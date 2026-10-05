Novi mjuzikl 'Zalutali u bajci' oduševio je djecu, ali i roditelje

Uz oduševljenu djecu i roditelje te dugi pljesak i ovacije ove subote, 3. listopada, premijerno je u zagrebačkom Lisinskom izveden novi mjuzikl za djecu 'Zalutali u bajci' B GLAD Produkcije. Publika je uz smijeh, pjesmu i ples upoznala dobro poznate bajkovite junake u posve novom ruhu, sve uz glazbene brojeve koje su pjevali i nakon izlaska iz dvorane.

Foto: Luka Dubroja

U publici su uživali glumica Petra Kurtela sa sinom, glumica i redateljica Nevena Vukes sa sinom, skladatelj, glazbenik, novinar i urednik Slavko Nedić sa obitelji i mnogi drugi. Tekst mjuzikla potpisuje Igor Weidlich, glazbu Bojan Jambrošić, režiju Robert Bošković, kostimografiju Tea Bašić Erceg, a scenografiju Nikolina Kuzmić dok su glavne uloge pripale dobro poznatom glumačko-glazbenom dvojcu – Manueli Svorcan i Bojanu Jambrošiću.

Foto: Luka Dubroja

Njih dvoje već desetak godina osvajaju najmlađu publiku kazališnim izvedbama, a sudeći prema reakcijama na premijeri, i novi će mjuzikl nastaviti taj uspješan niz. Djeca su s oduševljenjem pratila njihove glumačke transformacije, pjevala i smijala se duhovitim situacijama, a u zabavnoj predstavi podjednako su uživali i odrasli.

Foto: Luka Dubroja

Radnja prati lijenog i razmaženog princa koji mora pronaći Trnoružicu, no put do nje vodi ga kroz niz neočekivanih susreta. Na tom putovanju upoznaje otkačenu Crvenkapicu, čarobnu žabu, Matovilku u ulozi influencerice i brojne druge poznate likove koji su u ovoj priči dobili sasvim novo ruho. Kroz duhovite dijaloge, glazbu, ples i nepredvidive zaplete, 'Zalutali u bajci' donosi i poruku o odrastanju, odgovornosti i važnim vrijednostima koje nadilaze bajkoviti svijet.

Foto: Luka Dubroja

Novi dječji mjuzikl premijerna publika ocijenila je kao nešto potpuno novo i originalno uz poruku da je ovo bajka za sve generacije, a upravo je to bila i ideja tekstopisca Weidlicha.

-Stvarno sam sretan i ispunjen. Gledati dječja lica koja pozorno prate što se događa na sceni, čuti njihov smijeh i pjevanje, a na kraju i zaplesati s njima, to je poseban osjećaj. Veseli me što su uživali i roditelji, za koje smo pripremili poneku šalu i pouku. Kad vidim da se zabavljamo i mi na sceni i publika zajedno s nama, nema ljepšeg spoja. Priznajem da je prije premijere bilo malo treme, ali uz Manuelu sve je bilo lakše. Znamo se već 17 godina i lijepo je izaći na scenu s nekim na koga znaš da možeš računati. Posebno su me razveselili susreti nakon predstave - djeca su nam prilazila, grlila nas, fotografirala se s nama i govorila koliko im je bilo lijepo. To je najljepša potvrda našeg truda i razlog zbog kojeg se već veselim svakoj novoj izvedbi. Vjerujem da imamo predstavu koju ćemo s veseljem izvoditi i u kojoj će publika uživati zajedno s nama – veli Bojan Jambrošić, s kojim se slaže i redatelj Bošković.

Foto: Luka Dubroja

-Siguran sam da će ova predstava igrati makar kao što je naša prethodna predstava 'Mi o vuku' igrala gotovo 150 puta, jer sa ovom predstavom publiku očekuje deset urnebesnih scena smijeha, koreografija i odličnih glazbenih brojeva u mjuziklu u kojem glumci pokazuju sve vještine koje imaju – dodao je Robert Bošković.

Nakon premijere emotivna je bila i Manuela Svorcan koja je, kaže, uživala u svakoj minuti te je još jednom ponovila koliki je za nju užitak raditi s Bojanom.

-Još sam puna dojmova nakon premijere! Imali smo dvije izvedbe i obje su bile potpuno rasprodane, što je zaista najljepši osjećaj i potvrda svega što smo zajedno stvarali. Bilo mi je genijalno! Uživala sam u svakoj minuti na pozornici i jako sam ponosna na cijeli naš tim. Kostimi su fantastični, cijela predstava izgleda čarobno, a posebno sam ponosna na svog show partnera Bojana Jambrošića. Čovjek je zmaj! Kako pjeva, glumi i pleše, stvarno ga je užitak gledati i još veći užitak dijeliti pozornicu s njim. Hvala divnoj publici koja je bila s nama i učinila ove prve dvije izvedbe tako posebnima. Jedva čekam ponovno zaigrati. Veselim se novom druženju, smijehu, glazbi i još jednom zajedničkom putovanju u našu bajku! – ponosna je poznata glumica.

Foto: Luka Dubroja

- Posebno je zadovoljstvo raditi predstave za djecu i promatrati njihove reakcije. Mjuzikl je forma koju B GLAD Produkcija njeguje od samih početaka, a mjuzikli za djecu kod nas su rijetki. Bojan i Manuela savršeni su za takve projekte – svojom energijom, šarmom, vrhunskim glasovnim sposobnostima i scenskim pokretom uvijek iznova oduševljavaju mališane. Po reakcijama naše najstrože publike, mališana koji su najiskreniji komentatori, sigurni smo da će mjuzikl 'Zalutali u bajci' ostvariti dug kazališni život. Baš poput prethodnog hita istog autorskog tima - mjuzikla za djecu 'Mi o Vuku' koji već gotovo desetljeće Bojan i Manuela neumorno izvode bez prestanka na oduševljenje publike. Današnjom premijerom u Zagrebu službeno smo pokrenuli našu novu bajkovitu pustolovinu. Izvedbe u drugim gradovima već su gotovo rasprodane i jako se veselimo kazališnom putovanju koje je pred nama - istaknuo je producent Tadija Kolovrat.

Foto: Luka Dubroja

'Zalutali u bajci' nastavit će igrati u Lisinskom, a vesela ekipa uskoro gostuje u Splitu i na Hvaru.