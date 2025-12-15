'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery' donosi novu mračnu misteriju, povratak Daniela Craiga u ulozi Benoita Blanca i impresivnu glumačku postavu koja je već oduševila kritičare i publiku
Novi 'Knives Out' već je među najgledanijima na Netflixu: Hvale ga i kritičari i publika
Na Netflix je stigao novi nastavak popularnog serijala Knives Out pod nazivom 'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery'. U filmu se ponovno pojavljuje detektiv Benoit Blanc, kojeg i ovoga puta glumi Daniel Craig, a radnja donosi novu mračnu i složenu misteriju.
Priča ponovno prati Blancovo istraživanje tajanstvene smrti u zajednici u kojoj svaki lik skriva svoje tajne. Film je napet, ima mnogo neočekivanih preokrete te je opet prepun odličnog humora, zbog kojeg su gledatelji zavoljeli i prethodna dva dijela.
Uz Craiga, u filmu glume i Josh Brolin, Mila Kunis, Josh O’Connor, Jeremy Renner i Kerry Washington.
Kritičari ističu da je ponovno riječ o vrlo uspješnom nastavku te ga opisuju kao 'napet i zabava film'. Slične reakcije stižu i od publike, koja film već preporučuje na društvenim mrežama.
Film 'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery' dostupan je za gledanje na Netflixu i već postaje jedan od najgledanijih na platformi.
