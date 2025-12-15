Obavijesti

NOVI HIT

Novi 'Knives Out' već je među najgledanijima na Netflixu: Hvale ga i kritičari i publika

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: < 1 min
Novi 'Knives Out' već je među najgledanijima na Netflixu: Hvale ga i kritičari i publika
Foto: You tube

'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery' donosi novu mračnu misteriju, povratak Daniela Craiga u ulozi Benoita Blanca i impresivnu glumačku postavu koja je već oduševila kritičare i publiku

Na Netflix je stigao novi nastavak popularnog serijala Knives Out pod nazivom 'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery'. U filmu se ponovno pojavljuje detektiv Benoit Blanc, kojeg i ovoga puta glumi Daniel Craig, a radnja donosi novu mračnu i složenu misteriju.

Priča ponovno prati Blancovo istraživanje tajanstvene smrti u zajednici u kojoj svaki lik skriva svoje tajne. Film je napet, ima mnogo neočekivanih preokrete te je opet prepun odličnog humora, zbog kojeg su gledatelji zavoljeli i prethodna dva dijela.

Uz Craiga, u filmu glume i Josh Brolin, Mila Kunis, Josh O’Connor, Jeremy Renner i Kerry Washington.

Otvorenje Londonskog filmskog festivala BFI filmom "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Kritičari ističu da je ponovno riječ o vrlo uspješnom nastavku te ga opisuju kao 'napet i zabava film'. Slične reakcije stižu i od publike, koja film već preporučuje na društvenim mrežama.

NOVI HIT Netflix objavio trailer trećeg 'Knives Out' nastavka, fanovi su poludjeli: Sami pogledajte zašto
Netflix objavio trailer trećeg 'Knives Out' nastavka, fanovi su poludjeli: Sami pogledajte zašto

Film 'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery' dostupan je za gledanje na Netflixu i već postaje jedan od najgledanijih na platformi.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
