Zoran iz 'Života na vagi' nakon ispadanja: 'Upala zuba baš me usporila. Ovo nisam očekivao'

Tjedan iza Zorana iz 'Života na vagi' bio je jedan od najtežih dosad. Umor, bol i neizvjesnost pratili su ga iz dana u dan, no unatoč svemu,nije gubio motivaciju. U showu je naučio koliko daleko može ići kad se ustraje, a sada ga čeka novi izazov - onaj izvan sigurnih zidova kuće 'Života na vagi'. Iako priznaje da mu nije bilo lako pomiriti se s ispadanjem, ostaje optimističan i odlučan nastaviti put prema svom cilju, i to izvan showa.

Foto: RTL

- Trenutačno sam uzbuđen. Ispao sam iz showa. Treba nastaviti vani, a to znam da će biti puno teže. Dosta toga sam tu naučio i vjerujem da, ako budem to sve skupa vani primjenjivao, da će i vani biti sve uredu - rekao je Zoran za RTL, koji je tijekom boravka u showu stekao nova znanja o prehrani i treningu.

Plan mu je, kako je rekao, nastaviti vježbati sve do finala. Namjerava se savjetovati sa stručnjacima i ponovno kontaktirati Martinu, kako bi mu pomogla složiti plan prehrane. Njegov cilj je jasan, odnosno do finala želi postići težinu od 99 kilograma.

- Pa nisam si postavio nerealne ciljeve i dat ću sve od sebe da se to i ostvari. Da, vidim se kao pobjednik nefinalist. Sve je moguće. Zasad ne znam što bih rekao - poručio je, dodajući kako još uvijek zbraja dojmove nakon vage i razmišlja o svemu što ga čeka izvan showa.

- Što se tiče posla i tih nekih stvari koje još trebam posložiti vani, da se u potpunosti posvetim samim treninzima i skidanju kilograma. Trenutačno to ne mogu reći, ali nadam se da će biti sve onako kako sam isplanirao - otkrio je Zoran.

Usto, Zoran je priznao da mu je posljednjih tjedana bilo posebno teško zbog zdravstvenih problema.

- Ovaj tjedan mi je definitivno pošlo po krivu upala zuba s kojom sam se borio od početka tjedna. Cijeli tjedan sam bio pod teškim analgeticima. Pio sam po pet analgetika dnevno. Onda sam počeo s antibioticima i pretpostavljao sam da je organizam reagirao na te sve lijekove, tako da nisam očekivao nekakvu veliku brojku na vagi. Ali nisam očekivao niti baš da ću ispasti - priznao je Zoran.

Unatoč svemu, Zoran iz showa odlazi ponosan i zahvalan. Nedostajat će mu, kaže, svi kandidati, bez obzira na timove.

- Pa da, svi će mi nedostajati. Mislim, bez obzira na timove - crvene ili plave, nedostajat će mi svi kandidati, ali bit će mi dodatna motivacija da nastavim vani istim putem da ih ne iznevjerim - istaknuo je Zoran.

Nakon povratka kući najviše se veseli dobrom snu.

- Iskreno, najviše se veselim kad dođem doma da se dobro naspavam jer sam tu dosta loše spavao. Imao sam cimera koji je imao neke probleme sa spavanjem, pričao je u snu i hrkao, a doma imam svoju sobu i svoj mir - našalio se Zoran.

Iako je show napustio, Zoran ostaje u formi i pun volje da dokaže kako promjena ne staje pred kamerama. Naprotiv, za njega, pravi izazov tek počinje.

Foto: RTL