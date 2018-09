Novi Joker: Što smo do sada saznali o nadolazećem filmu?

DCEU je franšiza studija Warner Bros koja nije imala osobitog uspjeha sa svojim filmovima u kojima se pojavljuje više superheroja, no pokazala se podosta uspješnom kada se fokusirala samo na jednog junaka. Tako su i 'Man of Steel', kao i 'Wonder Woman' podosta uspješni filmovi.

Na tragu te ideje je studio krenuo u realizaciju filma o negativcu Jokeru, što će biti prvi takav projekt o jednom od najpoznatijih negativaca iz stripa. Režije filma prihvatio se redatelj Todd Phillips koji režira po scenariju kojeg je napisao sa Scottom Silverom. Phillips je mnogima najpoznatiji po svojim lošim komedijama, među kojima prednjači serijal 'Mamurluk', tako da je nejasno koliko dobro će se snaći u ovom projektu. Međutim, prve fotografije, kao i prvi video kojeg je redatelj objavio, istinski su obećavajući, pa se čini kako sumnji nema mjesta.

Work. A post shared by Todd Phillips (@toddphillips1) on Sep 24, 2018 at 4:24pm PDT

Glavnu ulogu u filmu prihvatio je Joaquin Phoenix, koji je već nekoliko godina pokušavao dobiti ulogu u nekom filmu o superherojima. No glumac se trudio ući u neki niskobudžetni film, čime su mu automatski van dosega stavljeni gotovo svi filmovi iz Marvelove produkcije, koji redovito odlaze u brojke od 150-200 milijuna dolara. Jednom kada je Warner Bros odlučio da ne moraju svi njihovi filmovi koštati stotine milijuna dolara (vjerojatno ponukani rezultatom svojih multimilijunskih neuspjeha), bilo je lako dobiti ulogu.

U nadolazećem filmu o Jokeru pratit ćemo život neuspjelog komičara Arthura Flecka koji polagano pada sve više i više u ludilo dok napokon ne postane psihopatski nastrojen kriminalac, kojem je sve smiješno. Kako se trenutačno čini, film bi mogao slijediti jednu od dvije priče iz stripova o Jokeru. Jedna je iznimno kvalitetan strip 'The Killing Joke', dok bi druga priča mogla biti ona o Jokeru koji organizira pljačke bogatih kroz širenje kaosa.

Uz Phoenixa u filmu se pojavljuje i nekoliko vrsnih glumaca. Tako mu podršku rade i Robert De Niro, koji je preuzeo jednu od uloga (voditelj talk showa, koji ima velik utjecaj na Arthura), a Zazie Beetz uzela je ulogu Sophie Dumond, ljubavnog interesa našeg komičara.

Camera test (w/ sound). Joker. A post shared by Todd Phillips (@toddphillips1) on Sep 21, 2018 at 10:00am PDT

U preostalim ulogama su glumci od kojih su mnogi definicija epizodnog lica. Tako ćemo u sporednim ulogama vidjeti Billa Campa, Frances Conroy, Bretta Cullena, Glenna Fleshlera, Douglasa Hodgea, Marca Marona, Josha Pais te Sheu Whighama. Na žalost, Martin Scorsese više ne producira film, no njegova zamjenica Emma Tillinger Koskoff je uskočila u tu ulogu.

'Joker', kako se film za sada zove, u kina dolazi za malo više od godine dana, 04. listopada 2019. godine, a naredni samostalni Warner Brosov superjunački film, 'Aquaman', gledat ćemo 21. prosinca.

Tema: FILM