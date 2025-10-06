Katarina iz 'Života na vagi': 'Nakon što sam izgubila cijelu obitelj, tada sam ja buknula'

Sve radim tu radi sebe, ali ipak mi je ona na prvome mjestu. Ne mogu se oglušiti na to da moje dijete bude tužno, nesretno, nezadovoljno. Lako ću ja... To kao mama jednostavno ne možeš, priznala je kandidatkinja Katarina u novoj epizodi showa 'Život na vagi'.

Posebno emotivan trenutak za Katarinu bio je susret s kćeri Lucom u jednoj od epizoda. Iako je očekivala da će je to dodatno osnažiti, prizor uplakane djevojčice probudio je tugu i nemir.

- Bila je cijelo vrijeme tužna, stalno je plakala. Vidjela sam da se ne osjeća dobro i molila me da dođem kući - priznala je Katarina voditeljici Antoniji Blaće.

Foto: RTL

Ipak, snagu pronalazi u uspomenama na svoju preminulu majku.

- Ona mi je bila ovaj tjedan u mislima, kako se ona nikada ne bi predala, pa ne smijem tako ni ja - ispričala je Katarina.

Svoju je majku opisala kao 'najbolju na svijetu', ženu koja je prošla kroz teške bolesti i gubitke, ali je uvijek ostajala primjer snage. Upravo zato je, kaže, najviše boli što njezina kći Luce danas odrasta bez bake, djeda i ujaka.

- Baš me to boli jer smatram da su ta djeca zakinuta puno - dodala je Katarina.

Dotaknula i svog oca, kojeg je opisala kao 'strašno poštenog čovjeka, vrijednog, uvijek za šalu i veselja'. Na pitanje voditeljice je li sličan njoj, kroz smijeh je dodala: 'Isti, bez mane.' Najemotivniji trenutak bio je kad je progovorila o najvećoj tragediji svog života, gubitku brata. Imala je samo 21 godinu kad je on, u 23. godini, preminuo.

- Bili smo jako povezani. Zadnju kavu smo ja i on skupa popili - prisjetila se.

Podijelila je i jednu simpatičnu, ali dirljivu anegdotu iz mlađih dana.

- Lagala sam mu s koliko sam maturirala. Rekao mi je, ako maturiram s pet, da će mi kupiti onu liniju s tri CD-a. Ja sam lagala da sam maturirala s pet i on mi je kupio tu liniju. Nikad mu nisam rekla da nisam maturirala s pet, nego s četiri, ali sam dobila liniju - priznala je Katarina.

Foto: RTL

Gubitak cijele obitelji u kratkom periodu bio je i okidač za njezine probleme s kilogramima.

- Nakon toga svega što sam izgubila cijelu obitelj, tada sam ja buknula. Kod mene je problem najveći taj što se sve odvijalo u istom periodu. Odjedanput staneš i u biti si sam. Cijeli ti se život okrene za 180 stupnjeva - rekla je.

Nakon što je podijelila svoju priču, Katarina je stala na vagu. Rezultat je pokazao minus od 1,6 kilograma, odnosno 0,9 posto, što ju je smjestilo ispod crvene linije. Bio je to, čini se, odraz njezina emotivno teškog tjedna. Trenerica Mirna objasnila je kako stres i briga snažno utječu na tijelo te otežavaju gubitak kilograma, a vjeruje i da Katarinu dodatno koči strah od boli u koljenima.

Foto: RTL