Novi koncert Ane Rucner održat će se usred žitnog polja

Turistička zajednica Ivanić-Grada nastavlja tradiciju organiziranja jedinstvenih glazbenih događanja u prirodi. Nakon što su posljednjih godina brojni glazbenici nastupali u Posavskom kukuruznom labirintu, ove godine posjetitelje očekuje poseban koncert u žitnom polju.

U naselju Topolje, u Posavini, večeras u 19:30 sati nastupit će poznata violončelistica Ana Rucner, koja s velikim oduševljenjem iščekuje sudjelovanje u ovom zanimljivom projektu. Za publiku je pripremila bogat glazbeni repertoar, a ulaz na koncert bit će besplatan.

Foto: Marko Grubišić

Organizatori ističu kako ovakvi događaji spajaju umjetnost, prirodu i kulturnu baštinu te pritom promiču održivi razvoj i dodatno obogaćuju turističku ponudu ruralnog prostora.

- Nakon što atrakcije završe, poštuju se daljnji prirodni ciklusi, bez negativnog utjecaja na okoliš. Svake godine motivi su inspirirani lokalnom narodnom nošnjom, čime se valorizira kulturna baština ovoga kraja i potiče lokalno stanovništvo na angažman. Naš rad usklađen je s načelima održivog razvoja koje promiče i Turistička zajednica Zagrebačke županije te stvara turističke proizvode dodatne vrijednosti u ruralnom prostoru, izjavila je direktorica Turističke zajednice Ivanić-Grada Ana Gašparović.