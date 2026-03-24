Novi kviz stiže na male ekrane! Vodi ga glumac iz Divljih pčela

Ovog proljeća RTL i Voyo donose kviz u kojem se brzo razmišljanje susreće s brzim dosjetkama, a rivalstvo nikad nije previše ozbiljno. Jedinstveni format s više od 2000 epizoda diljem Europe napokon stiže na RTL. Duhovit i nepredvidiv, 'Tko bi rekao' klasičnom kvizu daje razigrani zaokret.

Dvije ekipe, dva kapetana, poznati gosti i voditelj koji pokušava i, ponekad zaista uspijeva, držati sve pod kontrolom. Što bi moglo poći po zlu? Gledatelje očekuju nevjerojatna pitanja, neočekivani odgovori i mnoštvo trenutaka zbog kojih će imati osjećaj da su baš oni znali točan odgovor.

Evo tko će biti voditelj kviza 'Tko bi rekao'

Glumac Matija Kačan, poznat po ulogama u serijama 'Sjene prošlosti' i 'Divlje pčele', ovaj put preuzima voditeljsku ulogu - i u potpunosti prihvaća kaos koji dolazi s njom.

- Tko bi rekao da ću glumački ulogu zamijeniti voditeljskom palicom? Voditi kaos kviza potpuno je nova igra - kaže Matija.

A kaos je, čini se, sastavni dio emisije: „Očekuje vas duhovit kviz pun iznenađenja. Tu su rivalstvo, nadmetanja… i puno smijeha - često i na vlastiti račun.“

Kapetani su Meri Goldašić i Borko Perić

Ako 'Tko bi rekao' ima tajni sastojak, to je razigrano, ali vrlo stvarno rivalstvo između kapetana timova - Meri Goldašić i Borka Perića. Jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica Meri igra za pobjedu, bez zadrške. Svestrani glumac Borko je, s druge strane, nepredvidiv, zaigran i uvijek igra po vlastitim pravilima.

- Sve je opušteno… dok odjednom više nije jer svi žele pobijediti - kaže Meri i dodaje: „Borko i ja se odlično slažemo, ali samo kad ja pobjeđujem“, dodaje kroz smijeh. A prvi dojam?

- Odmah sam pomislila: 'Ovaj će mi biti problem.' Natjecateljski je nastrojen, brz i ne odustaje lako - ali nisam očekivala da će biti ovako zaigran.

Borko uzvraća u svom stilu: „Ako stvari postanu previše normalne, ja to odmah popravim. Pogotovo kad se Meri previše opusti.“ Njihovo rivalstvo dovoljno je stvarno da drži napetost - i dovoljno zabavno da nasmije gledatelje.

Pobjeđuje i publika

A taman kad pomislite da ste sve shvatili, 'Tko bi rekao' mijenja pravila igre. Publika koja podržava pobjednički tim osvaja novčanu nagradu. Da, navijanje postaje strategija.

- Ovo je emisija uz koju se opuštate - kaže Matija i nastavlja: „Prepuna je trenutaka koji vas iznenade.“

Zgrabite kokice, okupite ekipu i pripremite se za pogađanje, smijeh i možda pokoje glasno dobacivanje odgovora prema ekranu. Pomalo natjecateljski, pomalo kaotičan, ali prije svega - zabavan. Ovo je rivalstvo s osmijehom. Natjecanje sa zaokretom. Kviz koji se ne shvaća preozbiljno - ali vas svejedno drži prikovanima uz ekran.

'Tko bi rekao' stiže ovog proljeća na RTL i Voyo - i vjerujte nam, željet ćete reći da ste znali za njega prvi.