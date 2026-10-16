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Novi nemir oko kralja Charlesa! Propustio važnu svečanost

Piše 24sata,
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Novi nemir oko kralja Charlesa! Propustio važnu svečanost
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Foto: Alastair Grant
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Kralj Charles nije se pojavio na proslavi 100. obljetnice Kraljevske baletne škole, a njegov izostanak izazvao je zabrinutost u londonskom visokom društvu. Izvori tvrde da monarh postupno smanjuje obveze

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Zdravlje britanskog kralja Charlesa III. (77) ponovno je izazvalo zabrinutost u londonskim visokim društvenim krugovima nakon što je propustio važan događaj na kojem su ga organizatori dugo očekivali, piše Page Six.

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Iako je monarh ove godine sudjelovao na mnogim događanjima, uključujući proslavu 200. obljetnice Londonskog zoološkog društva 9. srpnja te službena putovanja u Washington i na Bermude početkom svibnja, proteklog vikenda nije se pojavio na proslavi 100. obljetnice Kraljevske baletne škole (Royal Ballet School), čiji je službeni pokrovitelj.

Britain's King Charles and Queen Camilla attend the ceremonial opening of the Seventh Senedd, in Cardiff
Foto: Mathieu Willcocks

Prema izvorima Page Sixa, njegov izostanak izazvao je zabrinutost među ljudima bliskima kraljevskoj obitelji. Pojavile su se i tvrdnje da kralj postupno smanjuje broj službenih obveza.

Kraljevski raspored obično se planira godinama unaprijed, no izvori tvrde da sad mijenjaju i neke događaje na koje je Charles pristao prije nekoliko mjeseci. Umjesto njega, pojedine dužnosti preuzimaju kraljica Camilla, princ William, princeza Kate i drugi članovi kraljevske obitelji.

Na proslavi Kraljevske baletne škole britansku krunu predstavljala je lady Sarah Chatto, kći princeze Margaret, koja je ujedno predsjednica Kraljevske baletne škole i Birminghamskog kraljevskog baleta.

Britain's King Charles and Queen Camilla attend the ceremonial opening of the Seventh Senedd in Cardiff
Foto: Alastair Grant

Proslava je obuhvatila nekoliko prijema i nastupa. Prvi dio programa održao se u četvrtak, 8. listopada, u Kraljevskoj opernoj kući, dok su organizatori u petak, 9. listopada, priredili svečanu večeru u Whitehall Palaceu. Među uzvanicima našli su se bivši britanski premijer Sir John Major te mnoga poznata imena iz svijeta baleta i umjetnosti.

Buckinghamska palača objavila je 5. veljače 2024. da su liječnici kralju Charlesu dijagnosticirali određeni oblik raka nakon zahvata zbog povećane prostate. Palača do danas nije otkrila o kojoj je vrsti raka riječ, a kralj se, prema Page Sixu, i dalje liječi.

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