočekati iste namirnice. Ovisno o timu kojem pripadaju, glavna će im namirnica biti skuša, lungić ili tofu, a razlikovat će se i tehnika kojom moraju postići prepoznatljive arome roštilja. Plavi će tim dobiti dimilicu, crveni brener, a zeleni će okus dima pokušati postići sijenom.

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„Želimo da budete čarobnjaci, želimo miris i okus roštilja, bez roštilja, ugljena i vatre“, poručit će Goran. Za pripremu jela kandidati će imati 70 minuta, a uz glavnu namirnicu morat će posebnu pozornost posvetiti i krušnom prilogu.

Foto: Nova TV

Jakov Livaja, kojeg će Franka proglasiti majstorom roštilja, neće odmah biti siguran kojim putem krenuti. „Razmišljam da prepunim tanjur kao inače za roštilj ili da radim zalogajčiće, mono porcije“, priznat će. Marija Jakšić svoju će strategiju, pak, graditi od kruha: „Prvo mi je na pameti bilo tijesto da se lijepo digne, a onda ću uspjeti ostalo.“

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Pred kandidatima je tako izazov u kojem poznati okusi moraju dobiti MasterChef potpis, a najbolje izvedbe njihove će vlasnike približiti jednoj od najvrjednijih prednosti u natjecanju – zlatnoj kartici imuniteta.

Foto: Nova TV

Tko će podbaciti u ovom zadatku i završiti na galeriji, a tko će osvojiti vrijednu karticu, doznajte u večerašnjoj epizodi MasterChefa na Novoj TV, a već sada na Nova Play.

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