DRAMA ZBOG HRANE

Novi nemiri u Životu na vagi: 'Josipa baca obroke i misli da mi to ne kužimo. Znamo svi...'

Novi nemiri u Životu na vagi: 'Josipa baca obroke i misli da mi to ne kužimo. Znamo svi...'
Situacija između kandidata postala je sve napetija. Nutricionistica Martina skrenula je kandidatima pozornost na jelovnike te je krenula rasprava

U 'Životu na vagi' situacija je postala malo ozbiljnija. Naime, nutricionistica Martina sazvala je sastanak prilikom kojeg je kandidate upozorila da se ne pridržavaju propisanog plana prehrane, a što su pokazale brojke i na vagi. Usto, priupitala ih je i za njihova razmišljanja o cijeloj situaciji. 

- Zašto su tako loši rezultati na zadnje četiri vage? Mislite li da prehrana ima s tim veze? - započela je Martina, nakon čega je uslijedio pravi muk. 

Sve je krenulo od preskakanja međuobroka, no onda je sve otišlo korak dalje. I dok su neki pokušali objasniti da je za sve kriva loša organizacija, drugi su pak usmjerili pažnju na pojedince. No, kamere su zabilježile sve, od preskočenih obroka, do namjernog bacanja hrane. Prva se na listi našla upravo Josipa, čiji su rižini rezanci završili u kanti za smeće, ali iznijela je koji je bio razlog za takvo što.   

- Ja sam jučer dio rižinih rezanaca bacila jer sam našla dlaku i nisam više mogla jesti - pojasnila je Josipa, koja Snežanu nije baš uspjela povjerovati u cijelu tu priču. 

- Znači, ja sam tamo poludjela. Zašto je izrekla laž? - upitala je Snežana, tvrdeći da je Josipa potajno bacila hranu.

- Ne donijeti to. Baciti u smeće i uzeti kao tanjur...Pa brišem s tim papirom i bacam u smeće. Uopće nisi rekla da si ih bacila i da se bacila zbog dlake - istaknula je Snežana. 

Isto tako, Josipa je napomenula da je izbjegla večeru s jelovnika jer joj je palenta stvarala probleme sa žgaravicom, te je umjesto toga izabrala druge namirnice. 

- Uzela sam dva dvopeka i kefira - rekla je Josipa, ali u raspravu se odmah uključio Zvonimir.  

- Ne, nego si salatu jela - uzviknuo je Zvonimir, na što je i Nena potvrdila: 'Salatu'. 

No, Josipa se pokušala ponovno braniti, te iznijela da su je kandidati prozvali bez razloga i da bi svatko trebao brinuti za sebe.

- Meni je to prozivanje dječja igra. Ako netko radi, radi za sebe. Znači, ako ću ja baciti hranu, to nije tvoj problem i nije problem da ti mene prozivaš javno. Reci mi u facu ako hoćeš, ako ne, ono, šuti - odgovorila je Josipa, ali i dodala da je njezin životni moto: 'Ne diram te, ne diraj me'.

Zvonimir i dalje nije stao te je pokušao objasniti koji je pravi problem, jer ga je nepridržavanje pravila potpuno iznerviralo. 

- Josipa baca obroke i misli da ju mi ne kužimo. To što ona njega zamota u ubrus ne znači da ju netko nije vidio. Znamo svi od skoro drugog tjedna da Josipa preskače obroke - priznao je Zvonimir, koji smatra da će izgladnjivanje Josipi donijeti prednost na vagi.

- Takva osoba će doći na vagu koja nije jela. Ja, koji sam se trudio, koji sam radio 90 posto toga po PS-u što se tiče hrane, ja ću imati kilu i pol, a ona će imati četiri kile. I kako je to fer?" upitao se, pogađajući u srž problema koji muči i ostale kandidate koji se drže pravila - zaključio je Zvonimir. 

