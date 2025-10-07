U Životu na vagi tuga jer je Zoki otišao, crveni su prozvali Antu: 'Lošije karike se provlače...'

Nakon još jednog vaganja i plavi i crveni tim tuguju za Zokijem - dobrim duhom devete sezone 'Života na vagi'. Mnogi smatraju da njegov odlazak nije pravedan jer se neki nisu trudili kao on.

- Zoki je bio veseljak u ekipi, baš pozitivac. Kad izgubiš tako jednog člana koji ti je baš prirastao srcu, onda je malo teže. On je bio jaka karika u timu, mogao je potegnuti zato što je bio zdrav, mi ostali smo malo limitirani s ozljedama - kaže Ante.

Iako sretni što su ostali na okupu, i crvenima je bilo žao što ih je napustio Zoki.

Foto: rtl

- Njima se dogodilo ono što se nama dogodilo prošli put - mi smo kiksali na vagi, a oni su imali dobre rezultate, sad je obrnuto - smatra Sneki, a ostali su sigurni kako je na Zokijevu kilažu utjecalo to što je pio dva antibiotika, puno vode i bio natečen cijelo vrijeme te otvoreno kažu da se neki u plavom timu, ponajviše Ante, ne trude kao ostali.

- Ispadanje Zokija svi smo tužno prihvatili s obzirom na to da on nije ispao zato što nije radio ili zabušavao, ispao je zbog bolesti, otečenog zuba. Nepravedno je da ljudi koji se daju, nažalost, ispadaju… - kaže kapetan crvenih i zaključuje: „Imam dojam da lošije karike u plavom timu ostaju, da se provlače kroz tu vagu. Vaga je jedina bitna - i očito je da upravo oni koji ne mogu potegnuti u izazovima, nekako uspiju potegnuti kad dođe vrijeme vaganja.“

Foto: rtl

Kandidate čekaju novi izazovi, a tjedan će obilježiti Olimpijske igre.

- Nalazimo se na mjestu koje je obilježilo moj život - preko puta je bazen, iza se nalazi Kineziološki fakultet, mjesto na kojem sam proveo neke od najljepših dana. Nadam se da će tako lijepo biti i natjecateljima danas - sjetan je Edo dok Mirna objašnjava novi zadatak: "Danas smo ovdje kako biste se baš vi okušali u četiri discipline: trčanje na sto metara, 1200 metara, bacanje kugle i skok u dalj."

- Tijekom tjedna također ćete se natjecati u još nekoliko sportova kako biste skupili pet olimpijskih krugova - svaki će predstavljati pola kilograma prednosti na vaganju. I, tko prvi do pet, dobije još pola kilograma prednosti - dodaje Edo dok Zvonu muče uvijek isti problemi.

- U olimpijskom tjednu su sve neki sportovi kojima sam se ja bavio tijekom srednje škole. Da mogu, najradije bih sve discipline sam odradio. U jednoj disciplini plavi imaju šanse osvojiti, u svim ostalima - nema šanse - kaže.

Foto: rtl

Tko će briljirati na 'Olimpijskim igrama' i iskoristiti dodatne kilograme prednosti - doznajte večeras od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.